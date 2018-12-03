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03.12.2018 11:05
Рубрика: Общество

Матвиенко в День неизвестного солдата призвала молодежь чтить историю

Текст: Галина Мисливская

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Эта дата была установлена недавно - в 2014 году - и призвана увековечить память о российских и советских воинах, павших в боях на территории страны и за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Фото: Александр Емельяненков/Российская газета
День Неизвестного солдата российские поисковики встречают с новыми именами

"Для нас это особенный день. Ни в одной стране мира нет такого количества солдат, пропавших без вести, как в СССР", - считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россияне, особенно представители молодого поколения, должны помнить и знать историю своей Отчизны, с гордостью относиться к событиям прошлых лет, уважать и ценить свое настоящее", - цитирует председателя пресс-службы нижней палаты. "Памятники неизвестному солдату по всей стране, в том числе Мемориал у Кремлевской стены, – символичные места поклонения для миллионов наших соотечественников, которые не знают, когда и как погибли их родные и близкие, где они были погребены", - отметила сенатор.

Она также подчеркнула важность работы поисковых отрядов, которые даже спустя десятилетия после окончания войны возвращают имена погибшим бойцам. "Для всех нас эпитафия писателя С.В. Михалкова "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" – не только слова благодарных потомков, а стремление установить имена безвестных героев и призыв к сбережению памяти о них", - заключила Валентина Матвиенко.

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