Лавров: Путин на пальцах объяснил на G20 инцидент в Керченском проливе

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите G20, "на пальцах показал им инцидент в Керченском проливе" с украинскими кораблями.

Об этом заявил 2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в эфире телеканала "Россия-1".

"Он показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить", - сказал Сепгей Лавров. Также, по словам министра, российский президент рассказал своим коллегам о том, как профессионально действовали наши пограничники, стараясь предотвратить инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины и кораблей погранслужбы ФСБ РФ.

Киев после инцидента заявил о введении военного положения на Украине сроком на месяц и ввел запрет на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на территорию страны.