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03.12.2018 12:34

Фото: в Австралии нашли опоссума-Пикачу

Текст: Олег Усков

В Австралии, недалеко от Мельбурна, найден опоссум атипичного окраса - несказанной милоты зверек активно напоминает своей расцветкой самого прославленного из покемонов - Пикачу.

Как пишет издание The Age, малышу менее полугода. "Нетрадиционный" же окрас шкурки зверька - результат генетической мутации: у животного низкий уровень меланина, поясняют ветеринары.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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Специалисты отмечают, что животное с такой мутацией - не жилец в дикой природе, поскольку заметен для хищников. Например, для сов. Поэтому "пикачу", вероятно, оставят на попечении людей - "для его же безопасности".

Пикачу создан японским игровым дизайнером Кэном Сугимори вместе с командой разработчиков Game Freak и впервые появился в компьютерных играх Pokеmon Red и Blue, затем - в сиквелах. Став официальным талисманом франшизы.

Во вселенной покемонов Пикачу живут в домах, лесах, на равнинах, иногда - в горах и на островах, а также на заброшенных электростанциях по всему миру. Пикачу умеет накапливать в своих щеках электричество и при необходимости атаковать с его помощью супостатов.

Ранее мы писали о трейлере картины про детектива Пикачу.

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