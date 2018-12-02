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02.12.2018 16:20
Рубрика: Власть

Сотовая связь нового поколения появится по всей России в 2024 году

Текст: Татьяна Шадрина
В середине следующего года в России планируют приступить к созданию коммерческих сетей сотовой связи пятого поколения - 5G. Три оператора уже подали заявки в Госкомиссию по радиочастотам. Это журналистам подтвердил замглавы минкомсвязи Олег Иванов.
Времени на построение сетей связи 5G немного, операторы должны запустить свои пилоты уже в 2020 году. Фото: Depositphotos.com Времени на построение сетей связи 5G немного, операторы должны запустить свои пилоты уже в 2020 году. Фото: Depositphotos.com
Времени на построение сетей связи 5G немного, операторы должны запустить свои пилоты уже в 2020 году. Фото: Depositphotos.com

Если эти заявки будут одобрены государственной комиссией на предстоящем заседании, которое пройдет в конце декабря, предстоит экспертиза на электромагнитную совместимость. Эксперты должны сказать, можно ли использовать частоты в том месте и на той территории, где они заявились.

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В случае положительного экспертного заключения операторы смогут получить частоты через аукцион, который проведет Роскомнадзор ориентировочно в середине 2019 года. И процесс построения коммерческих сетей 5G будет запущен. Время ограничено, так как в 2024 году сети 5G должны быть по всей территории России. А в 2020 году первые сети планируется запустить уже не как тестовые зоны. Тесты были в этом году проведены в Сколково (Москва) и Эрмитаже (Санкт-Петербург).

Госкомиссия будет рассматривать заявки и других юридических лиц, сказал Иванов. Он привел в пример метро. Если там есть потребность в организации сетей 5G, пояснил замминистра, то сначала подать заявку может само предприятие, а уже на аукцион для выделения частот должен выйти оператор связи.

"Подавать заявку на 5G диапазон может любой. А строить сети, участвовать в аукционе - только оператор связи", - сказал Олег Иванов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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"Одно из условий аукциона - лицензия оператора подвижной радиотелефонной связи. Мы таким образом пытаемся свести потребителя с оператором", - отметил Олег Иванов.

Учитывая, что технология 5G позволяет строить фрагментарные сети, их можно использовать точечно для организации технологических процессов, где необходима быстрая передача большого массива данных. Сейчас в Южной Кореи в коммерческую эксплуатацию сданы сети, которые действуют на площади одного городского квартала.

Для широкого применения сетей нового поколения речь должна идти о создании единого инфраструктурного оператора, чтобы не отставать от намеченных планов по внедрению коммерческой эксплуатации сети 5G, сказал Олег Иванов.

Операторы смогут получить частоты для сетей связи нового поколения через аукцион, который проведет Роскомнадзор ориентировочно в середине 2019 года

Минкомсвязь считает, что телекоммуникационная отрасль должна в ближайшее время решить вопрос о создании такого единого инфраструктурного оператора, чтобы не отставать от намеченных планов по внедрению коммерческой эксплуатации сети 5G. "Мы обязательно соберем всех операторов и обсудим. Никаких силовых решений точно не будет. Нужно понимать, что если существующие участники отрасли не договорятся, то могут появиться другие игроки", - сказал Иванов. Ведомство уже разработало свою концепцию по развитию сетей связи 5G с учетом создания такого инфраструктурного оператора и направило на рассмотрение в АНО "Цифровая экономика". В ее разработке принимал участие Научно-исследовательский институт радио. В ней обосновывается с экономической и с технической точки зрения использование частот в нижнем диапазоне (до 6 ГГц) единым инфраструктурным оператором. В его состав могут войти сразу несколько сотовых компаний, которые будут использовать частоты одного диапазона. Но есть еще одна концепция "Союза LTE". В ней отмечается, что создание единого оператора наименее предпочтительно. Эта концепция также будет направлена на экспертизу в АНО "Цифровая экономика".

Фото: Максим Шеметов/ТАСС
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Еще одним принципиальным моментом для отрасли может стать изменение порядка на использование узкополосных диапазонов частот. Они уже активно используются для передачи информации с различных датчиков. Речь идет об интернете вещей. Госкомиссия намерена обязать регистрировать такие сети через портал госуслуг. Услуга будет бесплатной. Такое предложение внесло минкомсвязи на заседании комиссии.

Сейчас надо получать разрешение на использование частот для передачи данных телеметрии и интернета вещей (передачи данных с различных датчиков, в том числе воды, тепла). А чтобы передавать данные с помощью технологии LPWAN (Low-power Wide-area Network), не надо быть оператором связи и выкупать через аукцион радиочастоты для передачи данных.

Нужно только получить разрешение на использование частот. Такая простота разрешительных процедур привела к бурному развитию сетей такого типа. Они позволяют передавать небольшие по объему данные на дальние расстояния.

"Узкополосье имеет массу преимуществ, но, к сожалению, некоторые стандарты передачи данных имеют существенные недостатки и при бесконтрольном развитии могут начать мешать друг другу, создавать помехи при передачи", - пояснил замглавы минкомсвязи Олег Иванов. Это может стать причиной сбоя в работе тех же коммунальных служб. Чтобы исключить его, минкомсвязь предлагает ввести регистрацию таких сетей.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
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