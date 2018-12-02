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02.12.2018 00:39
Рубрика: Власть

Путинский "Аурус" захотели купить арабы

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)

Президент РФ Владимир Путин поделился мнением об отечественном лимузине "Аурус" из проекта "Кортеж", на котором он передвигался в том числе и по Аргентине. Лимузин понравится не только российскому лидеру, но и иностранцам, которые захотели купить такой же.

Фото: Константин Завражин/РГ
Президент РФ подвел итоги саммита G20

Вопрос об этом Путину задали после саммита G20 в Буэнос-Айресе.

- Очень хорошая машина, мне нравится, - сказал президент РФ, заметив, что сам за рулем автомобиля не сидел.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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- Это капсула, достаточно хорошо собранная машина, и очень удобная, - добавил он.

Российский лидер рассказал, что представители арабских стран уже выражают желание приобрести лимузин, и сообщил, что не видит для этого никаких проблем. Автомобиль, припаркованный рядом с гостиницей, где в Аргентине проживал президент, вызвал также ажиотаж среди местных жителей и гостей столицы, став популярной "мишенью" для фото.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Саммит G20 в Аргентине
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