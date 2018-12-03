Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО. Документ только отправлен на регистрацию в Минюст. Этот процесс может занять месяц. Однако с этого момента начинается первый этап перехода ОСАГО к справедливым тарифам. Об этом заявил на пресс-конференции, которая состоялась в "Российской газете", исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

- Задача этих указаний в том, чтобы добросовестные автовладельцы платили меньше, - поясняет Евгений Уфимцев. - А клиенты, относящиеся к более рисковым категориям, платили за страховку больше.

Он напомнил, что изменение касается трех основных пунктов. Первый - это реформа коэффициента бонус-малус, который присваивается за безаварийную езду. Теперь он будет присваиваться человеку один, в скольких бы полисах он не был вписан. При этом присваивать его будут один раз в год - 1 апреля. В течение года этот коэффициент пересчитываться не будет.

- При переходе на вот этот единый коэффициент заложена амнистия для добросовестных автовладельцев. Если у автовладельца несколько таких коэффициентов и не было убытков, то ему будет назначен наименьший, - отмечает Евгений Уфимцев.

При новом подходе аварийным водителям сложно будет обнулить свою историю. Допустим, они попали в аварию, им начислили повышенный коэффициент. Но вместо того, чтобы покупать страховку, они ездили с полисом без ограничения круга лиц допущенных к управлению. А через год, так как они не оформляли полис, их история обнулялась.Теперь такого не получится. Коэффициент будет привязан к человеку. И даже если он не страховался после аварии, на момент покупки страховки, или когда его будут вписывать в полис, этот коэффициент всплывет и все-таки сделает дороже стоимость договора ОСАГО.

Перенос начала присвоения этого коэффициента на 1 апреля связан с тем, что страховщикам надо подготовить свои нормативные акты и настроить IT-системы.