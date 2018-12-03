Эксперт назвал истинные причины выхода Катара из ОПЕК

Катар выходит из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не столько из-за того, что хочет нарастить объемы добычи нефти и газа, сколько из-за непростых отношений с соседями, считает доцент кафедры фондо вых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

"Скорее всего, это решение вызвано непростыми отношениями Катара с другими арабскими странами. Не так давно арабские страны подвергали Катар довольно серьезному бойкоту, ограничивали с ним торговлю. Поэтому я думаю, что прямо или косвенно решение о выходе из ОПЕК связано не столько с нефтяным рынком, сколько с ближневосточной политикой, - прокомментировал "РГ" Хестанов.

Эксперт отмечает, что на цене на нефть новость о выходе Катара из ОПЕК отразилась слабо. По его словам, колебания курса в понедельник скорее связаны с ожиданиями смягчения торговой войны между США и Китаем. "На этом фоне влияние сообщения Катара достаточно небольшое", - подчеркнул Хестанов. Он пояснил, что динамика может быть связана еще и с тем, что доля Катара в общем объеме добычи нефти не так велика по сравнению с другими странами-участницами ОПЕК.

Напомним, в понедельник стало известно, что с января 2019 года Катар собирается покинуть ОПЕК. Об этом на пресс-конференции в Дохе заявил министр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби. По его словам, решение о выходе из ОПЕК отражает стремление Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с 77 до 110 миллионов тонн в год.