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03.12.2018 20:17
Рубрика: Digital

Мошенники в отключке

Бельгия с 1 декабря ввела практику ускоренной блокировки "плохих" доменов
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
DNS Belgium, являющаяся регистратурой национального домена Бельгии .BE, объявила, что блокировать доменные имена .BE, используемых в мошеннических целях, будет в течение суток. Новая политика бельгийской национальной регистратуры вступила в силу с 1 декабря. Доменные имена могут быть удалены по запросу Федеральной государственной службы по экономике Бельгии (FPS Economy).

Теперь доменные имена, которые используются для фишинговых сайтов и сайтов, которые замечены в мошеннических действиях, могут быть заблокированы в течение 24 часов. У администратора доменного имени есть две недели, чтобы принять меры. Полностью удаляться из реестра такое доменное имя будет через 6 месяцев, уточняет ресурс Domain Name Ware.

Фото: Depositphotos.com
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По оценке DNS Belgium, за год в домене .BE появляется как минимум "несколько сотен" мошеннических веб-сайтов. Однако до вступления в силу новых правил для блокировки доменного имени по признаку контента требовалось подать заявление в Королевскую прокуратуру. В результате вся процедура занимала не меньше двух недель.

"Практика, принятая регистратурой Бельгии, довольно распространена в мире, - отмечает Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ. - Например, c 2012 года в России существует институт компетентных организаций при российском Координационном центре доменов .RU/.РФ (в их числе Банк России, Group-IB, "Лаборатория Касперского"). Они выполняют очень близкие функции - при обнаружении ресурса, который ведет вредоносную активность (фишинг, распространение зловредного программного обеспечения, управление бот-сетями) компетентная организация может обратиться напрямую к регистратору доменного имени, и тот отключит домен от сайта".

Теперь доменные имена, которые используются для фишинговых сайтов, могут блокироваться в течение 24 часов

По словам Воробьева, прошедшие шесть лет показали, что это крайне эффективный механизм, который позволяет очень оперативно реагировать на различные сетевые угрозы. Помимо этого в России существуют механизмы судебной блокировки доменных имен, а также механизм досудебной блокировки на уровне провайдеров доступа через механизмы Роскомнадзора, напоминает он.

Кстати, Банк России в этом году тоже хотел получить право ограничивать без суда работу интернет-ресурсов, которые используются для финансового мошенничества и даже разработал для этого поправки в закон об информации.

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