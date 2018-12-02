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02.12.2018 21:57
Рубрика: В мире

Посольство РФ: Публикация в Британии данных журналистов из РФ возмутительна

Текст: Константин Волков

Посольство РФ в Лондоне назвало "возмутительной" публикацию в британской газете Mail on Sunday личных данных журналистов Первого канала, которых Соединенное королевство заподозрило в шпионаже. В газете были обнародованы личные документы журналистов и номер их автомобиля.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм", - заявила дипмиссия РФ.

Посольство также отметило, что британские власти ведут кампанию по созданию постоянных препятствий работе российских СМИ в Великобритании.

"Многие наши журналисты жалуются на проблемы с визами, закрытие счетов в британских банках, сталкиваются с необоснованными многочисленными придирками контролирующих органов", - сообщили дипломаты.

В нынешнем случае речь идет о корреспонденте Первого канала Тимуре Сиразиеве и операторе - они были замечены в графстве Беркшир неподалеку от базы 77-й бригады, секретного подразделения, сотрудничающего с британской разведкой.

Сиразиев уже заявил, что они не пытались никуда проникнуть, а делали репортаж о базе, опираясь на информацию из открытых источников.

В мире Европа Великобритания Правительство МИД
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