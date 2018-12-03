Мединский представил рассекреченные документы о подвиге панфиловцев

Материалы, ставшие открытыми для широкой публики, представляют собой дело, которым занималось управление контрразведки "СМЕРШ" Прибалтийского направления. Расследование началось в мае 1942 года, когда выяснилось, что Кужебергенов Даниил, считавшийся погибшим в ноябре 1941 года, в том же месяце добровольно сдался немцам и позже бежал из плена. В результате проверки звания Героя Советского Союза был удостоен другой Кужебергенов - Аскар, действительно отдавший жизнь в тот день у развилки Дубосеково.

Попутно следователи проверили других участников списка, обнаружив в процессе новые неточности. Это заставило их изучить обстоятельства боя, в результате чего были получены новые подробности и описания подвига панфиловцев. Долгое время эти сведения хранились в Центральном архиве ФСБ России. В 2018 году их рассекретили по запросу Российского военно-исторического общества.

При этом, как заметил министр культуры Владимир Мединский, новые данные не ставят под сомнение действительность подвига героев-панфиловцев.

- Данные документы, скажу сразу, не подтверждают дословную публицистическую достоверность публицистических материалов Кривицкого (автора очерка "О 28 павших героях") в "Красной звезде"… Но данные материалы показывают, что те события, которые были им описаны, имеют гораздо больше фактических оснований, чем мы даже могли предполагать. Не говоря уже о том, что они фактически сводят на нет домыслы некоторых публицистов, базирующиеся на последующем, весьма политизированном, расследовании военного прокурора Николая Афанасьева - высказался министр культуры, доктор исторических наук Владимир Мединский.

Игорь Пермяков, начальник Центрального архива Министерства обороны РФ, добавил, что все документы, полученные Российским военно-историческим обществом, находятся в открытом доступе. Чиновник призвал историков самостоятельно изучить рассекреченные материалы.

- Никто не принуждает вас к тем или иным позициям. Берите документы, смотрите, сами делайте выводы.

Среди материалов дела - показание бывшего военкома 1075 гвардейского стрелкового полка Мухамедьярова Ахмеджана. В них он рассказывает: "Неравный бой длился 4-5 часов, герои, подпустив танки на близкое расстояние, ручными гранатами и бутылками с горючим подбили и уничтожили 18 танков противника". Он также добавил, что все бойцы взвода, 28 человек во главе с политруком Клочковым, были убиты, и только после этого противнику удалось продвинуться вперед.

В рассекреченных материалах также содержатся сведения, полученные от начальника штаба полка Андрея Веткова. Старший лейтенант сообщил, что многочисленные ошибки были вызваны спешкой, которую проявили журналисты, писавшие о событии. Он также заявил, что "массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками в бою под Дубосеково 16 ноября 1941 года - неопровержимый факт".