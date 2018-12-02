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В авиакомпании прокомментировали инцидент с группой "Чайф"

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    02.12.2018, 18:58
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Авиакомпания, на борту самолета которой случился инцидент с участием музыкантов группы "Чайф", летевших из Новосибирска в Екатеринбург, отреагировала на произошедшее.

Напомним. Шахрин и Бегунов, основатели одного из старейших коллективов уральской волны русского рока, устроили перепалку с обслуживающим персоналом рейса. Виной чему стали проблемы с системой кондиционирования воздуха - в самолете стояла нестерпимая жара, некоторым женщинам стало плохо, им пришлось предложить нашатырь. При этом персонал не принес своих извинений пассажирам. Все это вкупе и огорчило музыкантов.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
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Инцидент был снял на видео одним из пассажиров рейса, видео попало в Сеть.

Анна Бажина, представитель авиаперевозчика, прокомментировала информацию о ЧП. Пояснив в беседе с РЕН ТВ, что самолет после рейса "поставили на техническую базу", и в настоящее время "специалисты с ним разбираются, выясняют причину".

"Могу подтвердить, что действительно на протяжении всего полета была высокая температура в салоне", - признала представитель. Добавив, что бортпроводники при этом "работали с пассажирами и разносили им прохладительные напитки".

Ранее пресс-атташе группы "Чайф" заверила, что у музыкантов к авиакомпании претензий нет. И с честью выходить из подобных положений им помогает юмор.

Рок-группа "Чайф" была основана в 1985-м в Свердловске. На счету коллектива семнадцать номерных альбомов, последний из которых вышел в прошлом году.

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