Премьер-министр Башкирии ушел в отставку

Третьего декабря премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов покинул свой пост. Об этом сообщил врио главы республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Как отметил Радий Хабиров, он всячески пытался отговорить Марданова от этого шага, однако тот решил перейти на работу в систему Центробанка РФ. Также врио главы Башкирии сообщил: Рустэма Марданова наградят Орденом Салавата Юлаева.

Напомним, в октябре Марданов уже писал заявление об отставке вместе со всеми вице-премьерами правительства, однако тогда новый руководитель региона попросил премьера остаться на своем посту.