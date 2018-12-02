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02.12.2018 19:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шереметьево могут назвать в честь Пушкина

Текст: Сергей Бабкин

Какие имена присвоят трем аэропортам Москвы, станет известно во вторник, 4 декабря, в 19:00. В это время на "России 1" объявят победителей народного голосования в конкурсе "Великие имена".

"РГ" уже писала о проекте, реализуемом по инициативе авторитетных общественных организаций. Голосование прошло в четыре этапа, последний завершился 30 ноября.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Владимир Путин подписал указ "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". А чьи именно фамилии присвоить Домодедово, Внуково и Шереметьево, определяли пассажиры самолетов и поездов. Результаты анкетирования станут поводом для обращения с ходатайством к властям Москвы. Привычные всем названия аэропортов не изменятся, еще раз подчеркнули в оргкомитете конкурса. Просто к ним добавятся фамилии знаменитых соотечественников.

Обработаны еще не все анкеты, но по Москве картина более-менее понятна. Например, большинство голосовавших - 43 процента - решили присвоить Внуково имя одного из создателей авиакосмической отрасли Сергея Королева. В Шереметьево с огромным отрывом пока побеждает Александр Пушкин. А более половины респондентов предложили увековечить в названии Домодедово имя выдающегося ученого Михаила Ломоносова.

Но, судя по всему, вопрос будет решен только для Шереметьево. А для определения нового имени Домодедово и Внуково может потребоваться второй тур. Дело в том, что Михаил Ломоносов стал рейтинг-фаворитом не только для Домодедово, но и для аэропорта Архангельска. А имя Сергея Королева в названии своего аэропорта хотели бы видеть и жители Самары. Как будут решены оргвопросы в случае второго тура, устроители конкурса обсудят 3 декабря.

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