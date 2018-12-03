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03.12.2018 15:23
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве обсудили будущее телеиндустрии

30 ноября в московском кинотеатре "Звезда" состоялась конференция "Новое поколение и телевидение будущего". Мероприятие стало дискуссионной площадкой, на которой эксперты обсудили самые актуальные проблемы будущего телевизионной индустрии, а также интернет-журналистики.

Главными целями прошедшей конференции стали обмен опытом между новыми поколениями и профессионалами в сфере медиа и телевидения, а также выявление нового в форматах и технологиях современных медиа.

В рамках мероприятия мастер-классы провели главный режиссер телеканала "Пятница" Илья Белов и продюсер видеоблога "Парфенон" Илья Овчаренко.

Кроме того, в работе круглого стола приняли участие спортивные журналист Василий Уткин, генеральный продюсер телеканала RTVI Алексей Пивоваров, управляющий директор онлайн-кинотеатра "Amediateka" Елена Кирюшина, а также ректор ГИТР Юрий Литовчин.

Максимов: Телевидение - это не салон благородных девиц

Уткин и Пивоваров отметили, что в настоящее время мы видим расцвет журналистики, ведь сегодня молодежь выстраивает самостоятельно свой контент, при этом потребность в больших редакциях пропала.

Говоря о стремительном развитии технологий и о том, как они меняют телевидение и интернет-журналистику, Алексей Пивоваров отметил: "Позавчера я работал на ТВ по правилам классического телевидения. Вчера пришли новые технологии, и я набрал новый набор компетенций. Ушел в "Digital". Сегодня пришли новые технологии и новые площадки. Теперь я буду блогером. Это же прикольно проживать по три разных профессиональных жизни!"

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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