Воробьевы горы должны вернуть себе славу главного горнолыжного центра Москвы, считает мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал о том, что планируется сделать в ближайшее время.

- Поэтому мы запланировали здесь создание новых лыжных склонов, трамплина для сноуборда, экстрим-парка и многих других спортивных объектов. Когда вся эта спортивная инфраструктура заработает, лыжники вновь потянутся на Воробьевы горы, как это было в 1960-80-е годы. На все это уйдет еще два-три года, - цитирует "Вечерняя Москва" слова Собянина.

Отвечая на вопрос о том, когда на Воробьевы горы вернется исторический горнолыжный трамплин, он отметил, что инвестор обещает закончить эти работы в 2019 году. В это же время, по словам Собянина, должно завершиться строительство спортивной школы.

Также Сергей Собянин рассказал о канатной дороге.

- Чтобы на машине добраться до Лужников с Воробьевых гор требуется около 20 минут. На фуникулере это можно сделать всего за пять минут. Во всем мире туристы и отдыхающие стоят в очередях, чтобы прокатиться на фуникулере и посмотреть на город с высоты птичьего полета, - сказал он, отметив, что лучшего вида, чем с Воробьевых гор, в городе найти сложно. Кроме того, зимой у канатной дороги будет еще одна функция - она станет подъемником для горнолыжников.

Напомним, в Москве появился новый вид транспорта - канатная дорога, связавшая два спортивных комплекса: обновленные "Лужники" и еще переживающие возрождение "Воробьевы горы". На торжественной церемонии открытия присутствовал мэр города Сергей Собянин.