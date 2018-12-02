МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма

Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом". Об этом написала 2 декабря в своем Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, нынешний режим в Киеве привел к "разгулу экстремистов и военизированных объединений", а также к "войне против собственного народа", провокациям как основе внешней политики, диктату силовиков, запугиванию СМИ и "деградации институтов власти".

Этот ответ последовал после заявления Порошенко, что Москва "намеревается захватить Мариуполь и Бердянск".

Как отметила Захарова, четкую характеристику происходящему дал экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в эфире немецкому телеканалу N-TV. Напомним, он заявил, что "нельзя позволить, чтоб Украина втянула ФРГ в войну, тогда как она уже попыталась это сделать".