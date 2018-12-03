Клинцевич объяснил, зачем Порошенко разрывает с РФ договор о дружбе

Договор о дружбе с Россией давно не выполняется украинской стороной. Инициатива президента Петра Порошенко денонсировать его вызвана причинами другого характера - заботой о предвыборном рейтинге, считает член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

"Такое впечатление, что президент Украины Петр Порошенко сделал максимум возможного, чтобы убить все отношения с Россией, и внесенный им в Верховную Раду в качестве неотложного законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" по сути ничего к этому в содержательном плане не добавляет. К тому же договор уже давно не выполняется украинской стороной", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Единственный смысл внесения Петром Порошенко данного законопроекта - "дальнейшее нагнетание истерических настроений в украинском обществе, создание благоприятного фона для своей победы на будущих президентских выборах", считает сенатор.

"Нет сомнений, что именно русофобия составит ядро предвыборной программы нынешнего президента Украины, и принципиально не важно, идет ли речь о его собственной позиции или она лишь отражает точку зрения представителей западных спецслужб, которые уже давно освоили этажи правительственных зданий в Киеве", - добавил он.

Клинцевич также отметил, что Россия давно не ждет ничего хорошего от Украины, и никакими недружественными действиями Киева Москву не удивить.