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03.12.2018 13:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почему на Ямале высокая зарплата

Текст: Елена Мационг

У жителей Ямала самые высокие зарплаты в России. К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг. В тройке лидеров оказались также - Ненецкий автономный округ и Чукотка. Между тем, как выяснила "РГ", картина далеко не такая радужная, как может показаться на первый взгляд.

Так, по данным агентства, в ЯНАО заработную плату больше 100 тысяч рублей получают больше 27 процентов работников, то есть почти каждый третий. При этом доля занятых с низкими зарплатами - меньше 15 тысяч рублей - составляет всего 1,5 процента. Как отмечают составители рейтинга, преимущественно зарплата в регионе колеблется от 47 тысяч до 107 тысяч рублей.

Высокий уровень средней зарплаты на Ямале в первую очередь, связан со спецификой экономики региона, основанной главным образом на добыче углеводородов, прокомментировали "РГ" данные исследования в правительстве ЯНАО.

Средняя зарплата в сфере добычи нефти и газа в округе, действительно, больше 100 тысяч рублей. И это самый высокий показатель не только на Ямале, но и по России в целом.

Фото: Depositphotos.com
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Но, по сути, высокая зарплата газовиков и нефтяников и дает довольно высокую "среднюю температуру по больнице", то есть в среднем по региону.

Производство продукции топливно-энергетического комплекса занимает ни много ни мало - больше 80 процентов промышленной сферы региона. Четверть всех занятых в экономике, - это работники ТЭК, и на эти предприятия приходится больше трети всего фонда заработной платы в округе. Ко всему, у нефтегазовых предприятий достаточно средств, чтобы устанавливать повышенную зарплату своим сотрудникам.

Приличную планку заработной платы в регионе стараются держать и для работников социально востребованных профессий. Так, зарплата школьного учителя в Салехарде, по данным Ямалстата, составляет 92880 рублей, у врача доходит и до 180 тысяч, под 80 тысяч рублей получают работники культуры. Врачам стараются платить, поскольку регион традиционно испытывает дефицит в медицинских специалистах. Но вот в других сферах довольствие выходит куда скромнее. В сфере ЖКХ и строительстве получают чуть больше 60 тысяч рублей, водители и работники автосервиса не дотягивают и до этой отметки, 58 тысяч - средняя зарплата инженера, и не больше 30 тысяч рублей получают оленеводы.

Если учесть, что и цены на Ямале в 1,3-1,5 раза выше, чем на "большой земле", то изначальная зависть к высоким зарплатам жителей арктического региона сойдет на нет. Так, килограмм говядины, к примеру, стоит 620-640 рублей, свинины - 520 рублей. Подсолнечное масло 120- 130 рублей за литр, и молоко - 83 рубля за литр.

Экономика Работа Зарплата Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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