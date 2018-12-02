Jeep привезет в Россию Gladiator

На автосалоне в Лос-Анджелесе компания Jeep представила пикап Gladiator. Ожидается, что автомобиль доберется и до России, но это произойдет не раньше 2020 года.

Jeep Gladiator - это первый в истории марки пикап с полноценной двухрядной кабиной. Длина автомобиля составила 5181 мм, а размер колесной базы - 3480 мм, что на 787 мм и 492 мм больше четырехдверного Wrangler Unlimited соответственно.

Длина грузового отсека 1,5 метра, а грузоподъемность более 700 кг. Внутри этого отсека есть 110-вольтовая розетка, предназначенная для устройств мощностью до 400 Вт. Также пикап может тянуть прицеп массой до 3 470 кг.

Клиренс достигает 282 мм, глубина преодолеваемого брода - 760 мм. На заказ можно установить камеру впереди, которая облегчает движение на бездорожье.

Фото: Пресс-служба FCA.

Gladiator получил несколько вариантов полного привода - комплектации Sport и Overland будут оснащаться системой Command-Trac 4x4, а для Rubicon предусмотрена более совершенная Rock-Trac 4x4 с блокировками дифференциалов и возможностью отключения стабилизатора поперечной устойчивости.

Пикап оснащается 289-сильным "атмосферником" V6 объемом 3,6 литра, который работает в паре с шестискоростной "механикой" или восьмиступенчатым "автоматом". В 2020 году линейку моторов пополнит трёхлитровый турбодизель V6 с отдачей 264 л.с.

На североамериканском рынке продажи Jeep Gladiator начнутся во втором квартале 2019 года в комплектациях Sport, Sport S, Overland и Rubicon.

Фото: Пресс-служба FCA.