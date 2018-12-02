Характеристики и цена смартфона "Яндекса" утекли в Сеть

В интернет утекли характеристики смартфона, который "Яндекс" может представить на следующей неделе, 5 декабря. Описание устройства появилось на сайте одного из крупных продавцов электроники и бытовой техники. В настоящее время страница с товаром удалена, но ее можно увидеть в кэше Google.

Смартфон "Яндекса". Фото: Google Cache

Согласно описанию, смартфон "Яндекса" получит восьмиядерный процессор, дисплей с диагональю 5,65 дюйма, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной, которую можно расширить при помощи карт microSD.

Аппарат будет работать с двумя SIM-картами в сетях LTE, сможет поддерживать быструю зарядку и бесконтактные платежи благодаря модулю NFC. Емкость аккумулятора составляет 2970 мАч. Судя по подробному описанию, все еще доступному в PDF-документе, основная камера смартфона будет двойной, а под ней расположится сканер отпечатка пальца.

Смартфон также будет оборудован портом USB-C для передачи данных и зарядки, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Стоимость устройства составит 17990 рублей.