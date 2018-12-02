Путинский "Аурус" захотели купить арабы

Президент РФ Владимир Путин поделился мнением об отечественном лимузине "Аурус" из проекта "Кортеж", на котором он передвигался в том числе и по Аргентине. Лимузин понравится не только российскому лидеру, но и иностранцам, которые захотели купить такой же.

Вопрос об этом Путину задали после саммита G20 в Буэнос-Айресе.

- Очень хорошая машина, мне нравится, - сказал президент РФ, заметив, что сам за рулем автомобиля не сидел.

- Это капсула, достаточно хорошо собранная машина, и очень удобная, - добавил он.

Российский лидер рассказал, что представители арабских стран уже выражают желание приобрести лимузин, и сообщил, что не видит для этого никаких проблем. Автомобиль, припаркованный рядом с гостиницей, где в Аргентине проживал президент, вызвал также ажиотаж среди местных жителей и гостей столицы, став популярной "мишенью" для фото.