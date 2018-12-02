Опции автомобиля, которые спасут вам жизнь

Подбирая себе новый автомобиль, равно как "докупая" для него опции, многие из нас стремятся сэкономить, минимизировав как стоимость машины, так и дальнейшие затраты на страховку. Однако существуют опции, отказываться от которых точно не стоит, если вы забоитесь о своем здоровье и здоровье своих близких. "РГ" решила обозначить оборудование, которое в случае серьезного ДТП вполне могут спасти вам жизнь.

Кузов машины должен быть крепким

Фото: Depositphotos.com

Не секрет, что при лобовом столкновени микрокара и рамного полноразмерного внедорожника больше шансов выжить у водителя и пассажира более крупного транспортного средства - законы физики в данном случае очень даже работают. Однако "компакты" бывают разными. Кузова современных автомобилей ведущих марок оснащены программируемыми зонами деформации, в конструкции используются материалы повышенной жесткости, остальное сделает набор средств активной безопасности.

Как рядовому обывателю узнать о степени надежности машины, которую он собирается купить? Для этого следует свериться с рейтингами оценки безопасности новых автомобилей, самым авторитетным и актуальным для России является статистика Euro NCAP. Вы наверняка удивитесь, узнав, что многие модели, популярные на нашем рынке, не дотягивают до максимальных пяти звезд рейтинга, а некоторые "хиты" продаж довольствуются лишь тремя. Мы не будем сравнивать автомобили по степени их безопасности на основе краш-тестов, а просто дадим ссылку на свежие исследования Euro NCAP.

Подушки безопасности

Фото: Depositphotos.com

Сегодня для начальных комплектациях массовых моделей по умолчанию предлагается одна, в лучшем случае два "айрбега". Это, что называется, джентльменский набор или, если хотите, минимально необходимая защита на случай аварий.

Аргументы противников подушек безопасности (самый расхожий аргумент - такие устройства могут не спасти, а, наоборот, травмировать при аварии) на самом деле не выдерживают критики. Современные подушки безопасности срабатывают корректно, но только в том случае, если вы соблюдаете правила, увы, написанные кровью. Прежде всего, вы должны быть пристегнуты ремнем безопасности и не возлежать на откинутой спинке сиденья, как на кровати. В противном случае "айрбег" действительно может либо не сработать, либо сработать значительно с большей силой, чем требуют сложившееся условия, что чревато серьезной черепно-мозговой травмой. Последнее в особенности касается людей, пристегивающих ремень за спинкой сиденья или вставляющих в замок ремня заглушку.

Почему имеет смысл заказать больше двух фронтальных подушек безопасности? Все очевидно: фронтальные столкновения - далеко не единственный сценарий при ДТП. Удары в борт случаются не менее часто. При этом, по данным ряда исследований, при такого рода авариях на городских скоростях (примерно 50 км/час) при использовании боковых подушек безопасности нагрузка, и, соответственно, травмоопасность снижается примерно в два раза. Кстати, боковые подушки безопасности в последние годы перестали быть дорогостоящей экзотикой и предлагаются в виде опции даже для отечественных моделей, в том числе для самого доступного вазовского семейства Lada Granta.

Помните также о том, что если вы перевозите на правом переднем сиденье ребенка в детском кресле, то подушку безопасности необходимо отключать - в вещевом ящике смонтирован соответствующий тумблер.

ABS и система стабилизации

Фото: Depositphotos.com

О пользе антиблокировочной системы (ABS) сказано уже очень много, но мы повторим, что главным и несомненным ее плюсом является возможность объезжать препятствия одновременно с торможением.

У автомобиля без ABS при резом торможении на скользких поверхностях блокируются передние колеса, и, соответственно, отвернуть от препятствия будет гораздо проблематичнее. Впрочем, правда и то, что ABS может уступать тормозной системе, лишенной ее, на снегу, песке и других рыхлых грунтах, где заблокированные колеса буквально "нагребают" перед собой этот снег или песок, создавая эффект плуга. Однако это не повод отказываться от заказа ABS, просто нужно учитывать что на рыхлых поверхностях тормозной путь автомобиля с ABS может увеличиваться.

Система стабилизации, она же ESP, ESC, VSC, VDC, DSTC, DSC, VSA - еще один относительно доступный элемент тормозной системы, на котором не следует экономить. В современных автомобилях механизмы системы стабилизации не только подтормаживают колесо, потерявшее сцепление с дорогой, а также "придушивают" двигатель, не позволяя развиться заносу или сносу. Для начинающих водителей такой алгоритм - благо, но опытным он будет мешать использовать возможности мотора для того, чтобы побороть увод с траектории. Несмотря на это, роль системы стабилизации, особенно на скользких поверхностях, трудно переоценить. К слову, в подавляющем большинстве моделей эту систему можно частично или полностью деактивировать, чтобы машина допускала скольжения в той или иной мере, а также не душила двигатель, когда этого не нужно.

Система автоматического торможения

Фото: Depositphotos.com

Системы предотвращения столкновений и автоматического торможения перестали в последние годы быть дорогостоящей опцией премиальных моделей и, что называется, пошли в народ.

Сегодня такие системы можно обнаружить в машинах массового сегмента. К примеру, компания Ford предлагает для моделей Focus, Kuga и Mondeo фирменную систему автоматического торможения Active City Stop (ACS), которая использует световой датчик, сканирующий дорожную ситуацию 50 раз в секунду, позволяя предотвратить столкновение при скорости автомобиля до 15 км/ч и способствуя минимизации последствий аварии при скорости до 30 км/ч (Kuga), до 40 км/ч (Mondeo), до 50 км/ч (Focus).

Если водитель не предпринимает каких-либо активных действий (например, не поворачивает рулевое колесо или не нажимает на педаль тормоза), система мгновенно приводит в действие тормозную систему, снижает крутящий момент двигателя и активирует аварийную световую сигнализацию. Примечательно, что такая опция точно не разорит владельца, пекущегося о безопасности. Скажем, для старших комплектаций семейства Focus такую систему можно приобрести в рамках пакета "Технологии 1" за 19 500 рублей.

Аналогичные системы можно заказать также и для массовой модели Volkswagen Golf, недавно вернувшейся на наш рынок. Система City Emergency Brake нового поколения работоспособна на скоростях до 65 км/ч, сканирует обстановку при помощи радара и камеры (на первом поколении системы - только радаром) и активирует автоматическое торможение как перед статическими препятствиями, так и при появлении в опасной близости пешеходов.

В линейке Skoda аналог такой системы автоматического торможения (Front Assist) можно получить для импортируемых из Чехии универсалов Octavia, а также в более дорогих моделях Superb и Kodiaq, и это лишний аргумент в пользу покупке именно этих автомобилей.

Адаптивный круиз-контроль и система контроля рядности движения

Фото: Depositphotos.com

Эти две достаточно дорогие опции являются сегодня де-факто частичным автопилотом. Адаптивный круиз отслеживает дорожную обстановку и корректирует скорость в зависимости от того, насколько быстро движется впереди идущая машина, система контроля рядности дорогих машин "центрует" автомобиль по центру полосы силовым подруливанием, в более простом варианте - как минимум сообщает о выходя из ряда сигналами.

Обе системы способствуют не только повышению комфорта водителя, но и предупреждают возможность столкновения, повышая уровень безопасности всех пассажиров.

Система контроля усталости водителя

Фото: Depositphotos.com

Большой процент аварий со смертельным исходом на трассе происходит в результате того, что водитель отвлекся или даже заснул. С таким сценарием призвана бороться система контроля усталости водителя, которая сегодня также уже предлагается для ряда моделей массового сегмента. Такие системы разных автопроизводителей работают по сути по единому алгоритму. Электроника следит за траекторией автомобиля, действиями водителя (оценивается интенсивность использования переключателей под рулем, тормозной системы и других управляемых устройств) и движением головы человека за рулем.

Конструктивно такие устройства могут объединять устройство управления, контроллер руля, световой и звуковой сигналы предупреждения. Учуяв опасность, электронный мозг нарисует на дисплее панели управления соответствующую иконку (как правило, это чашка кофе), затем сигнализирует звуком. Если водитель проигнорирует сигналы, оповещение возобновляется с периодичностью примерно в четверть часа.