Захарова: Говорить о зеркальных мерах в отношении Украины просто страшно

На Украине произошла полная дисфункция государственного устройства, и в этих условиях говорить о зеркальных ответных мерах просто страшно. Такое мнение на брифинге выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрет Киева на въезд россиянам от 16 до 60 лет.

"Говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству", - заявила представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что в национальных масштабах это приведет к настоящему коллапсу.

По словам Захаровой, то, что происходит сейчас на Украине - это полнейшая дисфункция государственного устройства, которая является следствием "диких телодвижений" украинских властей.

Захарова также подчеркнула, что киевский режим сейчас нацелен на использование военного положения, чтобы поднять свой электоральный рейтинг, который в настоящее время стремительно падает.

Напомним, глава украинской погранслужбы Петр Цигикал на заседании с участием Петра Порошенко заявил, что на пропускных пунктах страны вводятся усиленные меры контроля и запрещается пропуск российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Ранее президент Украины подписал закон о введении военного положения в стране, что стало следствием обострения отношения с Москвой на фоне происшествия в Керченском проливе.