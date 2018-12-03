Губернатор потребовал отставки главы Смоленска

Доброе утро! В связи с плохой работой Главы Смоленска и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внёс в Смоленский городской совет инициативу об отстранении Главы города от занимаемой должности. — Алексей Островский (@a_ostrovskiy) 3 декабря 2018 г.

Смоленский губернатор Алексей Островский внес в муниципалитет Смоленска инициативу об отстранении главы города Владимира Соваренко.

"В связи с плохой работой главы города и его администрации по ряду направлений, решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ внес в Смоленский городской совет инициативу об отстранении главы города", - написал губернатор в Twitter.

Ранее глава региона назвал работу Соваренко "безобразной и отвратительной", а его отношение к горожанам - "наплевательским".

В пресс-службе администрации Смоленска не смогли прокомментировать заявление губернатора. "Владимир Александрович только ознакомился с инициативой, пока комментариев нет", - рассказали в мэрии.

Владимир Соваренко проработал в должности главы Смоленска менее двух лет - этот пост он занял 12 декабря 2016 года.