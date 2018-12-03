СМИ назвали возможную причину смерти футболиста "Локомотива"

Футболист московского "Локомотива" Алексей Ломакин, по предварительным данным, мог скончаться из-за переохлаждения. Как сообщает "Спорт-Экспресс", тело 18-летнего игрока было обнаружено на улице.

Чуть ранее "Локомотив" подтвердил информацию о гибели Ломакина, который в текущем сезоне провел три матча за молодежную команду "железнодорожников".

В последний раз Алексей выходил на связь с родными в пятницу, 30 ноября, когда он вместе с другом Иваном проводил время в одном из столичных заведений. Как позже признался сам Иван, они распивали алкогольные напитки.

Свой телефон Ломакин забыл в такси, где он ехал с другом. Мобильный игрока был обнаружен вчера.