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03.12.2018 14:12
Рубрика: В мире

Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Сегодня Порошенко подал законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с РФ", - отметила Луценко. Она также выразила надежду, что депутаты поддержат эту инициативу.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период, истек в октябре. При этом в сентябре Порошенко подписал указ о прекращении Договора о дружбе между Украиной и РФ. Затем временный поверенный в делах Украины передал в МИД РФ официальную ноту. Уже тогда в Москве выразили сожаление о нежелании Киева продлевать это соглашение.

Новый шаг Киев сделал на фоне обострения отношений с Россией после инцидента в Черном море. 25 ноября три корабля ВМС Украины (два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу") незаконно пересекли границу РФ и произвели несколько опасных маневров в Керченском проливе. Российские пограничники задержали суда-нарушители. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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В МИД РФ произошедшее расценили как провокацию. "Очевидна тщательно продуманная и спланированная по месту и форме провокация, нацеленная на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе, создание предлога для наращивания санкций против России. Все это, видимо, было направлено и на отвлечение внимания от внутриполитических проблем на самой Украине", - заявили на Смоленской площади.

Киев после инцидента ввел военное положение в 10 областях Украины сроком на месяц и ввел запрет на въезд россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на территорию страны.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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