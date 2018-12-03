Названы регионы с самым высоким транспортным налогом

Самые высокие ставки транспортного налога на 2018 год установлены в республиках Башкортостан, Марий Эл, а также в Воронежской и Курской областях, подсчитали по просьбе "Российской газеты" аналитики компании "ФинЭкспертиза".

Размер ставки зависит от мощности двигателя. Так, для машин с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил установлена ставка в 25 рублей за лошадиную силу, мощностью от 100 до 150 л. с. - ставка в 35 рублей, мощностью от 150 до 200 л.с. - 50 рублей, мощностью от 200 до 250 л.с. - 75 рублей. А для самых мощных автомобилей (более 250 л.с.) - ставка налога составляет 150 рублей за одну лошадиную силу.

Существующая градация ставок транспортного налога подразумевает, что владельцы дешевых автомобилей должны платить меньше, чем владельцы люксовых иномарок. "Люксовость" законодатель, как правило, определяет через количество лошадиных сил в двигателе автомобиля, отмечают в "ФинЭкспертизе". В целом, максимально допустимой законодательством ставкой в 150 рублей за л.с. самые дорогие автомобили (с двигателем мощностью более 250 лошадиных сил) облагаются в 43 регионах.

"Основным показателем, маркирующим транспортный налог в том или ином регионе как налог на роскошь или социально ориентированный, является разница в размере ставок на самую мощную и самую маломощную категорию транспортных средств. Чем больше эта разница, тем с большей долей вероятности можно назвать налог в регионе налогом на роскошь", - отмечают авторы исследования.

По этому критерию основными регионами, воспринимающими транспортный налог, как налог на роскошь, стали Оренбургская, Свердловская и Калининградская области. В Оренбургской области ставка транспортного налога на самые бюджетные автомобили составляет 0 рублей, а на самые дорогие - максимальные 150 рублей. В Свердловской области также минимальная ставка налога составляет 0 рублей, а максимальная - 99,2 рубля. В Калининградской области минимальная и максимальная ставки транспортного налогов различаются в 59 раз (от 2,5 рубля до 147 рублей).

А вот Пермский край, напротив, стал регионом с маленькой разницей между ставками на разные классы автомобилей. Там ставка на автомобили с мощностью двигателя свыше 251 л.с. всего в два раза превышает ставку на авто мощности до 100 л.с.

"В Налоговом кодексе установлены базовые ставки, и регионам разрешено увеличивать или уменьшать эти ставки, но не более, чем в десять раз", - поясняет "РГ" замдиректора Палаты налоговых консультантов Ирина Давидовская. При этом ограничение размера уменьшения налоговых ставок регионами не применяется в отношении автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил, уточняет она.

Также регионы могут варьировать ставки в отношении каждой категории транспортных средств с учетом количества лет, прошедших с момента выпуска автомобиля, или его экологического класса. В результате регионы устанавливают ставки транспортного налога в зависимости от своей бюджетной обеспеченности, говорит эксперт.

Для примера авторы исследования предлагают сравнить суммы налога на автомобиль Lada Granta (классик) мощностью в 87 л.с. и KIA Rio мощностью 123 л.с., которые занимают первые строчки в рейтинге самых продаваемых авто в России.

Предположим, что Lada Granta - новый автомобиль, KIA Rio - в возрасте от 5 до 10 лет. При таких условиях, в Оренбургской области владельцы Lada Granta вообще не будут платить транспортный налог, а в Башкортостане заплатят 2175 рублей в год. Собственники KIA Rio в Магаданской области заплатят 1230 рублей, а в Вологодской области - 4305 рублей транспортного налога в год.