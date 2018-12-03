"Локомотив" выразил соболезнования в связи со смертью футболиста клуба

Московский футбольный клуб "Локомотив" выразил соболезнования родным и близким скончавшегося 18-летнего полузащитника молодежной команды "красно-зеленых" Алексея Ломакина. Чуть ранее пресс-служба "железнодорожников" подтвердила информацию о смерти игрока.

"Подробности трагедии выясняются. Мы шокированы случившимся и соболезнуем родным и близким Леши...", - говорится в сообщении на официальной странице Twitter столичного клуба.

Ломакин пропал в пятницу. Как позже призналась его мать, Алексей не выходил с того дня на связь. Телефон футболиста, который он забыл в такси, был обнаружен только вчера. В машине он ехал вместе с другом Иваном. Он признался, что они с Алексеем выпивали в тот вечер. Но где они это делали - не помнит.

В текущем сезоне молодежного первенства Ломакин провел три матча.