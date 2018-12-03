В Новом Уренгое в сгоревшем доме найдены тела женщины и ребенка

Еще двое погибших были обнаружены при разборе завалов после пожара в многоквартирном доме в Новом Уренгое. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ЧП случилось накануне - дом сгорел практически дотла. Предположительно, очаг возгорания возник в квартире №13, откуда спасатели вынесли мужчину 1972 года рождения. Пострадавший был немедленно передан в карету "скорой", но скончался по пути в больницу. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сегодня были обнаружены еще два тела - женщины и ребенка. Их нашли во время разбора сгоревших конструкций в районе тринадцатой квартиры.

Всего удалось спасти из огня десять человек - их эвакуировали с помощью пожарных лестниц. Пятеро из них были госпитализированы в городскую больницу. Как уточнили в пресс-службе МЧС, под наблюдением врачей сейчас находятся три человека. Еще четверым помощь оказывают амбулаторно.

На данный момент на месте пожара работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.