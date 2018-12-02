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02.12.2018 15:42
Рубрика: Власть

Путин пообещал либерализовать украинцам получение гражданства РФ

Текст: Кира Латухина

Москва не будет отвечать зеркально на решение Киева ограничить въезд в страну граждан России, а наоборот, выберет путь либерализации.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, - заявил на пресс-конференции в Аргентине президент РФ Владимир Путин. - Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет".

Фото: Яна Лапикова/РИА Новости
Клинцевич: Россия не будет ограничивать въезд украинцам

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин отметил, что речь идет о том, чтобы украинским гражданам было легче получить разрешение на временное проживание в России, а потом и гражданство. Это, по его словам, отражает добрые намерения России по отношению к украинцам в отличие от того, что демонстрирует нынешняя киевская власть.

Напомним, 30 ноября стало известно о том, что Украина ввела ограничение на въезд для россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. По словам украинского президента Петра Порошенко, подобные меры направлены на предотвращение неких операций, которые граждане России якобы планировали еще четыре года назад - в 2014 году. Комментируя действия украинских властей, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал решение Киева "очередным сугубо пропагандистским актом".

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