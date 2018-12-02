Депутат обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову с предложением обязать агрегаторов такси, например "Яндекс.Такси", устанавливать в машинах видеорегистраторы. Эти приборы должны обеспечивать съемку того, что происходит на дороге и что в салоне.

Видеорегистратор в такси будет полезен самим таксистам. В спорных ситуациях они смогут себя защитить. Будет ли он полезен пассажирам - вопрос спорный. Где гарантия, что запись с него сохранится? Фото: Сергей Михеев

Автором обращения стал депутат от ЛДПР Василий Власов. Примечательно, что большинству экспертов эта идея показалась очень полезной. Действительно, каким образом оградить пассажирку такси от домогательств водителя? А такие случаи происходят сплошь и рядом. С другой стороны, каким образом самому таксисту защититься от неадекватных пассажиров, которые тоже встречаются. Видеозапись даст объективную информацию, кто прав, кто не прав в случае конфликта. Не говоря уже о том, что под видом пассажиров в такси подсаживают подчас преступники, желающие ограбить таксиста.

Как рассказал корреспонденту "РГ" член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, идея здравая. Она нужна прежде всего самим таксистам. Потому что они ничего потом не могут доказать.

- Вот случай, который произошел на прошлой неделе. К нам обратился водитель такси, который работает на "Мерседес" Е-класса. Пассажир в его машине вместе с дамой открыл шампанское и забрызгал салон сверху донизу. При этом сам клиент написал жалобу агрегатору, что водитель вел себя неадекватно. Но у таксиста не было записи видеорегистратора, и поэтому он не мог доказать свою невиновность против слов клиента. Мало того, что ему пришлось делать химчистку салона за свой счет, так и агрегатор его временно отключил от заказов.

Также требование к установке регистраторов будет интересно и самой ГИБДД. Ведь количество аварий с такси у нас постоянно растет. А в Москве показывает колоссальный рост. Но видеорегистраторов, которые помогли бы разобраться в причинах, в такси нет.

По мнению Петра Шкуматова, эти приборы встречаются сейчас только в каждом десятом автомобиле. А с двумя камерами, одна из которых пишет, что происходит в салоне, вообще единицы.

- Когда я работал в такси, то наличие регистратора очень сдерживало поведение людей, - делится Петр Шкуматов.

36 аварий по вине такси произошло в России с начала года. Это на 21,7 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве же таких ДТП произошло 8. Что на 60 процентов больше, чем годом ранее

Надо сказать, что уже который год в Госдуме обсуждается закон о такси. Пожалуй, вопрос об обязательной установке этих приборов в машины с шашечками относится именно к нему. И было правильней, если бы такие требования появились в законе. Тогда и у ГИБДД появилась бы возможность проверять их наличие и работоспособность на дороге. Впрочем, дело еще осложняется чисто техническими сложностями. Что делать, если регистратор в салоне будет, но нужной для пассажира информации на нем не сохранится? Каким образом обязать сохранять эту информацию, куда ее переносить, где ее хранить? Все эти вопросы отнюдь не праздные со стороны пассажиров.

Понятно, что, если она потребуется таксисту, она будет сохранена. Но есть сомнения, что многочисленные наемные автопарками водители из зарубежья будут ее беречь.