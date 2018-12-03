"Российская газета" публикует закон, который специалисты назвали "процессуальной революцией". Вводятся большие новации в систему пересмотра судебных решений, а также повышается роль обзоров судебной практики Верховного суда России.

Это не все новости, но всего не перечислишь. Как отметил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, этот закон является одним из наиболее важных в рамках проводимой судебной реформы.

"Изменяются отдельные положения процессуальных кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий дел и вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы, - сказал Павел Крашенинников. - Эти изменения направлены на улучшение качества правосудия и оптимизацию судебной нагрузки при сохранении основополагающих принципов гражданского процесса. Кроме того, законом изменяются правила судопроизводства в судах общей юрисдикции с учетом создания обособленных апелляционных и кассационных судов".

Одно из ключевых изменений: в мотивировочных частях суды смогут ссылаться на обзоры судебной практики Верховного суда России. До сих пор юристы спорили, какой статус у обзоров, и могут ли суды ссылаться них в своих решениях. От ответа зависело и то, есть ли смысл сторонам процесса штудировать обзоры в поисках подходящих к их делу разъяснений.

В обзорах Верховный суд анализирует практику: рассказывает о конкретных делах, разъясняет, почему было решено именно так. Юристы любят повторять, что у нас не прецедентное право. Это правда, но, кажется, уже практически все журналисты понимают такие тонкости. Дело в другом: судебная практика должна быть единой по всей стране. В однотипных делах в Воронеже и Петропавловске-Камчатском суды должны выносить похожие решения. Поэтому судьи обязаны ориентироваться на правовые позиции Верховного суда страны, иначе их решение может быть отменено в вышестоящей инстанции.

Вводится сплошная кассация: суды будут рассматривать все жалобы без предварительного отбора

Так что теперь адвокаты, журналисты и прочие заинтересованные лица могут с усиленным вниманием читать обзоры судебной практики в поисках того или иного "прецедента". А для суда ссылка на обзор будет весомым аргументом.

Адвокат Вячеслав Голенев подтвердил в беседе с "РГ", что нижестоящие суды раньше не всегда обращали внимание на разъяснения, содержащиеся в обзорах. "Несоответствие позиции нижестоящего суда правовой позиции Верховного суда России, изложенной в Обзоре судебной практики, фактически является нарушением в толковании норм права, в связи с чем должно подлежать отмене", говорит он. Но раньше суды подчас отклоняли ссылки на обзоры под предлогом, что у этих документов нет какого-то нормативного статуса. Теперь квалифицированный судья в такой ситуации уже не скажет нет. "Именно разъяснения Верховного суда Российской Федерации как высшей судебной инстанции должны всегда и во всех случаях учитываться судами для цели верного толкования норм права", говорит Вячеслав Голенев.

Изменяется и система пересмотра судебных решений в кассационной инстанции. Вводится сплошная кассация. Пока она выборочная, это значит, что каждый раз суд решает, принять кассационную жалобу к рассмотрению или нет. Юристу надо искать особые аргументы, чтобы кассационная инстанция решила вчитаться в дело.

Но сейчас проходит большая реформа судопроизводства: создаются отдельные кассационные и апелляционные суды. Отличие новой системы от пока действующей: на разных стадиях дело будет рассматриваться в судах разных регионов. Всего будет создано девять отдельных кассационных судов и пять отдельных апелляционных судов. Планируется, что осенью будущего года они уже должны заработать. Новые кассационные суды будут рассматривать абсолютно все поступившие жалобы. Без разбора.

Повышается роль обзоров Верховного суда: на них можно будет ссылаться в ходе процессов

По сути становится обязательной тройная проверка (при условии, конечно, что какая-то сторона на ней настаивает). Первый раз дело рассмотрит первая инстанция, второй раз апелляция, третий кассация.

"Окружные кассационные суды будут рассматривать кассационные жалобы на судебные постановления судов общей юрисдикции по гражданским делам в судебном заседании лишь при соблюдении требований к форме и содержанию кассационной жалобы, без предварительной проверки ее доводов на предмет наличия в судебных постановлениях существенных нарушений норм права", поясняет Вячеслав Голенев.

Кроме того, он отмечает еще ряд позитивных изменений, которые вносятся в процедуру. Например, в законе реализуется принцип устности: в судебном заседании принимают участие лица, подавшие кассационные жалобу, представление, и другие лица, участвующие в деле. Это обеспечивает право на справедливую и эффективную судебную защиту.

"Также вводятся более простые, по сравнению с ныне существующими, основания для пересмотра судебных постановлений: нарушение норм права (не только существенные) и несоответствие выводов судов установленным по делу обстоятельствам", поясняет адвокат.

Еще одна новация: законом устанавливается, что представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских и арбитражных дел могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности. Такое правило будет действовать, начиная с региональных судов. В делах, подлежащих рассмотрению мировыми судьями или районными судами, таких ограничений не введено.

Вводятся и новые требования к идентификации должника, в судебных решениях будут указываться СНИЛС, ИНН или другие уникальные данные, чтобы человека не перепутали с каким-нибудь полным тезкой.