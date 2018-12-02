То, на что косвенно намекают европейские СМИ после инцидента в Керченском проливе, в интервью немецкому телеканалу N-TV, а затем и газете Tagesspiegel "без купюр" высказал экс-глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль. Его мнение выглядит особенно авторитетным, поскольку в бытность главой МИД Германии он неоднократно принимал участие в различных встречах, посвященных урегулированию ситуации на Украине, и хорошо знает ключевых политиков Незалежной.

По мнению Габриэля, целью разыгранной на Украине истерии, вызванной задержанием российскими пограничниками украинских военных судов, была попытка спровоцировать Берлин на военные действия против Москвы. В этой связи немецкий дипломат заявил, что его страна "не может позволить втянуть себя в войну против России", хотя это именно то, чего добивается своими действиями официальный Киев. Габриэль считает, что требования украинских властей, адресованные Германии, НАТО и странам Евросоюза, направить военные корабли в Черное море и закрыть международные порты для российских судов, приходящих из района Азовского моря, приведут не к желаемой коллективным Западом деэскалации конфликта, а к его разжиганию. При этом основным бенефициаром от такого развития событий станет Киев.

Добавлю, что своим комментарием Габриэль развил сделанное в ходе G20 заявление президента России Владимира Путина, который назвал действующую украинскую власть "партией войны". И предупредил: пока нынешнее руководство Украины остается у власти, военные действия будут продолжаться.

Все предпринимаемые Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе шаги призваны усилить напряженность в отношениях с Россией, добавив мобилизационного пыла в предвыборную ситуацию на Украине.

Решение Незалежной не пускать в страну россиян в возрасте от 16 до 60 лет под предлогом, что те якобы будут участвовать в формировании частных армий, и озвученная министром иностранных дел Павлом Климкиным угроза разорвать еще 40 договоров с Россией - составные части психоза, с помощью которого украинский лидер рассчитывает поднять свой рейтинг. На этом фоне настойчивые попытки Порошенко втянуть Европу в противостояние с Москвой угрожают в первую очередь купившимся на его риторику западным государствам, потому что именно их народам украинский лидер отводит роль "пушечного мяса" в возможном конфликте с Россией. Тогда как Украина в качестве потенциальной жертвы намерена оставаться на второстепенных ролях, предоставив другим сомнительную "честь" защищать ее интересы. Как объяснил Путин: "Это тот случай, который и у нас, и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная".

Тем не менее надо признать, что истеричное заламывание рук в исполнении Порошенко нередко попадает на благодатную почву сформировавшейся в Старом Свете русофобии. Политики коллективного Запада, забывшие, что такое война, бравируют своим бесстрашием перед вооруженным конфликтом, чтобы подыграть украинскому режиму в расчете на укрепление собственных внутриполитических позиций. Быть "русофобом" в Европе стало модным, и на это делает ставку олигархический режим в Киеве.

Отвечая на вопрос, будет ли Москва предпринимать зеркальные действия на недружественные шаги Украины, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "полной дисфункцией государственного устройства" те кульбиты, которые Россия видит на Украине. По ее мнению, попытки зеркально повторить то, что происходит у нашего соседа, "могут привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах, то просто к коллапсу".

Впрочем, не вызывает сомнений, что Киев в своих провокациях не остановится: ведь, как ранее заявлял глава МИД Украины, ему не нужны дипломатические отношения с Москвой, хотя Украина еще не готова их расторгнуть. А премьер Украины Владимир Гройсман пригрозил задержанием российских судов, независимо от того совершают они противоправные действия или нет.

В преддверии новых заготовленных Киевом провокаций президент Порошенко обратился к странам НАТО с предложением направить военные корабли в Азовское море, чтобы "поддержать Украину и обеспечить безопасность".

"Украинский лидер и его приближенные затеяли циничную и опасную игру в Азовском море. Для них речь идет о борьбе за власть в Киеве", - комментирует призывы Незалежной немецкая Süddeutsche Zeitung.

"У Киева нет средств для упоминаемой Порошенко "полномасштабной войны" против России", - констатирует ситуацию французская Monde. По мнению издания, Украина ждала от западных доброжелателей более жесткой реакции в отношении России. Но пока, с точки зрения Киева, "американцы лучше всего соответствуют украинским ожиданиям".

И еще одно важное признание критически настроенной в отношении Москвы газеты Monde: "Ни одно государство не захочет подставляться ради защиты свободы навигации в этой части света (на Азовском море. - прим. ред.)".

Желание Киева с помощью провокаций заставить коллективный Запад или хотя бы его отдельные страны поучаствовать напрямую в конфликте с Россией за украинские интересы, ради сохранения Порошенко президентского кресла, пока не увенчалось успехом. Но столь же очевидно, что киевский режим не успокоится и продолжит попытки втянуть в потенциальный военный конфликт третьи страны, желательно из натовского лагеря. О чем, собственно, предупредил жителей Германии экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль.

И последнее. Как рассказал на G20 Владимир Путин, ему с украинским президентом Петром Порошенко "общаться сложно". "Просто непонятно, о чем говорить, ничего же не выполняется", - пояснил российский президент.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ".