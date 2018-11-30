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30.11.2018 11:52
Рубрика: Власть

Косачев: Россия не должна запрещать въезд украинцам

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал введенное Киевом ограничение на въезд на Украину для граждан РФ. По мнению сенатора, Москва не должна поступать аналогичным образом.

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"Убежден, что ответные меры в том же духе принимать не нужно - мы с Украиной не воюем, - приводит ТАСС слова парламентария. - А вот авторов подобных инициатив народы знать должны, на будущее, когда начнут выяснять роль каждого из персонажей в ухудшении отношений между нашими народами".

Косачев назвал решение Киева "очередным сугубо пропагандистским актом". Властям Украины нужно любой ценой доказать наличие неких агрессивных намерений России, пояснил сенатор.

Напомним, что двумя днями ранее украинский президент Петр Порошенко, в развитие обострения отношений с Москвой на фоне инцидента в Керченском проливе, подписал закон о введении военного положения на Украине.

Власть Позиция Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины
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