Песков рассказал, чем может обернуться создание квазигосударств в Сирии

Создание квазигосударств на территории Сирии крайне опасно, это может привести к тотальной дестабилизации региона, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно не поддерживаем какие-либо действия на территории Сирии, которые вели бы к созданию квазигосударственных образований и, соответственно, вели бы к нарушению территориальной целостности Сирии, - заявил он на встрече со студентами МГИМО.

"Такие действия приведут к тотальной дестабилизации в регионе", - цитирует Пескова ТАСС.

На территории арабской республики, отметил он, еще остаются "горячие точки", в частности, процесс создания демилитаризованой зоны в сирийском Идлибе идет "чуть сложнее, чем казалось". Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждали эту тему сутки назад, проинформировал Песков и добавил, что Турция свои обязательства в части создания зоны выполняет.

"Турция старается, и наши военные фиксируют, что Турция очень внимательно относится к выполнению своих обязательств", - подчеркнул представитель Кремля. Он отметил высокую вероятность выполнения всех обязательств, которые Турция взяла на себя в этой части.