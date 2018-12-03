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03.12.2018 11:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов принял отставку министра ЖКХ Крыма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении по собственному желанию министра ЖКХ Крыма Виталия Глотова. Документ опубликован на портале регионального правительства.

Глава Крыма принял отставку министра экономики и ее первого зама

- Принять отставку Глотова Виталия Николаевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению, - говорится в документе.

Глотов проработал на своем посту чуть более полугода. Он был назначен министром 17 мая нынешнего года, имея достаточный опыт работы в отрасли. Прежде чем стать министром, Виталий Глотов, трудился заместителем директора ГУП РК "Вода Крыма". А в 2006-2009 годах работал в профильном министерстве Автономной Республики Крым.

30 ноября глава Крыма принял отставку министра экономического развития Крыма Натальи Чабан и ее первого заместителя Андрея Кулика. В сентябре уволился по собственному желанию министр транспорта РК Юрий Овсянников. Он проработал на своем посту около четырех месяцев.

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