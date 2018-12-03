АвтоВАЗ отзывает более 1,7 тысячи автомобилей Kalina, Granta и Priora

АвтоВАЗ отзывает в России более 1,7 тысячи автомобилей Lada моделей Kalina, Granta и Priora, сообщил Росстандарт. Отзыв касается машин, реализованных с апреля 2018 года

Выяснилось, что в автомобилях, в частности, рулевое колесо и размещенная в нем подушка безопасности могут не соответствовать комплектации и не сочетаться, что приведет к неправильному срабатыванию подушки.

Подпадающие под отзыв автомобили проверят на соответствие указанным узлам и при необходимости заменят рулевое колесо. В ближайшее время российский автогигант проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о том, что им нужно прибыть в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.

Напомним, в 29 ноября стало известно, что российский автогигант отправляет в техцентры 3 300 автомобилей Lada 4х4, которые были реализованы с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной отзывной кампании стало возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления.

Отзыв автомобилей производителями в последнее время стал обычным явлением. Как уверяют эксперты, отзыв ни в коем случае не является доказательством плохого качества сборки. Скорее даже наоборот - это демонстрирует, что компания внимательно следит за эксплуатацией своих машин и оперативно обращает внимание на жалобы их владельцев.