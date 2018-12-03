Минобороны рассекретило данные Неизвестного солдата

К Дню неизвестного солдата Министерство обороны России опубликовало ряд документов, с которых снят гриф секретности.

Открывает раздел учетная карточка братской могилы солдат 16-й армии под Москвой, откуда 3 декабря 1966 года был взят прах Неизвестного солдата и с воинскими почестями захоронен у кремлевской стены. Могила расположена на 40-м километре Ленинградского шоссе, где зимой 1941 года проходила линия фронта. Здесь были произнесены слова, ставшие крылатыми: "Отступать некуда, за нами Москва". Оборону на этом участке держала 354-я стрелковая дивизия и 3 декабря ей удалось остановить немцев.

Представлен рукописный приказ от 6 декабря 1941 года о переходе частей Красной армии в наступление. Здесь же фронтовая сводка, свидетельствующая об ожесточенности сражений под Москвой: "6.12 по всему фронту <стрелковой дивизии> продолжались бои с противником, по-прежнему применявшим автоматы и минометы. Особенно интенсивный огонь велся по расположению 1203 <стрелкового полка>».

- Специально рассекреченные архивные документы из ЦА МО РФ к Дню неизвестного солдата в очередной раз доказывают, что имена неизвестных солдат живут в их бессмертном подвиге, - рассказали в Минобороны РФ.