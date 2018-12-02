Организацией дорожного движения займутся местные власти

Поставить лишний, ограничивающий движение знак или нанести непонятную разметку со следующего года станет практически невозможным. Это потребует внесения изменений в комплексную схему организации дорожного движения. Причем касается это не только Москвы, но и всех других регионов.

В конце декабря вступает в силу закон об организации дорожного движения, принятый почти год назад. К кому обратиться, чтобы установить светофор на опасном перекрестке, нарисовать "зебру" на оживленной улице, снять дорожный знак, забытый ремонтниками? На эти вопросы отвечает новый закон, он передает все полномочия местным властям. Установка знаков, рисование разметки, организация одностороннего движения - все эти вопросы до сих пор регулировались только законом о безопасности дорожного движения и Градостроительным кодексом. А также частично Правилами дорожного движения и ГОСТами. Однако прямых указаний на то, как и кто должен управлять этим процессом, в документах не было.

Закон об организации дорожного движения, который был разработан минтрансом, прописывает четкие требования, как это движение нужно организовывать и кто этим должен заниматься.

Федеральным органам власти переданы полномочия по разработке и реализации государственной политики в области организации движения. А также мониторинг автомобильного трафика, создание нормативных актов и методик расчета стоимости. Плюс организация движения на федеральных дорогах.

Местным органам власти переданы огромные полномочия. По сути, они становятся полноценными хозяевами собственных дорог. Вплоть до того, что могут при необходимости ограничивать движение, где, по их мнению, это нужно. Именно вопросы таких ограничений при прохождении документа в Госдуме вызывали массу споров. Однако до подписи президента закон дошел существенно доработанный.

Местные власти смогут принимать законы, которые запрещают организацию платных парковок возле больниц, стадионов, школ, иных социальных учреждений

Изначально в проекте содержались такие вещи, как возможность местных властей ограничивать въезд в города или определенные районы путем введения платы за проезд. Также местные власти наделялись полномочиями вводить платную парковку, конечно же, по согласованию с жителями на придомовых территориях.

Эта норма из закона исчезла. Более того, местным властям предписано принимать законы, которые запрещают организовывать платные стоянки на придомовых территориях. Там могут находиться только парковки общего пользования, которые соответствуют жилищному и земельному законодательству.

Также местные власти могут принимать законы, которые запрещают организацию платных парковок возле больниц, стадионов, школ, словом, всех социальных учреждений. По сути, это значит, что не будет платных парковок возле медицинских учреждений, образовательных центров. Кстати, бесплатно можно будет парковаться и около государственных и муниципальных органов власти.

Кроме того, властям на местах даются полномочия расширить список льготников для бесплатного пользования платными парковками.

Независимо от решения местных властей новый закон говорит о том, что запрещено брать деньги на платных парковках с транспорта оперативных служб - пожарной охраны, полиции, медицинской Скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, военной полиции, Росгвардии, Следственного комитета, используемого в связи со служебной необходимостью.

Однако возможность введения ограничений и даже запретов на движение по некоторым участкам дорог у местных администраций все же осталась. Но при этом они обязаны обеспечить дублирующие и компенсирующие маршруты движения общественного транспорта.

Еще одна важная статья этого закона касается комплексных схем организации дорожного движения. Их будут разрабатывать администрации регионов, а также муниципалитеты. В них должны быть решения об организации движения на смежных территориях. Причем с перспективой на будущее.

До сих пор каждый субъект строил трассы и организовывал дороги, не задумываясь о том, что происходит в соседнем регионе. В результате пятиполосная магистраль упиралась в двухполосную дорогу в соседнем районе. Возникало бутылочное горлышко и многокилометровая пробка. Комплексные схемы с учетом движения на смежных территориях позволят решить эту проблему.

Закон вступит в силу 30 декабря.