Видео: Китаец на скутере дважды избежал смерти под колесами грузовиков

Что такое настоящее везение, знают немногие. Например, тот, кто снял джек-пот в 100 миллионов, или тот, кто увидел в небе тройную радугу и успел сфотографировать, или тот, кому в "русской рулетке" повезло шесть попыток подряд.

Ну и безымянный китаец на серебристом скутере с предложенного ниже видео.

Сложно сказать, почему он решил проскочить перекресток под самым носом у едущего слева синего грузовика: то ли девять жизней ему было нагадано, то ли на светофоре свет был уже не очень красный, а ближе к оранжево-желтому.

Уйти от столкновения с летальным исходом лихачу удалось благодаря реакции дальнобойщика, но лишь для того, чтобы гарантированно попасть под колеса красной машины, едущей справа. Как за долю секунды успел вывернуть руль водитель второго грузовика - остается загадкой. Даже скутер не особо пострадал.

Теперь житель китайского города Шанграо может трижды в год отмечать день рождения: один раз по паспорту и дважды - 25 ноября, когда он против своей воли стал героем Сети.