Косачев: Совфед обратится к ОБСЕ и парламентам мира по ситуации в Керчи

Совет Федерации планирует призвать иностранные парламенты и международные структуры, в том числе ОБСЕ, осудить действия Украины в Керченском проливе и последующие решения Киева, сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы посчитали возможным подготовить специальное обращение Совета Федерации к иностранным парламентам, международным парламентским структурам - и здесь первым нашим адресатом является ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ, - цитирует сенатора "Интерфакс". - Мы ожидаем, что наши коллеги и в национальных парламентах, и в международных парламентских организациях решительно осудят эти провокационные действия украинских властей".

По словам сенатора, такое заявление может быть принято на пленарном заседании верхней палаты в среду.