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03.12.2018 09:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Американские самолеты-разведчики несколько часов кружили у Крыма

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Стратегический американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, вылетевший накануне с авиабазы Сигонелла в Греции, несколько часов кружил в нейтральных водах рядом с территорией Крыма. Об этом говорят данные интернет-ресурсов наблюдений за перемещением авиации.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма

Обычно разведчики-американцы начинают свой полет с территории Украины и уже потом "обследуют" полуостров. В этот же раз Global Hawk сразу направился в акваторию Черного моря. Полет длился несколько часов, в том числе над Керченским проливом и российско-украинской границей на севере полуострова.

Позже полет для сбора данных совершил и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Облетев южный берег Крыма, он приблизился на расстояние 34 километров к береговой линии Новороссийска.

После украинской провокации в водах Черного моря американские самолеты-разведчики зачастили к берегам полуострова - здесь они начиная с 25 ноября зафиксированы уже девять раз. А сегодня утром с уже острова Крит предположительно к Черному морю вылетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V.

Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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