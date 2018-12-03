Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 436-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства""

Принят Государственной Думой 21 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3799; 2008, N 20, ст. 2254; N 30, ст. 3597; N 49, ст. 5723; 2009, N 29, ст. 3584; N 51, ст. 6153; 2011, N 1, ст. 53; N 23, ст. 3264; N 49, ст. 7028; 2012, N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1646; N 30, ст. 4073; N 52, ст. 6982; 2014, N 26, ст. 3406; N 48, ст. 6637; 2015, N 1, ст. 11, 52; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 3967; 2016, N 23, ст. 3299; N 26, ст. 3890; 2017, N 31, ст. 4816; N 45, ст. 6585; 2018, N 1, ст. 54, 67, 90) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 2 слова "до 1 января 2012 года или применительно к положениям главы 63 настоящего Федерального закона и случаям переселения граждан за счет средств Фонда из аварийного жилищного фонда на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя после 1 января 2012 года" заменить словами "до 1 января 2017 года";

2) в части 6 статьи 3 цифры "2019" заменить цифрами "2026";

3) в статье 4:

а) часть 1 после слов "Целями деятельности Фонда в соответствии с настоящим Федеральным законом являются" дополнить словами "обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда,";

б) пункт 5 части 2 после слов "(далее - краткосрочные планы реализации региональных программ капитального ремонта)," дополнить словами "региональными операторами своей деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,";

4) в пункте 910 части 1 статьи 14 слова "до 1 сентября 2017 года" заменить словами "до 1 сентября 2025 года", слова "с 1 января 2013 года до 1 сентября 2017 года" заменить словами "с 1 января 2019 года до 1 июля 2025 года";

5) в статье 16:

а) в части 1 слова "2013 года, она утверждается на период до завершения срока деятельности Фонда" заменить словами "2019 года, она утверждается на период до 1 сентября 2025 года";

б) в пункте 1 части 2 цифры "2012" заменить цифрами "2017";

в) в части 21 слова "до 2017 года включительно" заменить словами "до 2025 года включительно", слова "2017 года и (или) последующего года" заменить словами "2024 года";

г) часть 11 изложить в следующей редакции:

"11. Этапы региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы не позднее чем 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа. Этап 2024 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее чем 1 сентября 2025 года.";

6) главу 63 признать утратившей силу;

7) в части 1 статьи 25 цифры "2019" заменить цифрами "2026".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин