Курс рубля вырос к доллару и евро после подорожания нефти

Открытие валютных торгов в понедельник ознаменовалось резким падением стоимости валюты. На закрытии пятничных торгов доллар стоил 66,95 рубля, в понедельник его цена упала до 66, 25 рубля. Евро подешевел с 75,73 рубля до 75,05.

Укрепление рубля связано с ростом нефтяных котировок. Это связано со встречей президента России Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, на которой была достигнута договоренность о пролонгации соглашения, ограничивающего добычу нефти странами ОПЕК и ОПЕК+. Заявление о продлении сделки в минувшую субботу сделал сам Владимир Путин на конференции в Буйнос-Айресе, где проходил саммит G20.

В понедельник цена на нефть марки Brent выросла на пять процентов. Теперь за один баррель дают 62,48 доллара, что почти на три доллара выше, чем было на закрытии торгов перед выходными.