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02.12.2018 18:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Лавров: Путин на пальцах объяснил на G20 инцидент в Керченском проливе

Текст: Константин Волков

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите G20, "на пальцах показал им инцидент в Керченском проливе" с украинскими кораблями.

Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Об этом заявил 2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в эфире телеканала "Россия-1".

"Он показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить", - сказал Сепгей Лавров. Также, по словам министра, российский президент рассказал своим коллегам о том, как профессионально действовали наши пограничники, стараясь предотвратить инцидент с участием трех кораблей ВМС Украины и кораблей погранслужбы ФСБ РФ.

Киев после инцидента заявил о введении военного положения на Украине сроком на месяц и ввел запрет на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на территорию страны.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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