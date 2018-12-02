УАЗ "Патриот" вместо Renault Duster: что купить за 400 тысяч рублей

Как и АвтоВАЗ, Ульяновский автомобильный завод - это не просто предприятие по выпуску транспортных средств, а целая эпоха отечественного автопрома со сложнейшей, как и у всего нашего народа, судьбой. Правда, если сравнивать жизненные неурядицы двух отечественных автопроизводителей, выяснится, что почти все экономические и политические невзгоды значительно легче переживал именно УАЗ. Почему? Ответ прост: госконтракты и оборонзаказ. УАЗ - главный отечественный производитель легкой техники для армии, полиции и прочих силовых структур, а потому над заводом куда в меньшей степени висела угроза банкротства и закрытия в любой из кризисов.

Однако очевидна и обратная сторона такого надежного тыла - слабая приспособленность продукции УАЗа к открытой рыночной конкуренции, да и к розничной реализации в целом. Фактически на сегодняшний день предприятие производит три глубокомодернизированных модели… из советского прошлого: одной, страшно сказать, 52 года, второй 46 лет, на а самой молодой модели - нынешнему "Патриоту" - формально стукнул 21 год, хотя разработка ее началась еще в начале 1980-х годов прошлого века.

Но перестройка, уничтожение СССР и последующая разруха растянули процесс выпуска новой модели на долгих 17 лет. Лишь в 1997 году свет увидел серийный УАЗ-3160, который устарел еще до своего рождения. Однако руководству автозавода к тому моменту уже стало очевидно, что за иномарочной сменой модельного ряда каждые 5-7 лет УАЗу никогда не угнаться, а потому было принято волевое решение - шлифовать кирпич до полной бриллиантовости. Так УАЗ-3160 образца 1997 года превратился в UAZ Patriot 2016-го, пережив шесть глобальных модернизаций и рестайлингов, а также бесчисленное количество доработок.

Собственно именно как "Патриот" УАЗ под номером 3163 предстал перед покупателями в 2005 году и продержался в таком виде семь лет, после чего обновления последовали как залпы установки "Катюша": в 2012, в 2014 и в 2016-ом. В 2018-ом выходит версия со 150-сильным двигателем, в 2019-ом готовится модификация с автоматической коробкой передач, а к 2020 году вообще обещано новое поколение!

Как не сложно догадаться, самые первые экземпляры 2005-2006 годов выпуска находятся в сильно потрепанном состоянии с припиской "требуется приложение рук и средств", но и цена соответствующая - около 200 000 рублей за экземпляр на хорошем ходу. Имея 300 000-350 000 рублей можно рассчитывать на рестайлинговый вариант с обновленным салоном. А располагая суммой в 400 000-500 000 рублей можно смело выбирать свежие 3-х летние образцы в предпоследнем обновлении с светодиодными ходовыми огнями, мультимедийной станцией, современной "шайбой" управления раздаткой и максимальным количеством импортных комплектующих.

Признаться, цены на вторичном рынке на УАЗ "Патриот" можно признать привлекательными. При стоимости нового внедорожника от 750 000 до 1 100 000 рублей, сэкономить можно до половины цены. Нет ли подвоха?

Двигатели

Львиная доля "Патриотов" продается с бензиновым двигателем ЗМЗ 409-ой серии объемом 2,7 литра и мощностью 128-143 лошадиные силы в зависимости от модификации. Только официально этих модификаций на автомобили УАЗ устанавливалось пять штук, так что какая именно версия двигателя стоит на конкретной машине лучше всего смотреть по VIN-номеру. Мотор снискал славу тяговитого и ремонтопригодного, но очень неторопливого и очень прожорливого агрегата. Расход в 15-18 литров бензина - нормальный показатель.

Двигатель с чугунным блоком и алюминиевой головкой блока, с цепным приводом ГРМ. Увы, изначально более ресурсный цепной механизм оказался ненадежным, как из-за самих цепей, так и из-за их гидронатяжителей. Беда в том, что предсказать, что и когда сломается почти невозможно, поскольку цепей на "Патриот" устанавливалось не менее четырех вариантов с разной степенью живучести - предел самых выносливых около 90-100 тыс. км. Посторонние шумы и металлический призвук работы мотора - однозначный сигнал к замене механизма в сборе. Одна хорошая новость: обрыв цепи ГРМ не приводит к загибу клапанов.

Еще одна распространенная проблема бензиновых "Патриотов" - перегрев. Проверяется получасовой работой нагретого мотора на холостых оборотах: стрелка температуры пошла вверх - готовьтесь менять радиатор и помпу, а заодно расширительный бачок и сопутствующие шланги - откровенно слабые детали.

Нестабильная работа мотора, провалы в мощности, еще больший расход топлива и масла, скорее всего, говорят о необходимости проверить топливную систему, систему смазки и систему зажигания, а также внимательно послушать двигатель на предмет металлических шумов и вибраций. Источников проблем может быть масса - от забитого топливного фильтра и проблемного масляного насоса до дисбаланса коленвала и прогорания поршней двигателя.

Около 10% "Патриотов" - с дизельным двигателем. Такое малое количество предложений объясняется изначально высокой стоимостью подобных модификаций, однако на вторичном рынке ситуация с ценами выровнялась. Причем дизелей на УАЗе было два: с 2008 по 2012 год устанавливался итальянский мотор F1A от IVECO объемом 2.3 литра и мощностью 116 лошадиных сил, а с 2012 года "Патриот" получил отечественный дизель ЗМЗ-51432 объемом 2.2 литра и мощностью 114 "лошадей".

Начнем с последнего, так как его проблемы во многом пересекаются с проблемами бензинового двигателя того же отечественного завода. Опять же, главная беда - слабый цепной привод ГРМ, который регулярно приводил в лучшем случае к перескакиванию цепи, в худшем - к ее обрыву. Лечится заменой комплектующих на качественный неоригинал.

На модификациях под Евро-3 актуальна проблема выхода из строя масляного насоса. Слаб клапан системы рециркуляции отработавших газов и ремень привода топливного насоса - зимой он замерзает и обрывается. Исправляется заменой на механизм с поликлиновым ремнем. Обрывало и трубопровод высокого давления. Проблема самоустранилась с переходом от механического ТНВД на впрысковую систему Bosch.

Лучшим по характеристикам и самым надежным агрегатом оказался 2.3-литровый дизель IVECO с ременным приводом ГРМ. Однако ввиду своего европейского происхождения мотор наиболее критичен к качеству топлива и регулярности замены хорошего масла. Замена форсунок, как и ремонт других поломок, может обойтись в круглую сумму. Внимательно стоит следить за уровнем антифриза, так как он регулярно протекает через плохо зажатые патрубки. В зависимости от режима эксплуатации может начать задавать вопросы турбина: ее посвистывания - первые признаки неисправности. Частенько встречаются проблемы по моторной электрике и глюки "датчиков".

Коробка передач и трансмиссия

УАЗ "Патриот" оснащается исключительно 5-ступенчатой "механикой", которая производится в Китае по лицензии южнокорейской компании Dymos, входящей в концерн Hyundai. Собственно, поэтому коробка - один из наименее проблемных узлов внедорожника. Но есть нюансы. В частности, подтекает сальник вторичного вала, который меняется вместе с подшипником, что требует разбора всей коробки передач. Тут же стоит проверить износ вообще всех возможных подшипников на каждой передаче, поскольку повышенный шум работы коробки говорит об их износе или же о недостатке масла. Самопроизвольное выключение передач может говорить о заедании привода, износе фиксирующих шайб или вилки переключения.

В зависимости от версии на "Патриоте" использовались механизмы сцепления разных брендов, самым надежным из которых оказалось сцепление немецкой фирмы LuK. Остальные выносливостью не отличаются.

До 2014 года на "Патриот" устанавливалась отечественная раздатка, доставшаяся от УАЗ-3153, то есть модернизированного 469-го образца 1972 года. Устаревший механизм имел целую серию проблем, главными из которых являлись повышенный шум работы, плохое включение передач и их самостоятельное выключение, а также постоянная течь масла. Врожденный шум можно попробовать исправить протяжкой всех болтов и гаек, использованием более качественного масла и контролем его уровня, а также заменой большинства используемых подшипников.

Железная рекомендация - замена в раздатке и карданах всех прокладок, сальников и уплотнительных колец, качество которых не выдерживало критики.

Плохое включение передач в раздатке чаще всего связано частым использованием коробки не по назначению, то есть подключением переднего моста и долгой ездой так по ровным поверхностям. Заедает муфта на шлицах ступицы, корпусе дифференциала и валах привода переднего моста. Самопроизвольное выключение - чаще всего следствие износа зубьев шестерен.

С 2014 года УАЗ перешел на раздаточную коробку с электромеханическим управлением той же фирмы Dymos, которая поставляет заводу коробку передач. Количество проблем резко сократилось, а характеристики улучшились, однако некоторые недостатки не ушли. В частности, сохранились протечки масла из-за тех же дубовых уплотнителей и сальников. На новой раздатке передачи могут произвольно включаться из-за постоянных повышенных вибраций, действующих на селектор выбора режимов. Кроме того, в коробке быстрее обычного растягивается цепь. Кстати, применение новой раздатки привело к многим изменениям в других механизмах - стал цельным кардан заднего моста, из-за чего исчезли вибрации, цепной привод избавил от многих шумов, ручник "Патриота" стал блокировать колеса, а не кардан. Раздатка поднялась выше от земли, из-за чего пришлось увеличить тоннель.

Подвеска и тормоза

Неразрезные мосты и задние рессоры УАЗа, конечно, дают определенный запас прочности, однако от проблем со всем остальным, увы, не избавляют. В первую очередь, болезнь внедорожника - слабые шкворни, которые не выдерживают и 30 тыс. км, после чего колеса начинают болтаться, а машина терять устойчивость. Быстро сдаются и СААЗовские амортизаторы. Рулевые тяги и крышка переднего моста при езде по бездорожью подвержены частым повреждениям.

Тормозная система на "Патриоте" изначально слабовата по своим свойствам, а уж неисправная по причине регулярной езды по суровому бездорожью и подавно. Опять же, нужно внимательно следить за уровнем жидкости: западание педали - первый признак утечки. Заедание и подклинивание тормозов из-за повреждений механизма приводит к перегреву и ведению дисков, однако раньше появятся вибрации и посторонние шумы при торможении. Если машину начинает заносить при торможении - проблема в задних барабанах. После езды по бездорожью всю систему лучше всего проверять и чистить.

Кузов и салон

Железо на "Патриоте" коррозийной стойкостью не отличается. Чем старше машина, тем это очевиднее. В зоне риска края всех дверей, крышка капота, крылья и пороги. Учитывая, что большая часть покупателей подразумевала жесткую эксплуатацию, многие делали дополнительный антикор, однако он бывает разного качества.

Так что необходимо взглянуть на кузов изнутри. Еще одна проблема всех "Патриотов" - провисание петлей всех дверей. До последнего обновления не отличалось качеством и лакокрасочное покрытие, учитывая, что машина подвержена выездам на бездорожье. Особо преданные владельцы или заядлые джиперы порой покрывали весь кузов составом Line-X или пленкой.

Салон, увы, качеством исполнения тоже не отличается. Сверчки, жучки и дребезжания, отваливающиеся панели, перекошенные пластиковые детали, кривые кресла, поголовно потертый и поцарапанный жесткий пластик - типичный вид салона подержанного "Патриота" 7-10 летней давности, связанной, в том числе, с суровой эксплуатацией.

Вывод

Сразу можно сказать одно: УАЗ - это не автомобиль, это состояние души. Поэтому, если вы думаете, что "Патриот" - это такой "Ленд Круйзер", только отечественного производства, то это будет самым большим заблуждением в вашей жизни. Не пройдет и аналогия с подержанным Renault Duster. Если французский кроссовер после покупки озадачит вас прохождением ТО и заменой расходников, после чего с большой вероятностью отстанет от вас на ближайший год, то с УАЗом вас ждут ежемесячные приключения с исправлением всего, что не успел исправить завод и предыдущий владелец. Как говорится, если из УАЗа нигде не течет масло, значит оно уже все вытекло - шутка, появившаяся неспроста.

Главная беда - посредственное качество комплектующих и их порой скверная установка. Завод попытался исправить это максимальным применением импортных аналогов, которые сами по себе довольно надежны, однако их сопряжение друг с другом, помноженное на суровую эксплуатацию, увы, не избавляют от проблем.

Вы должны понимать, зачем вам УАЗ, поскольку это суровая полувоенная техника для того, чтобы рубить пни по лесам и болотам. Приложение рук и средств к этому автомобилю превращают его в источник путешествий и приключений, к которым правда нужно быть готовым. Если вы четко отдаете себе отчет, что УАЗ вам необходим, то покупайте максимально молодую версию, в которой будет максимальное число импортных комплектующих.