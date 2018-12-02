Во Франции прошел еще один день протестов "желтых жилетов"

В ходе третьего дня общенациональных акций "желтых жилетов" практически все небо над французской столицей заволокла густая смрадная гарь от пожаров, которыми были охвачены многие кварталы, особенно центральные и западные.

Около двухсот очагов возгорания - такого здесь не было ни во время студенческого мятежа 1968 года, ни в 2005-м, когда забунтовали пригороды Парижа, населенные выходцами из Магриба. Как на полном серьезе заметил знакомый политолог, если уж с чем и сравнивать происходящее, так "это с Парижской коммуной 1871 года".

Власти не стали запрещать "желтожилетникам" манифестацию на Елисейских Полях, но довели число полицейских до пяти тысяч и установили контрольно-пропускные пункты, где требовалось предъявить личные документы и содержимое рюкзаков. Несколько сотен человек таким образом оказались на главной столичной магистрали, а остальные, к которым присоединись как радикалы правого и левого толка, так и хулиганы с городских окраин, для которого хорош любой повод помахать кулаками, рванули к Триумфальной арке.

Именно там, на площади Звезды - Шарль де Голль, произошли первые стычки. Площадь то и дело переходила из рук в руки. Полиция применяла слезоточивый газ, водяные пушки, "желтые жилеты" метали в стражей камни, бутылки, петарды и на какой-то момент захватили Триумфальную арку. В то время как часть из них устроила импровизированный митинг у могилы Неизвестного солдата, другие расписали стены арки граффити и устроили погром в расположенном в ней музее. Не пожалели даже гипсовый женский бюст, символизирующий Республику. После нескольких попыток пробиться на Елисейские Поля со стороны площади Звезды уже под вечер манифестанты избрали иную тактику: принялись громить прилегающие улицы XVI и VII округов - самых престижных в Париже.

Больше всего пострадала фешенебельная авеню Клебер, соединяющая площадь Звезды - Шарль де Голль с площадью Трокадеро, с которой, о чем знают все туристы, открывается самый впечатляющий вид на Эйфелеву башню, что на другом берегу Сены. Распоясавшаяся публика била витрины бутиков, поджигала припаркованные автомобили, при этом огонь перебрасывался на деревья, превращая их в пылающие факелы. Нечто подобное происходило и на ближайших улицах - Пуанкаре, Поль Думер и других, где в основном живет народ состоятельный.

Примерно тогда же несколько групп агрессивно настроенных парней в желтых жилетах решили атаковать знаменитые парижские универмаги "Прентам" и "Галери Лафайет". Однако расторопный персонал успел опустить жалюзи, а после эвакуировать шокированных покупателей.

Серьезные столкновения также произошли на улице Риволи, что рядом с Лувром, садом Тюильри и неподалеку от картинной галереи "Оранжери". Чтобы проникнуть туда, манифестанты опрокинули часть массивных чугунных ворот. При этом пострадал один из обладателей желтого жилета. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в один из городских госпиталей.

Вакханалия бесчинств стала стихать лишь ближе к полуночи. По данным местного МВД, в ходе столкновений было ранено более 130 человек. Надо сказать, что полицейские действовали крайне жестко, пуская в ход не только гранаты со слезоточивым газом, дубинки, но и "флэш-болы", травматическое оружие, стреляющее увесистыми резиновыми шарами. Именно от них пострадали не только манифестанты, но и несколько журналистов. Всего только за субботу было задержано свыше 400 человек. Причем, по свидетельствам очевидцев, полицейские подчас проводили аресты, мягко говоря, без церемоний. Валили людей на землю, скручивали им руки. Правда, каких-либо комментариев по этому поводу в местных СМИ, как, впрочем, и европейских, и американских, до сих пор не появилось.

Многие парижане, пережившие настоящий шок от невиданного разгула насилия, винят власти в том, что те не оказались способными обеспечить уже в который раз их безопасность. Надо полагать, начальство правоохранительных органов, отвечавших за порядок, ждет серьезный разбор полетов. Судя по всему, это произойдет на чрезвычайном совещании, которое намеревается провести Эмманюэль Макрон, вернувшийся в воскресенье с саммита G20. Хотя французский президент и обещал наказать виновников беспорядков "по всей строгости закона", его престиж, как главы Пятой республики, заметно потускнел.

Между тем

Движение "желтых жилетов" перекинулось на Бельгию. В Брюсселе несколько сотен противников роста цен на бензин и дизельное топливо устроили манифестацию в самом центре города рядом с комплексом зданий Еврокомиссии и Совета ЕС. Они блокировали автомобильное движение на одном из главных перекрестков, сожгли два полицейских автомобиля. В ответ стражи порядка применили водометы, провели задержания. По данным бельгийских СМИ, было арестовано 82 человека.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"