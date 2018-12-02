Кириченко: Бельгия - фаворит группы, Россия займет второе место

Сборная России узнала соперников в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу-2020. Наша команда сыграет с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Специально для "РГ" результаты жеребьевки квалификации прокомментировал бывший нападающий нашей сборной, исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко.

Дмитрий Сергеевич, какие впечатления от итогов жеребьевки?

Дмитрий Кириченко: Понятно, что фаворитом в группе будет Бельгия как команда, обладающая, наверное, самым мощным составом. Но, думаю, что мы с ними поборемся. Второе место должны занять, как минимум, это абсолютно реально. При хорошем раскладе можно и бельгийцев опередить.

Но и с другими соперниками вряд ли будет легко? С теми же шотландцами - пусть они и давно не выступали на крупных турнирах?

Дмитрий Кириченко: Шотландия - больше домашняя команда, где всегда очень хорошая поддержка. Но по уровню сборная России все же выше остальных соперников. Хотя просто не будет, безусловно.

Наша сборная попала в группу из шести команд, и все встречи в будущем году будут для нее официальными. Это плюс?

Дмитрий Кириченко: Конечно, плюс. Сейчас, по-моему, вообще нет смысла в товарищеских играх, тем более, учитывая, что есть Лига наций. Товарищеские матчи ушли в прошлое, а Лига наций - это хоть какая-то мотивация.