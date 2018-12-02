Ле Пен предложила распустить парламент Франции, чтобы остановить протесты

Марин Ле Пен, глава партии "Национальное объединение (бывший Нацфронт), предложила распустить Национальное собрание Франции, а после этого провести досрочные парламентские выборы с тем, чтобы выйти из острого социального кризиса, связанного с манифестациями "желтых жилетов". Об этом Марин Ле Пен заявила в воскресенье, выступив в программе государственного телеканала France 3.

"Я считаю, что надо распустить Национальное собрание, чтобы провести новые пропорциональные выборы", - подчеркнула она.

По убеждению лидера "Национального объединения", простые французы не в достаточной мере представлены в законодательном органе страны, что привело к разрыву между ними и властными структурами. "Французы хотят налоговой справедливости", - подчеркнула она. По ее словам, налоги для всех растут, а "богатые постоянно получают налоговые поблажки".

Днем ранее Марин Ле Пен потребовала от президента устроить экстренную встречу глав всех политических партий страны в Елисейском дворце. Как сегодня стало известно, частично это требование будет удовлетворено в ближайшие дни. Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра Эдуара Филиппа принять лидеров политических партий, представленных в парламенте, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Он также поручил премьер-министру встретиться с представителями "желтых жилетов".

Во Франции вот уже третью неделю подряд проходят акции протеста против роста цен на автомобильное топливо, в более широком смысле - против социально-экономической политики нынешнего правительства. В эту субботу манифестации переросли в массовые погромы. По данным министерства внутренних дел Франции, в результате столкновений с силами правопорядка в Париже 1 декабря было ранено свыше 130 человек, включая 23 полицейских. При этом было арестовано 412 человек, из которых 378 в настоящее время находятся под стражей в ряде полицейских комиссариатов Парижа и его окрестностей.