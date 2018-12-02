В МИД рассказали, почему Россия не вводит ограничения на въезд украинцев

Отказ от введения ограничений на въезд украинцев на территорию России свидетельствует о добрых намерениях Москвы. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Это просто показывает добрые намерения России по отношению к гражданам соседней, дружественной нам Украины в отличие от того, что делает нынешняя киевская власть", - отметил дипломат. По его словам, которые приводит РИА Новости, в ответ на ограничения на въезд россиян на Украину Москва, наоборот, упростит для украинцев процедуру получения разрешения на временное проживание, а затем и российского гражданства. "Это уже неоднократно заявлялось президентом Владимиром Путиным", - напомнил Карасин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко написал на своей станице в социальной сети Twitter, что Киев вводит ограничения на въезд в страну граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что зеркальный ответ России привел бы к настоящему коллапсу. Также она подчеркнула, что киевский режим сейчас нацелен на использование военного положения, чтобы поднять свой электоральный рейтинг в преддверии предстоящих весной президентских выборов.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев со своей стороны назвал решение Киева "очередным сугубо пропагандистским актом". Властям Украины нужно любой ценой доказать наличие неких агрессивных намерений России, пояснил сенатор.