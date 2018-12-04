Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

В пункте 4 статьи 7 Федерального закона от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4870) слово "подведомственностью" заменить словом "компетенцией".

Статья 2

Внести в статью 52 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400) следующие изменения:

1) в наименовании слова "и подведомственность" исключить;

2) слова "и подведомственности" исключить.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3813; 2006, N 31, ст. 3456; 2011, N 1, ст. 43; 2014, N 30, ст. 4226) следующие изменения:

1) в части первой статьи 13 слово "подведомственностью" заменить словом "компетенцией";

2) в статье 246:

а) в части четвертой слово "подведомственностью" заменить словом "компетенцией";

б) в части пятой слово "подведомственностью" заменить словом "компетенцией".

Статья 4

Внести в пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 51, ст. 6270; 2005, N 8, ст. 604; 2008, N 30, ст. 3603; 2010, N 7, ст. 701) следующие изменения:

1) подпункт 5 признать утратившим силу;

2) дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

"61) дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей;";

3) подпункт 8 признать утратившим силу.

Статья 5

В пункте 1 статьи 1 Федерального закона от 30 мая 2001 года N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст. 2288; 2016, N 52, ст. 7492) слова "подведомственных им" заменить словами "отнесенных к их компетенции".

Статья 6

Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012; 2004, N 31, ст. 3216; 2005, N 14, ст. 1210; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 41, ст. 4845; 2008, N 18, ст. 1941; N 24, ст. 2798; N 30, ст. 3594; 2009, N 26, ст. 3122; N 29, ст. 3642; 2010, N 18, ст. 2145; N 31, ст. 4163, 4197; N 52, ст. 6994; 2011, N 29, ст. 4291, 4301; N 50, ст. 7364; 2012, N 26, ст. 3439; N 53, ст. 7642; 2013, N 23, ст. 2884; N 27, ст. 3478, 3479; 2014, N 26, ст. 3392; 2015, N 1, ст. 29, 80; N 10, ст. 1411; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3945; 2016, N 1, ст. 11, 13, 29; N 7, ст. 906; N 10, ст. 1319, 1321; N 26, ст. 3889; N 48, ст. 6733; N 52, ст. 7484; 2017, N 27, ст. 3944; N 31, ст. 4772; 2018, N 32, ст. 5133) следующие изменения:

1) в части 6 статьи 4 слова "подведомственный арбитражному суду" заменить словами "относящийся к компетенции арбитражного суда";

2) статью 25 изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Порядок разрешения заявленного отвода

1. В случае заявления отвода арбитражный суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица, которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения.

2. Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается тем же судьей.

3. Вопрос об отводе судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе разрешается этим же составом суда большинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода, судья считается отведенным.

Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему рассматривающему дело составу суда, разрешается всеми судьями, рассматривающими дело, простым большинством голосов.

4. Вопрос об отводе помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика разрешается составом суда, рассматривающим дело.

5. По результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе выносится определение.";

3) в главе 4:

а) слова "є 1. Подведомственность" исключить;

б) в статье 27:

наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 27. Споры, относящиеся к компетенции арбитражных судов";

в части 1 слова "Арбитражному суду подведомственны" заменить словами "Арбитражный суд рассматривает";

в части 3 слово "подведомственности" заменить словом "компетенции";

в части 4 слово "подведомственности" заменить словом "компетенции";

в части 5 слова "подведомственные им" заменить словами "относящиеся к их компетенции";

дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. При обращении в арбитражный суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подсудны арбитражному суду, другие - суду общей юрисдикции, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. Если разделение требований возможно, судья выносит определение о принятии требований, подсудных арбитражному суду, и о возвращении заявления в части требований, подсудных суду общей юрисдикции.";

в) наименование статьи 28 изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Компетенция арбитражных судов по экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских правоотношений";

г) наименование статьи 29 изложить в следующей редакции:

"Статья 29. Компетенция арбитражных судов по экономическим спорам и другим делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений";

д) наименование статьи 30 изложить в следующей редакции:

"Статья 30. Компетенция арбитражных судов по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение";

е) наименование статьи 31 изложить в следующей редакции:

"Статья 31. Компетенция арбитражных судов по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов";

ж) наименование статьи 32 изложить в следующей редакции:

"Статья 32. Компетенция арбитражных судов по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений";

з) в статье 33:

в части 1 слова "подведомственные арбитражным судам" заменить словами "подлежащие рассмотрению арбитражными судами";

в абзаце первом части 2 слова "подведомственные арбитражным судам" заменить словами "подлежащие рассмотрению арбитражными судами";

и) слова "є 2. Подсудность" исключить;

к) в части 1 статьи 34 слова "подведомственные арбитражным судам" заменить словами "относящиеся к компетенции арбитражных судов";

л) статью 35 изложить в следующей редакции:

"Статья 35. Предъявление иска по адресу или месту жительства ответчика

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства ответчика.";

м) в статье 36:

в части 2 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в арбитражный суд по адресу юридического лица или его филиала, представительства.";

н) в статье 38:

в части 4 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

в части 41 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, подается в арбитражный суд по адресу или месту жительства заявителя, за исключением заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, которое подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества.";

в части 81 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

часть 9 изложить в следующей редакции:

"9. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской Федерации, а также заявление о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства должника либо, если его адрес или место жительства неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. По соглашению сторон третейского разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, либо в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.";

часть 92 изложить в следующей редакции:

"92. Заявление заинтересованного лица о возражениях против решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения, не требующих принудительного исполнения, подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства заинтересованного лица либо месту нахождения его имущества, а если заинтересованное лицо не имеет места жительства, адреса, имущества в Российской Федерации, в Арбитражный суд города Москвы.";

о) статью 39 изложить в следующей редакции:

"Статья 39. Передача дела, принятого арбитражным судом к своему производству, из одного суда в другой суд

1. Дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду.

2. Арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда того же уровня в случае, если:

1) ответчик, адрес или место жительства которого не было известно ранее, заявит ходатайство о передаче дела в арбитражный суд по его адресу или месту жительства;

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинства доказательств;

3) при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности;

4) при рассмотрении дела в суде было установлено, что лицом, участвующим в деле, является тот же арбитражный суд;

5) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам невозможно сформировать состав суда для рассмотрения данного дела.

3. В предусмотренном пунктом 4 части 2 настоящей статьи случае арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого определяемого в соответствии с частью 31 статьи 38 настоящего Кодекса арбитражного суда.

4. Если при рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд передает дело в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области или суд автономного округа того же субъекта Российской Федерации для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом.

5. По результатам рассмотрения арбитражным судом вопроса о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда или суда общей юрисдикции выносится определение, которое может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в десятидневный срок со дня его вынесения. Жалоба на это определение рассматривается без вызова сторон в пятидневный срок со дня ее поступления в суд. Дело и определение направляются в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по истечении срока, предусмотренного для обжалования этого определения, а в случае подачи жалобы - после принятия постановления суда об оставлении жалобы без удовлетворения.

6. Дело, направленное из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд или из арбитражного суда в суд общей юрисдикции, должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено. Споры о подсудности между судами в Российской Федерации не допускаются.";

4) часть 3 статьи 59 дополнить словами ", имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности", дополнить предложением следующего содержания: "Требования, предъявляемые к представителям, не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе.";

5) в статье 61:

а) в части 1 слова "служебное положение, а также учредительными и иными документами" заменить словами "статус и факт наделения их полномочиями";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Иные оказывающие юридическую помощь лица представляют суду документы о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их полномочия. Полномочия на ведение дела в арбитражном суде должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, в ином документе. Полномочия представителя также могут быть выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на что указывается в протоколе судебного заседания.";

6) в части 4 статьи 69 слова "Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен" заменить словами "Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны";

7) в части 3 статьи 90 слова "по месту нахождения или месту жительства должника" заменить словами "по адресу или месту жительства должника";

8) в пункте 2 части 2 статьи 92 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

9) в статье 99:

а) в части 3 слова "месту нахождения заявителя" заменить словами "адресу заявителя";

б) в части 31 слова "месту нахождения юридического лица" заменить словами "адресу юридического лица";

10) статью 110 дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:

"51. Судебные издержки, понесенные третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора и участвовавшими в деле на стороне, в пользу которой принят судебный акт по делу, могут быть возмещены им, если их фактическое поведение как участников судебного процесса способствовало принятию данного судебного акта.

52. Если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, реализовало право на обжалование судебного акта и его жалоба была оставлена без удовлетворения, судебные издержки, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением данной жалобы, могут быть взысканы с этого третьего лица.";

11) в абзаце первом части 2 статьи 112 слово "шести" заменить словом "трех";

12) в статье 119:

а) в части 1 слова "две тысячи пятьсот" заменить словами "пять тысяч", слова "пять тысяч" заменить словами "тридцать тысяч";

б) в части 2 слова "пять тысяч" заменить словами "тридцать тысяч";

в) в части 3 слова "две тысячи пятьсот" заменить словами "пять тысяч", слова "пять тысяч" заменить словами "тридцать тысяч";

г) в части 4 слова "две тысячи пятьсот" заменить словами "пять тысяч", слова "пять тысяч" заменить словами "тридцать тысяч", слова "десять тысяч" заменить словами "сто тысяч";

13) в абзаце втором части 5 статьи 120 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

14) абзац первый части 4 статьи 121 изложить в следующей редакции:

"4. Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по адресу данного юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или представительства юридического лица, такое извещение направляется также по адресу этого филиала или представительства. Адрес юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.";

15) часть 5 статьи 123 изложить в следующей редакции:

"5. В случае, если адрес или место жительства ответчика неизвестны, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному адресу или месту жительства ответчика.";

16) в части 2 статьи 125:

а) в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации - наименование и адрес, а также идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, если они известны;";

17) пункт 1 части 1 статьи 1271 изложить в следующей редакции:

"1) исковое заявление, заявление подлежат рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства либо не подлежат рассмотрению в судах;";

18) в части 1 статьи 129:

а) пункт 1 дополнить словами "или подсудно суду общей юрисдикции";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд.";

19) в части 5 статьи 131:

а) в пункте 1 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

б) в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

20) в части 1 статьи 141 слова "первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в арбитражный суд, принявший указанный судебный акт" заменить словами ", рассмотревшего дело в первой инстанции";

21) пункт 1 части 1 статьи 150 изложить в следующей редакции:

"1) имеются основания, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1271 настоящего Кодекса;";

22) в статье 152:

а) в абзаце первом части 1 слово "трех" заменить словом "шести";

б) в части 2 слово "шести" заменить словом "девяти";

23) пункт 8 части 2 статьи 153 дополнить словами "и продолжительность выступлений";

24) статью 154 дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

"41. Председательствующий в судебном заседании вправе ограничить от имени суда выступление участника судебного разбирательства, если он самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом.

42. Об ограничении выступления участника судебного разбирательства арбитражный суд указывает в протоколе судебного заседания. Возражения лица, в отношении которого приняты такие меры, также заносятся в протокол судебного заседания.";

25) в части 7 статьи 155:

а) в абзаце первом слово "трехдневный" заменить словом "пятидневный";

б) в абзаце втором слово "трехдневного" заменить словом "пятидневного";

26) часть 4 статьи 170 изложить в следующей редакции:

"4. В мотивировочной части решения должны быть указаны:

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом;

2) доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В мотивировочной части решения должны содержаться также обоснования принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в части 5 настоящей статьи.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда указывается только на установление судом данных обстоятельств.

В мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, на постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и сохранившие силу постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также на обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.";

27) часть 4 статьи 179 изложить в следующей редакции:

"4. Вопросы разъяснения решения, исправления описок, опечаток, арифметических ошибок рассматриваются арбитражным судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле, и других лиц, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи. По результатам рассмотрения вопросов выносится определение, которое может быть обжаловано.";

28) в части 1 статьи 202 слово "подведомственности" заменить словом "компетенции";

29) в статье 203 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

30) в пункте 1 части 3 статьи 206 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

31) в части 1 статьи 208 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

32) в пункте 2 части 4 статьи 211 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

33) в пункте 1 части 2 статьи 216 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

34) в части 2 статьи 219 слова "по месту нахождения или месту жительства заявителя" заменить словами "по адресу или месту жительства заявителя";

35) пункт 2 статьи 2223 изложить в следующей редакции:

"2) наименование лица, подающего заявление, с указанием его процессуального положения, адреса или места жительства, наименования других лиц, участвующих в деле, их адрес или место жительства;";

36) часть 3 статьи 223 дополнить абзацем следующего содержания:

"Апелляционные жалобы на определения, вынесенные арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции коллегиальным составом судей.";

37) в части 1 статьи 224 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

38) абзац первый части 1 статьи 2251 изложить в следующей редакции:

"1. Арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - корпоративные споры), в том числе по следующим корпоративным спорам:";

39) в пункте 3 части 1 статьи 22513 слова "место их нахождения" заменить словами "их адрес";

40) статью 227 изложить в следующей редакции:

"Статья 227. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства

1. В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела:

1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц восемьсот тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей четыреста тысяч рублей;

2) об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если в соответствующих ненормативном правовом акте, решении содержится требование об уплате денежных средств или предусмотрено взыскание денежных средств либо обращение взыскания на иное имущество заявителя при условии, что указанные акты, решения оспариваются заявителем в части требования об уплате денежных средств или взыскания денежных средств либо обращения взыскания на иное имущество заявителя и при этом оспариваемая заявителем сумма не превышает сто тысяч рублей;

3) о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения законом установлено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, максимальный размер которого не превышает сто тысяч рублей;

4) об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного правонарушения назначено административное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, размер которого не превышает сто тысяч рублей;

5) о взыскании обязательных платежей и санкций, если указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает двести тысяч рублей, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства.

2. В порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела:

1) по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;

2) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства.

3. По ходатайству истца при согласии ответчика или по инициативе суда при согласии сторон в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены также иные дела, если не имеется обстоятельств, указанных в части 5 настоящей статьи.

4. Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов, дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, дела о несостоятельности (банкротстве), дела по корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц, дела, связанные с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

5. Суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны;

2) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц.

6. В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства указываются действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий. После вынесения определения рассмотрение дела производится с самого начала, за исключением случаев, если переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства вызван необходимостью провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания.

7. В случае, если заявлены два требования, которые вытекают из гражданских правоотношений, при этом одно из которых носит имущественный характер и относится к требованиям, указанным в части 1 или 2 настоящей статьи, а второе требование носит неимущественный характер и суд не выделит это требование в отдельное производство на основании части 3 статьи 130 настоящего Кодекса, оба требования рассматриваются в порядке упрощенного производства.";

41) в статье 229:

а) в части 2:

абзац первый после слов "участвующего в деле," дополнить словами "или в случае подачи апелляционной жалобы";

абзац третий дополнить словами "или со дня подачи апелляционной жалобы";

б) в абзаце втором части 4 слова "только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 настоящего Кодекса" заменить словами "по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 2882 настоящего Кодекса";

42) в статье 2292:

а) в пункте 1 слова "которые должником признаются, но не исполняются," исключить, слово "четыреста" заменить словом "пятьсот";

б) в пункте 2 слово "четыреста" заменить словом "пятьсот";

43) в части 2 статьи 2293:

а) в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) сведения о должнике: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации-должника - наименование и адрес, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер;";

44) пункт 4 части 1 статьи 2296 изложить в следующей редакции:

"4) сведения о должнике, содержащиеся в заявлении о выдаче судебного приказа: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации-должника - наименование и адрес, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;";

45) в пункте 3 части 2 статьи 231 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

46) часть 3 статьи 236 изложить в следующей редакции:

"3. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу или месту жительства должника либо, если его адрес или место жительства неизвестны, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. По соглашению сторон третейского разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, на территории которого принято решение третейского суда, либо в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по адресу стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.";

47) в пункте 3 части 2 статьи 237 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

48) в части 3 статьи 253 слова "шесть месяцев" заменить словом "год";

49) в части 2 статьи 254 слова "подведомственности и подсудности" заменить словом "компетенции";

50) статью 2562 изложить в следующей редакции:

"Статья 2562. Компетенция арбитражных судов по делам с участием иностранного государства

Компетенция судов Российской Федерации по рассмотрению дел с участием иностранного государства определяется по правилам, установленным главой 4 настоящего Кодекса.";

51) часть 3 статьи 261 изложить в следующей редакции:

"3. Копии определения о принятии апелляционной жалобы направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.";

52) часть 1 статьи 264 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) апелляционная жалоба не подписана или апелляционная жалоба подписана и подана в суд лицом, не имеющим полномочий на ее подписание и (или) подачу в суд;";

53) в части 1 статьи 266 слова "коллегиальным составом судей" исключить;

54) пункт 6 части 4 статьи 270 дополнить словами ", в случае отсутствия аудиозаписи судебного заседания";

55) в пункте 7 части 2 статьи 271 слова "и фамилии принявших его судей" исключить;

56) в части 2 статьи 272:

а) слова "части 3 настоящей статьи" заменить словами "настоящей статье";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются судьей арбитражного суда апелляционной инстанции единолично.";

57) часть 1 статьи 2721 изложить в следующей редакции:

"1. Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без проведения судебного заседания и без извещения сторон по имеющимся в деле доказательствам. С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов апелляционной жалобы и возражений относительно апелляционной жалобы суд может назначить судебное заседание с вызовом сторон в судебное заседание.";

58) в пункте 2 части 2 статьи 277 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

59) часть 1 статьи 281 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) кассационная жалоба не подписана или кассационная жалоба подписана и подана в суд лицом, не имеющим полномочий на ее подписание и (или) подачу в суд;";

60) пункт 6 части 4 статьи 288 дополнить словами ", в случае отсутствия аудиозаписи судебного заседания";

61) часть 2 статьи 2881 изложить в следующей редакции:

"2. Кассационная жалоба на судебный приказ рассматривается в суде кассационной инстанции судьей единолично.";

62) в статье 2882:

а) часть 2 после слов "кассационной инстанции" дополнить словами "судьей единолично";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Основаниями для пересмотра в порядке кассационного производства указанных в части 1 настоящей статьи решений и постановлений являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.";

63) в пункте 7 части 2 статьи 289 слова "фамилии судей, их принявших;" исключить;

64) статью 2911 изложить в следующей редакции:

"Статья 2911. Порядок подачи кассационных жалобы, представления в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

1. Судебные акты могут быть полностью или в части обжалованы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства лицами, участвующими в деле, а также иными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, если в оспариваемых судебных актах содержатся существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявшие на исход судебного разбирательства и приведшие к нарушению их прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Кассационные жалобы в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации подаются на вступившие в законную силу:

1) решения и определения арбитражных судов республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов; постановления и определения арбитражных апелляционных судов; решения и определения арбитражных судов округов, принятые ими в первой инстанции; решения и определения Суда по интеллектуальным правам, принятые им в первой инстанции; определения арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, вынесенные ими в процессе кассационного производства, если судебные акты, в отношении которых настоящим Кодексом предусмотрена возможность обжалования в порядке кассационного производства в арбитражный суд округа, обжаловались в указанном порядке; постановления и определения арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам, принятые по результатам рассмотрения кассационной жалобы (жалобы);

2) судебные акты арбитражных судов, в отношении которых настоящим Кодексом возможность обжалования в порядке кассационного производства в арбитражный суд округа не предусмотрена, если они были предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу.

3. Постановления арбитражных судов округов, которыми не были отменены судебные приказы, отменены или изменены судебные акты, принятые в порядке упрощенного производства, не подлежат обжалованию в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

4. Лицо, полагающее, что нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, вправе подать в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации кассационную жалобу, в которой также могут быть изложены требования о присуждении ему компенсации.

5. Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители Генерального прокурора Российской Федерации вправе обратиться в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с представлением о пересмотре в порядке кассационного производства вступивших в законную силу судебных актов, принятых по делам, участие прокурора в которых предусмотрено настоящим Кодексом.

6. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.";

65) в пункте 3 части 2 статьи 2913 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

66) в статье 2916:

а) в абзаце первом части 3 слова "либо предоставил обеспечение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи" исключить;

б) часть 4 признать утратившей силу;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Определение о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении его исполнения выносится судьей Верховного Суда Российской Федерации немедленно после истребования дела, а в случае поступления ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов после истребования дела - в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.";

г) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и до истечения срока подачи кассационных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене данного определения и передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Время рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде Российской Федерации при исчислении указанного срока не учитывается.";

д) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. В случае, если при рассмотрении кассационных жалобы, представления будет установлено, что имеется обстоятельство, предусмотренное пунктом 5 части 3 статьи 311 настоящего Кодекса, судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, в котором указывает на возможность пересмотра обжалуемого судебного акта по новым обстоятельствам.";

67) в пункте 3 статьи 2918 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

68) в пункте 3 статьи 2919 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

69) часть 12 статьи 29112 дополнить словами ", путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

70) в части 1 статьи 29113:

а) в пункте 3 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

б) в пункте 7 слова "фамилии судей, их принявших;" исключить;

71) статью 3081 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации о восстановлении пропущенного срока подачи надзорных жалобы, представления или об отказе в его восстановлении и вынести определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи надзорных жалобы, представления или о его восстановлении.";

72) в части 1 статьи 3082:

а) в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

б) в пункте 3 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

73) в части 1 статьи 3083:

а) пункт 2 дополнить словами ", или поданы на судебный акт, который в соответствии с настоящим Кодексом не обжалуется в порядке надзора";

б) в пункте 5 цифру "2" заменить цифрой "3";

74) в статье 3084:

а) в абзаце первом части 3 слова "либо предоставил обеспечение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи" исключить;

б) часть 4 признать утратившей силу;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Определение о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении его исполнения выносится судьей Верховного Суда Российской Федерации немедленно после истребования дела, а в случае поступления ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов после истребования дела - в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле.";

г) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации и до истечения срока подачи надзорных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене данного определения и передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Время рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде Российской Федерации при исчислении указанного срока не учитывается.";

д) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. В случае, если при рассмотрении надзорных жалобы, представления будет установлено, что имеется обстоятельство, предусмотренное пунктом 5 части 3 статьи 311 настоящего Кодекса, судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, в котором указывает на возможность пересмотра обжалуемого судебного акта по новым обстоятельствам.";

75) часть 1 статьи 312 изложить в следующей редакции:

"1. Заявление о пересмотре вступившего в законную силу судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам подается лицами, участвующими в деле, в арбитражный суд, принявший данный судебный акт, в срок, не превышающий трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта, а при выявлении обстоятельства, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 311 настоящего Кодекса, - со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В случае, если наличие обстоятельства, предусмотренного пунктом 5 части 3 статьи 311 настоящего Кодекса, выявлено при рассмотрении кассационных жалобы, представления или надзорных жалобы, представления, указанный трехмесячный срок исчисляется со дня размещения определения об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, определения об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

76) в пункте 2 части 2 статьи 313 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

77) в абзаце первом части 3 статьи 319 слово "взыскателю" заменить словами "по ходатайству взыскателя", слова "месту нахождения" заменить словом "адресу", дополнить предложением следующего содержания: "Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.".

Статья 7

Абзац девятый статьи 2 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3019) изложить в следующей редакции:

"компетентный суд - арбитражный суд субъекта Российской Федерации, районный суд в соответствии с подсудностью, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации.".

Статья 8

В части третьей статьи 11 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3031) слова "мер по обеспечению иска" заменить словами "мер предварительной зашиты по административному иску".

Статья 9

Наименование статьи 33 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2015, N 1, ст. 29, 35; N 27, ст. 3945) изложить в следующей редакции:

"Статья 33. Подсудность дел о банкротстве".

Статья 10

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 31, ст. 3230; N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 50, ст. 6243; 2008, N 24, ст. 2798; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3603; N 48, ст. 5518; 2009, N 14, ст. 1578, 1579; N 26, ст. 3122, 3126; N 45, ст. 5264; 2010, N 7, ст. 701; N 11, ст. 1169; N 18, ст. 2145; N 31, ст. 4163; N 50, ст. 6611; 2011, N 15, ст. 2040; N 19, ст. 2715; N 25, ст. 3533; N 49, ст. 7066, 7067; 2012, N 7, ст. 784; N 18, ст. 2127; 2013, N 9, ст. 872; N 17, ст. 2028, 2033; N 19, ст. 2326; N 27, ст. 3458, 3477, 3479; N 43, ст. 5442; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6345; N 52, ст. 7001; 2014, N 11, ст. 1094; N 19, ст. 2298, 2331; N 23, ст. 2928; N 26, ст. 3360, 3367; N 48, ст. 6645; 2015, N 1, ст. 10, 29, 58; N 10, ст. 1393, 1411; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3945; N 29, ст. 4390; N 48, ст. 6724; 2016, N 1, ст. 13, 29; N 10, ст. 1319; N 26, ст. 3889; N 27, ст. 4205; N 52, ст. 7487; 2017, N 31, ст. 4772, 4809; 2018, N 1, ст. 5; N 15, ст. 2037; N 31, ст. 4854; N 32, ст. 5133) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в части третьей слова "подведомственный суду" исключить;

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Заявление подается в суд после соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров.";

2) в статье 5 слова "подведомственным судам" заменить словами "относящихся к компетенции судов";

3) часть четвертую статьи 7 изложить в следующей редакции:

"4. Гражданские дела в судах апелляционной и кассационной инстанций, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, частью четвертой статьи 333, частью первой статьи 3351, частью десятой статьи 3795 настоящего Кодекса, рассматриваются коллегиально.

Гражданские дела в суде надзорной инстанции рассматриваются коллегиально.";

4) часть вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:

"2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, рассмотрение дел в кассационном или апелляционном порядке осуществляется судом в составе судьи-председательствующего и двух судей.

Рассмотрение дел в надзорном порядке осуществляется Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в составе, определяемом в соответствии с Федеральным конституционным законом от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации".";

5) в статье 20:

а) в части первой второе предложение исключить;

б) часть вторую изложить в следующей редакции:

"2. Судья, рассматривающий дело единолично, вправе разрешить вопрос об отводе или самоотводе путем вынесения мотивированного протокольного определения без удаления в совещательную комнату.

При рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе разрешается определением, вынесенным в совещательной комнате. Отвод, заявленный судье, разрешается этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи. Отвод, заявленный нескольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же судом в полном составе простым большинством голосов. При равном количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, судья считается отведенным.

Вопрос об отводе прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика разрешается судом, рассматривающим дело.";

6) части третью и четвертую статьи 21 изложить в следующей редакции:

"3. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, апелляционном суде общей юрисдикции, кассационном суде общей юрисдикции, Верховном Суде Российской Федерации дело рассматривается в том же суде другим судьей или другим составом суда.

4. Если после удовлетворения заявлений об отводах либо по иным причинам невозможно образовать новый состав суда для рассмотрения данного дела, дело должно быть передано в другой суд в порядке, предусмотренном пунктом 4 части второй статьи 33 настоящего Кодекса.";

7) наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Подсудность";

8) в статье 22:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Подсудность гражданских дел";

б) часть первую дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) дела по корпоративным спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся некоммерческой организацией, за исключением некоммерческих организаций, дела по корпоративным спорам которых федеральным законом отнесены к подсудности арбитражных судов.";

в) в части третьей слово "ведению" заменить словом "компетенции";

г) в части четвертой:

в абзаце первом слово "подведомственны" заменить словом "подсудны";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Если разделение требований возможно, судья выносит определение о принятии требований, подсудных суду общей юрисдикции, и о возвращении заявления в части требований, подсудных арбитражному суду.";

9) в статье 221:

а) в части первой слова "подведомственные судам в соответствии с настоящим Кодексом," исключить;

б) абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

"2. Не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда:";

10) часть первую статьи 23 изложить в следующей редакции:

"1. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела:

1) о выдаче судебного приказа;

2) о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;

3) о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;

4) по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;

5) по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей, при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей.";

11) в статье 24 слова "подведомственные судам" заменить словами "подсудные судам общей юрисдикции";

12) статью 28 изложить в следующей редакции:

"Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или адресу ответчика

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по адресу организации.";

13) в части второй статьи 29 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

14) в части третьей статьи 30 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

15) в части первой статьи 31 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

16) в статье 33:

а) часть первую дополнить словами ", за исключением случаев изменения подсудности, установленной статьями 26 и 27 настоящего Кодекса";

б) в части второй:

абзац первый после слова "суда" дополнить словами "общей юрисдикции";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам замена судей или рассмотрение дела в данном суде становятся невозможными. Передача дела в этом случае осуществляется вышестоящим судом. Передача дел, подлежащих рассмотрению в верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области или суде автономного округа, осуществляется кассационным судом общей юрисдикции. Передача дел, подлежащих рассмотрению в апелляционном суде общей юрисдикции и кассационном суде общей юрисдикции, осуществляется Верховным Судом Российской Федерации.";

в) дополнить частью второй1 следующего содержания:

"21. Если при рассмотрении дела в суде выявилось, что оно подлежит рассмотрению арбитражным судом, суд передает дело в арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом.";

г) часть третью изложить в следующей редакции:

"3. О передаче дела в другой суд или об отказе в передаче дела в другой суд выносится определение суда, на которое может быть подана частная жалоба. Передача дела в другой суд осуществляется по истечении срока обжалования этого определения, а в случае подачи жалобы - после вынесения определения суда об оставлении жалобы без удовлетворения.

В случаях, предусмотренных пунктом 4 части второй настоящей статьи, определение о передаче дела в другой суд вступает в силу со дня принятия и апелляционному обжалованию не подлежит.";

17) главу 3 дополнить статьей 331 следующего содержания:

"Статья 331. Переход к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства

1. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, другие - в порядке административного судопроизводства, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

2. При предъявлении в суд искового заявления, содержащего несколько требований, одни из которых подлежат рассмотрению по правилам гражданского судопроизводства, а другие - по правилам административного судопроизводства, если возможно их раздельное рассмотрение, судья разрешает вопрос о принятии требований, подлежащих рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Если иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению в порядке административного судопроизводства, подсудны данному суду, вопрос об их принятии к производству разрешается судьей в соответствии с законодательством об административном судопроизводстве на основании засвидетельствованных им копий искового заявления и соответствующих приложенных к нему документов.

Если иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению в порядке административного судопроизводства, не подсудны данному суду, судья возвращает исковое заявление в части таких требований в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 135 настоящего Кодекса.

3. Суд, установив в ходе подготовки гражданского дела к судебному разбирательству или судебного разбирательства по гражданскому делу, что оно подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства.";

18) абзац первый части первой статьи 42 дополнить словами ", за исключением обязанности соблюдения претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров";

19) абзац второй части второй статьи 48 признать утратившим силу;

20) статью 49 изложить в следующей редакции:

"Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде

1. Представителями в суде могут быть дееспособные лица, полномочия которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены, за исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса.

2. Представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.

3. Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие статус адвоката в соответствии с федеральным законом и их полномочия. Иные оказывающие юридическую помощь лица должны представить суду документы, удостоверяющие их полномочия, а в случаях, предусмотренных частью второй настоящей статьи, также документы о своем высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности.

4. Требования, указанные в части второй настоящей статьи, не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, профессиональные союзы, их организации, объединения, представляющие в суде интересы лиц, являющихся членами профессиональных союзов, по спорам, связанным с нарушением или оспариванием прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, а также на иных лиц, указанных в федеральном законе.";

21) статью 51 после слова "прокуроры" дополнить словами ", помощники судей, работники аппарата суда";

22) часть третью статьи 52 изложить в следующей редакции:

"3. Лица, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, имеют полномочия представителей в силу закона и совершают от имени представляемых ими лиц все процессуальные действия, право совершения которых принадлежит представляемым, с ограничениями, предусмотренными законом.

Требования, предусмотренные частью второй статьи 49 настоящего Кодекса, на законных представителей не распространяются.

Законные представители могут поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному ими в качестве представителя, отвечающему требованиям, установленным статьей 49 настоящего Кодекса.";

23) в статье 53:

а) наименование после слова "Оформление" дополнить словами "и подтверждение";

б) часть первую после слова "представителя" дополнить словами "на ведение дела";

в) часть третью дополнить абзацем следующего содержания:

"Полномочия руководителей, органов, действующих в пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо представителей организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их статус и факт наделения их полномочиями.";

г) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. Полномочия законных представителей подтверждаются представленными суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия.";

д) часть пятую изложить в следующей редакции:

"5. Полномочия адвоката на ведение дела в суде удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.

Иные оказывающие юридическую помощь лица представляют суду документы о высшем юридическом образовании или ученой степени по юридической специальности, а также документы, удостоверяющие их полномочия.";

24) в статье 54:

а) слово "Представитель" заменить словами "1. Представитель";

б) дополнить частью второй следующего содержания:

"2. Лицо, участвующее в деле, выдавшее доверенность на ведение дела в суде и впоследствии отменившее ее, обязано незамедлительно известить об отмене суд, рассматривающий дело.";

25) статью 56 дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.";

26) в статье 57:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"1. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются или вручаются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.";

б) часть вторую после слова "стороне" дополнить словами "обязательный для исполнения";

в) в части третьей слова "штраф - на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан - до пятисот рублей" заменить словами "судебный штраф в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса";

27) часть четвертую статьи 61 изложить в следующей редакции:

"4. Вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.";

28) часть третью статьи 71 дополнить предложением следующего содержания: "Копии письменных доказательств, истребуемых судом, направляются другим лицам, участвующим в деле.";

29) в абзаце четвертом части первой статьи 85 слова "штраф в размере до пяти тысяч рублей" заменить словами "судебный штраф в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса";

30) статью 90 изложить в следующей редакции:

"Статья 90. Основания и порядок освобождения от уплаты государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины

Основания и порядок освобождения от уплаты государственной пошлины, уменьшения ее размера, предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.";

31) часть вторую статьи 92 после слов "пошлины или об" дополнить словами "освобождении от уплаты государственной пошлины,";

32) часть первую статьи 96 изложить в следующей редакции:

"1. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам, или другие связанные с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на счет, открытый в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, соответственно Верховному Суду Российской Федерации, кассационному суду общей юрисдикции, апелляционному суду общей юрисдикции, верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному суду, управлению Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, а также органу, осуществляющему организационное обеспечение деятельности мировых судей, стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае, если указанная просьба заявлена обеими сторонами, требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях.";

33) в статье 98:

а) в части третьей второе предложение исключить;

б) дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

"4. Судебные издержки, понесенные третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, участвовавшими в деле на стороне, в пользу которой принят судебный акт по делу, могут быть возмещены им, если их фактическое поведение как участников судебного процесса способствовало принятию данного судебного акта.

5. Если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, реализовало право на обжалование судебного акта и его жалоба была оставлена без удовлетворения, то судебные издержки, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением данной жалобы, могут быть взысканы с этого третьего лица.";

34) дополнить статьей 1031 следующего содержания:

"Статья 1031. Разрешение вопросов о судебных расходах

1. Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела.

2. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть восстановлен судом.";

35) в статье 105:

а) в части первой слова "и в размерах" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Размер судебного штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать пять тысяч рублей, на должностных лиц - тридцать тысяч рублей, на организации - сто тысяч рублей.";

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"4. Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета.";

36) часть третью статьи 107 дополнить абзацем следующего содержания:

"В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни, если иное не установлено настоящим Кодексом.";

37) статью 112 изложить в следующей редакции:

"Статья 112. Восстановление процессуальных сроков

1. Лицам, пропустившим установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

2. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие.

3. Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого пропущен срок.

4. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока рассматривается в судебном заседании, лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению поставленного перед судом вопроса.

5. По результатам рассмотрения заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока судья выносит определение о восстановлении срока или об отказе в его восстановлении, которое может быть обжаловано.

6. Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи кассационных или надзорных жалобы, представления рассматривается в порядке, предусмотренном частями второй и третьей статьи 3761, частями второй и третьей статьи 3903, частью второй статьи 3912 и частью второй статьи 39111 настоящего Кодекса.

Пропущенные процессуальные сроки подачи кассационных или надзорных жалоб, представлений могут быть восстановлены только в исключительных случаях, если суд признает уважительными причины их пропуска по обстоятельствам, объективно исключающим возможность подачи кассационной или надзорной жалобы в установленный срок (тяжелая болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное состояние и другое), и эти обстоятельства имели место в период не позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу.";

38) в статье 113:

а) часть пятую изложить в следующей редакции:

"5. Судебное извещение, адресованное организации, направляется по ее адресу.

Судебное извещение, адресованное организации, может быть направлено по адресу ее представительства или филиала, если они указаны в учредительных документах.";

б) часть седьмую изложить в следующей редакции:

"7. Информация о принятии искового заявления, заявления к производству суда, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается судом на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, а по делам с сокращенными сроками рассмотрения - не позднее чем за три дня до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия. Документы, подтверждающие размещение судом на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанной информации, включая дату ее размещения, приобщаются к материалам дела.";

39) в статье 118 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

40) абзацы десятый и одиннадцатый статьи 122 изложить в следующей редакции:

"заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения, расходов на капитальный ремонт и содержание общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных услуг, а также услуг связи;

заявлено требование о взыскании задолженности по обязательным платежам и взносам с членов товарищества собственников недвижимости и потребительского кооператива.";

41) часть вторую статьи 123 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной в размере, установленном федеральным законом о налогах и сборах.";

42) пункт 3 части второй статьи 124 изложить в следующей редакции:

"3) сведения о должнике: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации-должника - наименование и адрес, а также идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, если они известны. В заявлении гражданина-взыскателя один из идентификаторов гражданина-должника указывается, если он известен гражданину-взыскателю;";

43) часть вторую статьи 126 изложить в следующей редакции:

"2. Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства.

Суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в обоснование позиции данного лица и выносит судебный приказ на основании представленных документов.";

44) в части первой статьи 127:

а) в пункте 1 слово "производства" заменить словом "дела";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) сведения о должнике, содержащиеся в заявлении о вынесении судебного приказа: для гражданина-должника - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации-должника - наименование и адрес, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер;";

45) статью 128 после слова "Судья" дополнить словами "в пятидневный срок со дня вынесения судебного приказа";

46) в статье 129 первое предложение изложить в следующей редакции: "При поступлении в установленный срок возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный приказ.";

47) в части второй статьи 131:

а) в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) сведения об ответчике: для гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства, а также дата и место рождения, место работы (если они известны) и один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации - наименование и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика указывается, если он известен истцу;";

в) в пункте 7 слова "или предусмотрено договором сторон" исключить;

48) статью 132 изложить в следующей редакции:

"Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению

К исковому заявлению прилагаются:

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины;

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца;

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом;

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют;

5) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

49) статью 133 дополнить предложением следующего содержания: "В определении указываются номера телефонов и факсов суда, его почтовый адрес, адрес официального сайта суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты суда, по которым лица, участвующие в деле, могут направлять и получать информацию о деле и иные сведения, предусмотренные настоящим Кодексом.";

50) в пункте 1 части первой статьи 134 слова "заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке" заменить словами "заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах";

51) в части первой статьи 135:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора либо истец не представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров;";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) дело неподсудно данному суду общей юрисдикции или подсудно арбитражному суду;";

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении суда.";

52) статью 136 изложить в следующей редакции:

"Статья 136. Оставление искового заявления без движения

1. Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных статьями 131 и 132 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без движения.

В определении суд указывает основания для оставления искового заявления без движения и срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.

2. В случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в определении об оставлении заявления без движения, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд.

3. Если указанные в части первой настоящей статьи обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в определении об оставлении заявления без движения, суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, установленном статьей 135 настоящего Кодекса.";

53) в части третьей статьи 139 слова "по месту нахождения или месту жительства должника" заменить словами "по адресу или месту жительства должника";

54) в части второй статьи 140 слова "штрафу в размере до одной тысячи рублей" заменить словами "судебному штрафу в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса";

55) статью 152 дополнить частью четвертой1 следующего содержания:

"41. В предварительном судебном заседании может быть разрешен вопрос о передаче дела, принятого судом к своему производству, в другой суд общей юрисдикции, арбитражный суд.";

56) дополнить главой 141 следующего содержания:

"Глава 141. Примирительные процедуры. Мировое соглашение

Статья 1531. Примирение сторон

1. Суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в урегулировании спора.

2. Стороны могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, в том числе процедуру медиации, если это не противоречит федеральному закону.

Статья 1532. Заключение мирового соглашения

1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии судебного разбирательства и при исполнении судебного акта.

2. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону.

3. Мировое соглашение утверждается судом.

Статья 1533. Форма и содержание мирового соглашения

1. Мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них соответствующих полномочий.

2. Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой.

В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

3. Если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, суд разрешает этот вопрос при утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.

4. Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение, один из этих экземпляров приобщается судом, утвердившим мировое соглашение, к материалам дела.

Статья 1534. Утверждение судом мирового соглашения

1. Мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело. В случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение суда, рассмотревшего дело по первой инстанции.

2. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.

3. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.

4. Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения судебного акта, рассматривается судом в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в суд заявления об утверждении мирового соглашения.

5. По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения суд выносит определение.

6. Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

7. В определении суда указывается на:

1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового соглашения;

2) условия мирового соглашения;

3) возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта;

4) распределение судебных расходов.

8. В определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта, должно быть также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению.

Статья 1535. Исполнение мирового соглашения

1. Мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

2. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.";

57) статью 154 дополнить частями четвертой - шестой следующего содержания:

"4. В случае перехода к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства в порядке, установленном статьей 331 настоящего Кодекса, течение срока рассмотрения и разрешения дела начинается сначала.

5. Срок, на который исковое заявление было оставлено без движения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не включается в срок рассмотрения дела, установленный частью первой настоящей статьи, но учитывается при определении разумного срока судопроизводства.

6. В зависимости от сложности дела срок его рассмотрения может быть продлен председателем суда, заместителем председателя суда, председателем судебного состава не более чем на один месяц.";

58) статью 155 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Кодексом";

59) в статье 159:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"1. Председательствующий в судебном заседании вправе ограничить от имени суда выступление участника судебного разбирательства, который самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом.";

б) дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11 . Решение об ограничении времени выступления участника судебного разбирательства заносится в протокол судебного заседания. Возражения лица, в отношении которого приняты такие меры, также заносятся в протокол судебного заседания.";

в) части вторую и третью изложить в следующей редакции:

"2. Лица, нарушающие порядок в судебном заседании или не подчиняющиеся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения могут быть удалены из зала судебного заседания на все время судебного заседания либо на его часть.

За повторное нарушение порядка в судебном заседании лица, присутствующие в судебном заседании, удаляются из зала заседания суда на все время судебного заседания.

3. Суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к суду.

Судебный штраф за неуважение к суду налагается в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса, если совершенные действия не влекут за собой уголовную ответственность.";

60) в абзаце втором части четвертой статьи 162 слова "штрафу в размере до одной тысячи рублей" заменить словами "судебному штрафу в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса";

61) в части второй статьи 168 слова "штрафу в размере до одной тысячи рублей" заменить словами "судебному штрафу в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса";

62) в части третьей статьи 173 второе предложение изложить в следующей редакции: "Определение суда об утверждении мирового соглашения сторон выносится по правилам, установленным главой 141 настоящего Кодекса.";

63) в статье 198:

а) в части второй слова "должны быть указаны" заменить словами "указываются номер дела,";

б) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. В мотивировочной части решения суда должны быть указаны:

1) фактические и иные обстоятельства дела, установленные судом;

2) выводы суда, вытекающие из установленных им обстоятельств дела, доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения, мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;

3) законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.";

в) дополнить частью четвертой1 следующего содержания:

"41. В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В случае отказа в иске в связи с истечением срока исковой давности или признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда указывается только на установление судом данных обстоятельств.

В мотивировочной части решения суда могут содержаться ссылки на постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации, а также на обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации.":

г) часть пятую изложить в следующей редакции:

"5. Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования решения суда. Резолютивная часть решения суда, принятого мировым судьей, также должна содержать указание на срок и порядок подачи заявления о составлении мотивированного решения суда.";

64) в статье 200:

а) в части второй второе и третье предложения исключить;

б) часть третью признать утратившей силу;

65) статью 202 изложить в следующей редакции:

"Статья 202. Разъяснение решения суда

В случае неясности решения суда суд, принявший его, по заявлению лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания. Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено.";

66) статью 203 изложить в следующей редакции:

"Статья 203. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и порядка исполнения решения суда

Суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.";

67) дополнить статьей 2031 следующего содержания:

"Статья 2031. Порядок рассмотрения вопросов исправления описок и явных арифметических ошибок, разъяснения решения суда, отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, изменения способа и порядка его исполнения, индексации присужденных денежных сумм

1. Вопросы исправления описок и явных арифметических ошибок, разъяснения решения суда, отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, изменения способа и порядка его исполнения, индексации присужденных денежных сумм рассматриваются судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле.

В случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте его проведения.

2. По результатам рассмотрения суд выносит определение, которое высылается лицам, участвующим в деле, в течение трех дней со дня его вынесения.

На определение суда может быть подана частная жалоба.";

68) статью 208 изложить в следующей редакции:

"Статья 208. Индексация присужденных денежных сумм

По заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором.";

69) статью 214 изложить в следующей редакции:

"Статья 214. Выдача и направление копий решения суда

1. Копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, их представителям или направляются им не позднее пяти дней после дня принятия и (или) составления решения суда.

2. Решение суда, выполненное в форме электронного документа, с согласия лиц, участвующих в деле, их представителей направляется им посредством его размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее пяти дней после дня его принятия и (или) составления.

В случае, если решение суда выполнено только на бумажном носителе, суд направляет копии решения суда лицам, участвующим в деле, их представителям не позднее пяти дней после дня принятия и (или) составления решения суда заказным письмом с уведомлением о вручении или по ходатайству указанных лиц вручает им под расписку.

3. В случаях, предусмотренных федеральным законом, копии решения суда после вступления его в законную силу направляются иным лицам на бумажном носителе либо в форме электронного документа.";

70) статью 215 дополнить абзацем следующего содержания:

"установления судом срока для примирения сторон (до истечения этого срока).";

71) абзац второй статьи 220 изложить в следующей редакции:

"имеются основания, предусмотренные пунктом 1 части первой статьи 134 настоящего Кодекса;";

72) абзац второй статьи 222 изложить в следующей редакции:

"истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора или заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства;";

73) пункт 1 части первой статьи 225 изложить в следующей редакции:

"1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место вынесения определения;";

74) в части второй статьи 226 слова "штрафу в размере до одной тысячи рублей" заменить словами "судебному штрафу в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса";

75) в пункте 4 части второй статьи 229 слово "дела" заменить словами "и номер дела, присвоенный судом первой инстанции";

76) статью 2321 дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Гражданские дела в порядке упрощенного производства рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд.";

77) статью 2322 изложить в следующей редакции:

"Статья 2322. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства

1. В порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела:

1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства (статья 122 и часть третья статьи 125 настоящего Кодекса);

2) по исковым заявлениям о признании права собственности, если цена иска не превышает сто тысяч рублей;

3) по исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства.

2. По ходатайству стороны при согласии другой стороны или по инициативе суда при согласии сторон судья при подготовке дела к рассмотрению может вынести определение о рассмотрении в порядке упрощенного производства иных дел, если не имеется обстоятельств, указанных в части четвертой настоящей статьи.

3. Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела:

1) связанные с государственной тайной;

2) по спорам, затрагивающим права детей, за исключением споров о взыскании алиментов;

3) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

4) по корпоративным спорам;

5) связанные с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4. Суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства установлено, что дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства, удовлетворено ходатайство третьего лица с самостоятельными требованиями о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

2) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц.

5. В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства указываются действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий. После вынесения определения рассмотрение дела производится с самого начала, за исключением случаев, если переход к рассмотрению дела по общим правилам искового производства вызван необходимостью произвести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания.

6. В случае, если заявлено несколько требований, одно из которых носит имущественный характер и относится к требованиям, указанным в части первой настоящей статьи, а другие требования носят неимущественный характер и суд не выделит эти требования в отдельное производство на основании части второй статьи 151 настоящего Кодекса, такие требования рассматриваются в порядке упрощенного производства.";

78) в части четвертой статьи 2324 слово "пяти" заменить словом "десяти";

79) часть первую статьи 235 изложить в следующей редакции:

"1. Содержание и порядок составления заочного решения суда определяются правилами, установленными статьями 198 и 199 настоящего Кодекса.";

80) статью 237 изложить в следующей редакции:

"Статья 237. Обжалование заочного решения суда

1. Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

2. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.";

81) статью 244 изложить в следующей редакции:

"Статья 244. Законная сила заочного решения суда

1. Заочное решение суда вступает в законную силу по истечении предусмотренного частью второй статьи 237 настоящего Кодекса срока на его обжалование, если оно не было обжаловано.

В случае подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда в порядке, установленном частью первой статьи 237 настоящего Кодекса, и отказа в удовлетворении этого заявления заочное решение, если оно не было обжаловано в апелляционном порядке, вступает в законную силу по истечении срока на его апелляционное обжалование, а в случае обжалования в апелляционном порядке заочное решение суда вступает в законную силу после рассмотрения жалобы судом апелляционной инстанции, если оно не было отменено.

2. Если на момент подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда заочное решение исполняется, исполнение данного решения суда может быть приостановлено судом, его принявшим, в порядке, установленном статьей 3262 настоящего Кодекса, до рассмотрения заявления об отмене заочного решения суда.";

82) в части третьей статьи 263 слова "подведомственного суду," исключить;

83) в части четвертой статьи 281 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

84) в пункте втором части первой статьи 296 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

85) в абзаце втором части первой статьи 310 слова "по месту нахождения" заменить словами "по адресу";

86) в части второй статьи 314 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

87) статью 3201 изложить в следующей редакции:

"Статья 3201. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, представления

Апелляционные жалобы, представления рассматриваются:

1) районным судом - на решения мировых судей;

2) верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, окружным (флотским) военным судом - на решения районных судов, решения гарнизонных военных судов;

3) апелляционным судом общей юрисдикции - на решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции;

4) апелляционным военным судом - на решения окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции;

5) Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации - на решения Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции.";

88) статью 322 изложить в следующей редакции:

"Статья 322. Содержание апелляционных жалобы, представления

1. Апелляционные жалоба, представление должны содержать:

1) наименование суда, в который подаются апелляционные жалоба, представление;

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или адрес;

3) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на решение суда, которое обжалуется;

4) требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, приносящего представление, а также основания, по которым они считают решение суда неправильным;

5) перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов.

2. В апелляционных жалобе, представлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения, а также заявлены имеющиеся ходатайства.

В апелляционных жалобе, представлении не могут содержаться требования, не заявленные при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Ссылка лица, подающего апелляционную жалобу, или прокурора, приносящего апелляционное представление, на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, допускается только в случае обоснования в указанных жалобе, представлении, что эти доказательства невозможно было представить в суд первой инстанции.

3. Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя и оформленные в порядке, установленном статьей 53 настоящего Кодекса, если в деле не имеется такого документа.

Апелляционное представление подписывается прокурором.

4. К апелляционной жалобе также прилагаются:

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных размере и порядке или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины, если в деле не имеется такого документа;

2) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд апелляционных жалобы, представления и приложенных к ним документов посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

89) дополнить статьей 3251 следующего содержания:

"Статья 3251. Возвращение дела судом апелляционной инстанции

1. Суд апелляционной инстанции возвращает дело, поступившее с апелляционными жалобой, представлением, в суд первой инстанции, если судом первой инстанции не было рассмотрено:

1) заявление о восстановлении срока на подачу апелляционных жалобы, представления;

2) замечание на протокол судебного заседания;

3) заявление о вынесении дополнительного решения.

2. Суд апелляционной инстанции также возвращает дело в суд первой инстанции, если судом первой инстанции не было изготовлено мотивированное решение.";

90) часть вторую статьи 3261 после слов "статьи 173" дополнить словами ", главой 141";

91) дополнить статьей 3262 следующего содержания:

"Статья 3262. Приостановление исполнения судебных актов судом апелляционной инстанции

1. Суд апелляционной инстанции по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе приостановить исполнение судебных актов, принятых судом первой инстанции, при условии, если заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения.

Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. О приостановлении исполнения судебных актов или об отказе в приостановлении исполнения судебных актов суд апелляционной инстанции выносит определение в трехдневный срок со дня поступления ходатайства в суд.

Копия определения о приостановлении исполнения судебных актов или об отказе в приостановлении исполнения судебных актов направляется лицам, участвующим в деле.

3. Исполнение судебных актов приостанавливается на срок до принятия судом апелляционной инстанции определения по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, если судом не установлен иной срок приостановления исполнения судебных актов.";

92) в статье 327:

а) абзац четвертый части первой признать утратившим силу;

б) абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

"Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции начинается с доклада судьи, который излагает обстоятельства дела.";

93) часть первую статьи 3272 изложить в следующей редакции:

"1. Районный суд, верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский) военный суд, апелляционный суд общей юрисдикции рассматривают поступившее по апелляционным жалобе, представлению дело в срок, не превышающий двух месяцев со дня его поступления в суд апелляционной инстанции. В случае, если апелляционная жалоба поступила в суд апелляционной инстанции до истечения срока ее подачи, срок рассмотрения апелляционной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи апелляционной жалобы.";

94) в части второй статьи 329:

а) абзац первый и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"2. В апелляционном определении указываются:

1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место вынесения определения;";

б) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5) обстоятельства дела, установленные судом апелляционной инстанции, доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления, мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле;

6) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части;";

в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) выводы суда по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления.";

95) пункт 6 части четвертой статьи 330 изложить в следующей редакции:

"6) отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 230 настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания;";

96) дополнить статьей 3301 следующего содержания:

"Статья 3301. Порядок рассмотрения апелляционных жалобы, представления, поступивших в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела

1. В случае, если апелляционные жалоба, представление, поданные в установленный срок или после восстановления пропущенного срока, поступят в суд апелляционной инстанции после рассмотрения дела по другим жалобам, суд обязан принять такие жалобу, представление к своему производству.

2. В случае, если в результате рассмотрения указанных в части первой настоящей статьи апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции придет к иному результату рассмотрения дела, ранее вынесенное апелляционное определение отменяется и выносится новое апелляционное определение.";

97) пункт 3 части второй статьи 331 изложить в следующей редакции:

"3) на определения верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - апелляционным судом общей юрисдикции;";

98) в статье 333:

а) в абзаце первом части третьей слова "о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда," исключить;

б) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"4. Частная жалоба, представление прокурора на определение суда первой инстанции, за исключением определений, указанных в части третьей настоящей статьи, рассматриваются судьей единолично в сроки, предусмотренные статьей 3272 настоящего Кодекса, если иные сроки не установлены настоящим Кодексом.";

99) в главе 41:

а) после наименования дополнить абзацем следующего содержания:

"1. Производство в кассационном суде общей юрисдикции";

б) статью 376 изложить в следующей редакции:

"Статья 376. Право на обращение в кассационный суд общей юрисдикции

1. Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в части второй статьи 377 настоящего Кодекса, могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим параграфом, в кассационный суд общей юрисдикции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями.

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд общей юрисдикции при условии, что лицами, указанными в абзаце первом настоящей части, были исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в законную силу.

2. Право на обращение в кассационный суд общей юрисдикции с представлением о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют должностные лица органов прокуратуры, указанные в части третьей статьи 377 настоящего Кодекса.";

в) дополнить статьей 3761 следующего содержания:

"Статья 3761. Срок подачи кассационных жалобы, представления

1. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трех месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного постановления.

2. Срок подачи кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей юрисдикции, пропущенный по причинам, признанным судом уважительными, может быть восстановлен судьей соответствующего суда кассационной инстанции.

3. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления рассматривается судьей без проведения судебного заседания и извещения лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения данного заявления судья выносит определение о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления или об отказе в его восстановлении.

4. Определение судьи кассационного суда общей юрисдикции о восстановлении срока подачи кассационных жалобы, представления или об отказе в его восстановлении может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 3792 настоящего Кодекса, в течение одного месяца со дня его вынесения.";

г) статью 377 изложить в следующей редакции:

"Статья 377. Порядок подачи кассационных жалобы, представления

1. Кассационные жалоба, представление подаются в кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции.

Суд первой инстанции обязан направить кассационные жалобу, представление вместе с делом в соответствующий суд кассационной инстанции в трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд.

2. Кассационные жалоба, представление подаются:

1) на вступившие в законную силу судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых судей, решения и определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и иные определения районных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, - в кассационный суд общей юрисдикции;

2) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и иные определения окружных (флотских) военных судов, апелляционного военного суда, принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, - в кассационный военный суд.

3. С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений вправе обращаться:

1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители - в любой кассационный суд общей юрисдикции;

2) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры в пределах своей компетенции - в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции.";

д) статью 378 изложить в следующей редакции:

"Статья 378. Форма и содержание кассационных жалобы, представления

1. Кассационная жалоба подается в суд в письменной форме. Кассационная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Кассационные жалоба, представление должны содержать:

1) наименование суда, в который они подаются;

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или адрес и процессуальное положение в деле;

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или адрес;

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой и (или) апелляционной инстанции, и содержание принятых ими решений;

5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные постановления, которые обжалуются;

6) указание на основания, по которым обжалуются судебные постановления, с приведением доводов, свидетельствующих о допущенных судами нарушениях со ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела;

7) просьбу лица, подающего жалобу, представление;

8) перечень прилагаемых к жалобе документов.

3. Кассационные жалоба, представление могут также содержать ходатайства, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела сведения.

4. В кассационной жалобе лица, не привлеченного к участию в деле, должно быть указано, какие права или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу судебным постановлением.

5. Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия представителя. Представление должно быть подписано прокурором, указанным в части третьей статьи 377 настоящего Кодекса.

6. Кассационные жалоба, представление подаются с копиями, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле.

7. К кассационной жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты.

8. Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть представлены в суд в электронном виде.";

е) дополнить статьями 3781 и 3782 следующего содержания:

"Статья 3781. Принятие кассационных жалобы, представления к производству суда

1. Вопрос о принятии кассационных жалобы, представления к производству кассационного суда общей юрисдикции решается судьей единолично в пятидневный срок со дня их поступления с делом в суд кассационной инстанции.

2. Кассационные жалоба, представление, поданные с соблюдением требований, установленных статьями 376 - 378 настоящего Кодекса, принимаются к производству кассационного суда общей юрисдикции. В случае нарушения указанных требований судья или оставляет кассационные жалобу, представление без движения, или возвращает кассационные жалобу, представление в порядке, установленном статьями 3782 и 3791 настоящего Кодекса.

3. О принятии кассационных жалобы, представления к производству судья выносит определение, которым возбуждается производство по кассационным жалобе, представлению.

Копии определения о принятии кассационных жалобы, представления к производству направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

Статья 3782. Оставление кассационных жалобы, представления без движения

1. Судья кассационного суда общей юрисдикции, установив при рассмотрении вопроса о принятии кассационных жалобы, представления к производству, что они поданы с нарушением требований, установленных статьей 378 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении кассационных жалобы, представления без движения.

2. В определении об оставлении кассационных жалобы, представления без движения судья указывает основания оставления кассационных жалобы, представления без движения и разумный срок, в течение которого лицо, подавшее кассационные жалобу, представление, должно устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения.

Срок для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения, устанавливается с учетом характера этих обстоятельств, а также места жительства или места нахождения лица, подавшего жалобу, представление.

3. Копия определения об оставлении кассационных жалобы, представления без движения направляется лицу, подавшему кассационные жалобу, представление не позднее следующего дня после дня его вынесения.

4. В случае, если обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения, будут устранены в срок, указанный в определении об оставлении кассационных жалобы, представления без движения, кассационные жалоба, представление считаются поданными в день их первоначального поступления в суд и принимаются к производству суда.

5. В случае, если указанные в части второй настоящей статьи обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в определении об оставлении кассационных жалобы, представления без движения, судья возвращает кассационные жалобу, представление и прилагаемые к ним документы подавшему их лицу в порядке, установленном статьей 3791 настоящего Кодекса.";

ж) статью 3791 изложить в следующей редакции:

"Статья 3791. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу

1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу, если при решении вопроса о принятии кассационных жалобы, представления к производству суда установлено, что:

1) не устранены в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для оставления кассационных жалобы, представления без движения;

2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции;

3) кассационные жалоба, представление поданы на судебный акт, который в соответствии с частью первой статьи 376 настоящего Кодекса не обжалуется в кассационный суд общей юрисдикции;

4) пропущен срок обжалования судебного постановления в кассационном порядке и в кассационных жалобе, представлении, поданных в кассационный суд общей юрисдикции, не содержится просьба о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления или в его восстановлении отказано;

5) поступила просьба о возвращении кассационных жалобы, представления;

6) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил подсудности, установленных статьей 377 настоящего Кодекса.

2. О возвращении кассационных жалобы, представления суд выносит определение.

Копия определения о возвращении кассационных жалобы, представления направляется подавшему их лицу вместе с кассационными жалобой, представлением и прилагаемыми к ним документами не позднее следующего дня после дня его вынесения.

3. Возвращение кассационных жалобы, представления не препятствует повторному обращению с кассационными жалобой, представлением в кассационный суд общей юрисдикции в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения.";

з) дополнить статьями 3792 - 3797 следующего содержания:

"Статья 3792. Обжалование определений суда кассационной инстанции, об оставлении кассационных жалобы, представления без движения и о возвращении кассационных жалобы, представления

1. Определения кассационного суда общей юрисдикции об оставлении кассационных жалобы, представления без движения и о возвращении кассационных жалобы, представления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции, вынесший такие определения, в течение одного месяца со дня их вынесения.

2. Жалобы на определения кассационного суда общей юрисдикции об оставлении кассационных жалобы, представления без движения и о возвращении кассационных жалобы, представления рассматриваются коллегиальным составом судей этого же суда в десятидневный срок со дня поступления жалоб в суд без извещения лиц, участвующих в деле.

В случае отмены определений кассационного суда общей юрисдикции об оставлении кассационных жалобы, представления без движения и о возвращении кассационных жалобы, представления кассационные жалоба, представление считаются поданными в день первоначального обращения в суд.

Статья 3793. Приостановление исполнения судебных актов судом кассационной инстанции

1. Судья кассационного суда общей юрисдикции в случае принятия кассационных жалобы, представления к производству суда вправе приостановить исполнение судебных актов, принятых судами первой и апелляционной инстанций, при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или в отдельном ходатайстве.

Ходатайство о приостановлении исполнения судебных актов, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. О приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении исполнения судебного акта суд кассационной инстанции выносит определение. Содержание этого определения может быть изложено в определении о принятии кассационной жалобы к производству суда.

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

3. Исполнение судебного акта приостанавливается до принятия судом кассационной инстанции постановления по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления, если судом не установлен иной срок приостановления исполнения судебного акта.

Статья 3794. Срок рассмотрения кассационных жалобы, представления кассационным судом общей юрисдикции

1. Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает кассационные жалобу, представление в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления кассационных жалобы, представления с делом в суд кассационной инстанции. В случае, если кассационная жалоба поступила в суд кассационной инстанции до окончания срока ее подачи, срок рассмотрения кассационной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи кассационной жалобы.

2. Срок, установленный частью первой настоящей статьи, может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем суда до четырех месяцев в связи с особой сложностью дела.

Статья 3795. Порядок рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции

1. Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает дело в судебном заседании коллегиально в составе судьи-председательствующего и двух судей, если иное не предусмотрено настоящим параграфом.

2. Кассационный суд общей юрисдикции рассматривает дело по правилам рассмотрения дела судом первой инстанции, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными настоящим параграфом. При рассмотрении дела кассационным судом общей юрисдикции не применяются правила о ведении протокола.

3. В судебном заседании принимают участие лица, подавшие кассационные жалобу, представление, и другие лица, участвующие в деле, их представители. Указанные лица могут допускаться к участию в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 1551 настоящего Кодекса.

4. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела, в судебном заседании кассационного суда общей юрисдикции принимают участие Генеральный прокурор Российской Федерации, его заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры в пределах своей компетенции или их заместители либо по их поручению должностные лица органов прокуратуры.

5. Неявка в судебное заседание кассационного суда общей юрисдикции лица, подавшего кассационные жалобу, представление, и других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

6. Кассационные жалоба, представление, рассматриваемые кассационным судом общей юрисдикции, докладываются одним из судей, участвующих в рассмотрении данного дела.

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, представления, послужившие основаниями для подачи кассационных жалобы, представления в суд кассационной инстанции.

7. Лица, указанные в частях третьей и четвертой настоящей статьи, если они явились в судебное заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснение лицо, подавшее кассационные жалобу, представление.

8. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления кассационный суд общей юрисдикции выносит определение.

9. Вынесение определения и его объявление происходят по правилам, предусмотренным соответственно статьями 193 и 194 настоящего Кодекса.

10. Кассационные жалоба, представление на вступившие в законную силу судебные приказы, решения мировых судей и апелляционные определения районных судов, определения мировых судей, районных судов, гарнизонных военных судов и вынесенные по результатам их обжалования определения, решения и определения судов первой и апелляционной инстанций, принятые по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде кассационной инстанции судьей единолично без проведения судебного заседания.

С учетом характера и сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов кассационных жалобы, представления и возражений относительно них суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание.

Статья 3796. Пределы рассмотрения дела кассационным судом общей юрисдикции

1. Кассационный суд общей юрисдикции проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного постановления, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

2. В интересах законности кассационный суд общей юрисдикции вправе выйти за пределы доводов кассационных жалобы, представления. При этом суд не вправе проверять законность судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных постановлений, которые не обжалуются.

Статья 3797. Основания для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции

1. Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

2. Неправильным применением норм материального права являются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;

2) применение закона, не подлежащего применению;

3) неправильное истолкование закона.

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для отмены или изменения судебных постановлений, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильных судебных постановлений.

4. Основаниями для отмены судебных постановлений в кассационном порядке в любом случае являются:

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела;

4) принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

5) неподписание судебных постановлений судьей или одним из судей либо подписание судебных постановлений не теми судьями, которые в них указаны;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами, которые указаны в главе 21 настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания;

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения, постановления.";

и) статьи 3801, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 3861, 387 и 388 признать утратившими силу;

к) статью 390 изложить в следующей редакции:

"Статья 390. Полномочия кассационного суда общей юрисдикции

1. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления кассационный суд общей юрисдикции вправе:

1) оставить постановления судов первой и (или) апелляционной инстанций без изменения, а кассационные жалобу, представление без удовлетворения;

2) отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей;

3) отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения или прекратить производство по делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;

5) изменить либо отменить постановление суда первой или апелляционной инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права;

6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных статьей 3791 настоящего Кодекса, или прекратить производство по кассационным жалобе, представлению, если после принятия кассационных жалобы, представления к производству суда от лица, их подавшего, поступило заявление об отказе от кассационных жалобы, представления и отказ принят судом в соответствии со статьей 39 настоящего Кодекса.

2. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления кассационных жалобы, представления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с кассационными жалобой, представлением.

В случае прекращения производства по кассационным жалобе, представлению повторное обращение того же лица по тем же основаниям в суд с кассационными жалобой, представлением не допускается.

3. Кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела. Дополнительные доказательства судом кассационной инстанции не принимаются.

4. Указания вышестоящего суда о толковании закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело.";

л) дополнить статьей 3901 следующего содержания:

"Статья 3901. Определение кассационного суда общей юрисдикции

1. В определении кассационного суда общей юрисдикции должны быть указаны:

1) наименование и состав суда, вынесшего определение;

2) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место вынесения определения;

3) дело, по которому принято определение;

4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление о пересмотре дела в кассационном порядке;

5) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий;

6) содержание обжалуемых судебных постановлений;

7) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления;

8) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссыпка на законы, которыми суд руководствовался.

2. При оставлении кассационных жалобы, представления без удовлетворения суд обязан указать мотивы, по которым доводы кассационных жалобы, представления отклоняются.

3. В определении суда кассационной инстанции указывается на распределение между сторонами судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационных жалобы, представления.

При отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

4. Определение кассационного суда общей юрисдикции подписывается всеми судьями, рассматривавшими дело в коллегиальном составе, или судьей, рассматривавшим дело единолично.

5. Копии определения суда кассационной инстанции направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня вынесения определения в окончательной форме.

6. Определение суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.";

м) дополнить параграфом 2 следующего содержания:

"2. Производство в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

Статья 3902. Право на обращение в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

1. Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в части второй статьи 3904 настоящего Кодекса, могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим параграфом, в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями.

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации при условии, что лицами, указанными в абзаце первом настоящей части, были исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования судебного постановления.

2. В судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации с представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, вправе обращаться Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители.

Статья 3903. Срок подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

1. В судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации кассационные жалоба, представление подаются в срок, не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения кассационным судом общей юрисдикции, рассмотревшим кассационные жалобу, представление по существу.

2. Срок подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, пропущенный по причинам, признанным судом уважительными, может быть восстановлен судьей соответствующей судебной коллегии.

3. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления рассматривается судьей без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения данного заявления судья выносит определение о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления или об отказе в его восстановлении.

4. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации, указанным в части третьей настоящей статьи, и вынести определение об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления или о его восстановлении.

Статья 3904. Порядок подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации

1. Кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

2. Кассационные жалоба, представление подаются:

1) на вступившие в законную силу решения и определения районных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции, а также на апелляционные и иные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, если кассационные жалоба, представление были рассмотрены кассационным судом общей юрисдикции; на определения кассационного суда общей юрисдикции, за исключением определений, которыми не были изменены или отменены судебные постановления мировых судей или вынесенные по результатам их обжалования определения районных судов, - в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации;

2) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов, окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции, а также на апелляционные и иные определения окружных (флотских) военных судов, апелляционного военного суда, если кассационные жалоба, представление были рассмотрены кассационным военным судом; на определения кассационного военного суда - в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Статья 3905. Форма и содержание кассационных жалобы, представления

1. Кассационные жалоба, представление подаются в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в письменной форме. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы посредством заполнения формы, размешенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Кассационные жалоба, представление должны содержать:

1) наименование суда, в который они подаются;

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или адрес и процессуальное положение в деле;

3) наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или адрес;

4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной и кассационной инстанциям, и содержание принятых ими решений;

5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные постановления, которые обжалуются;

6) указание на то, в чем заключаются допущенные судами существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, повлиявшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нарушениях;

7) просьбу лица, подающего жалобу, представление;

8) перечень документов, прилагаемых к кассационным жалобе, представлению.

3. Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или другой документ, удостоверяющие полномочия представителя. Представление должно быть подписано прокурором, указанным в части второй статьи 3902 настоящего Кодекса.

4. К кассационным жалобе, представлению прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу.

5. Кассационные жалоба, представление подаются с копиями, количество которых соответствует количеству лиц, участвующих в деле.

6. К кассационным жалобе, представлению должны быть приложены документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных законом случаях, порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении отсрочки, рассрочки ее уплаты.

7. Документы, прилагаемые к кассационным жалобе, представлению, могут быть представлены в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в электронном виде.

Статья 3906. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу

1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу, если:

1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям к их форме и содержанию, установленным статьей 3905 настоящего Кодекса;

2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции;

3) кассационные жалоба, представление поданы на судебный акт, который в соответствии с частью первой статьи 3902 настоящего Кодекса не обжалуется в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации;

4) пропущен срок обжалования судебного постановления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации и в кассационных жалобе, представлении, поданных в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, не содержится просьба о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления или в его восстановлении отказано;

5) поступила просьба о возвращении кассационных жалобы, представления;

6) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил подсудности, установленных статьей 3904 настоящего Кодекса.

2. Кассационные жалоба, представление должны быть возвращены без рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции либо со дня вынесения определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления.

3. Возвращение кассационных жалобы, представления не препятствует повторному обращению с кассационными жалобой, представлением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для их возвращения.

Статья 3907. Рассмотрение кассационных жалобы, представления

1. Судья судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации изучает кассационные жалобу, представление по материалам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного дела. В случае истребования дела судья вправе вынести определение о приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в суде кассационной инстанции при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или в отдельном ходатайстве.

Ходатайство о приостановлении исполнения решения суда, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, может быть подано в суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья выносит определение:

1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке. При этом кассационные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных постановлений остаются в суде кассационной инстанции;

2) о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и до истечения срока подачи кассационных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене данного определения и передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Время рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде Российской Федерации при исчислении данного срока не учитывается.

4. Кассационные жалоба, представление, поданные в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации или в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации на судебные постановления, указанные в части второй статьи 3904 настоящего Кодекса, с делом в случае передачи их для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции направляются соответственно в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации или в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Статья 3908. Срок рассмотрения кассационных жалобы, представления

1. В судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации кассационные жалоба, представление рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не превышающий трех месяцев, если дело было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской Федерации.

2. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель в случае истребования дела с учетом его сложности могут продлить срок рассмотрения кассационных жалобы, представления, но не более чем на два месяца.

Статья 3909. Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции

Определение судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать:

1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место вынесения определения;

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;

3) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление;

4) указание на судебные постановления, которые обжалуются;

5) мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Статья 39010. Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции

1. Определение судьи о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать:

1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место вынесения определения;

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;

3) наименование суда кассационной инстанции, в который передается дело для рассмотрения по существу;

4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление;

5) указание на судебные постановления, которые обжалуются;

6) изложение содержания дела, по которому приняты судебные постановления;

7) мотивированное изложение оснований для передачи кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

2. Судья вместе с вынесенным им определением направляет кассационные жалобу, представление и дело в суд кассационной инстанции.

Статья 39011. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

Суд кассационной инстанции направляет лицам, участвующим в деле, копии определения о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и копии кассационных жалобы, представления. Время рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом в судебном заседании суда кассационной инстанции назначается с учетом того, чтобы лица, участвующие в деле, имели возможность явиться на заседание.

Статья 39012. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации

1. Кассационные жалоба, представление с делом рассматриваются судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в судебном заседании коллегиально в составе судьи-председательствующего и двух судей.

2. В судебном заседании принимают участие лица, подавшие кассационные жалобу, представление, и другие лица, участвующие в деле, их представители. Указанные лица могут допускаться к участию в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном статьей 1551 настоящего Кодекса.

3. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела, в судебном заседании судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации принимают участие Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители либо по их поручению должностное лицо органов прокуратуры.

4. Неявка в судебное заседание лица, подавшего кассационные жалобу, представление, и других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

5. Кассационные жалоба, представление с делом, рассматриваемые судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации, докладываются одним из судей, участвующих в рассмотрении данного дела.

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, принятых по делу, доводы кассационных жалобы, представления, послужившие основаниями для подачи кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

6. Лица, указанные в частях второй и третьей настоящей статьи, если они явились в судебное заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснение лицо, подавшее кассационные жалобу, представление.

7. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации выносит определение.

8. О вынесенном судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации определении сообщается лицам, участвующим в деле.

Статья 39013. Пределы рассмотрения дела судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации

1. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации проверяет законность судебных постановлений, принятых судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, устанавливая правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта, в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении.

2. В интересах законности судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации вправе выйти за пределы доводов кассационных жалобы, представления. При этом суд не вправе проверять законность судебных постановлений в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных постановлений, которые не обжалуются.

Статья 39014. Основания для отмены или изменения судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных постановлений в кассационном порядке

Основаниями для отмены или изменения судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и зашита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Статья 39015. Полномочия судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

1. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации вправе:

1) оставить постановления судов первой, апелляционной и (или) кассационной инстанций без изменения, а кассационные жалобу, представление без удовлетворения;

2) отменить постановления судов первой, апелляционной и (или) кассационной инстанций полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При направлении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела в ином составе судей;

3) отменить постановления судов первой, апелляционной и (или) кассационной инстанций полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по делу;

4) оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;

5) изменить либо отменить постановления судов первой, апелляционной и (или) кассационной инстанций и принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права;

6) оставить кассационные жалобу, представление без рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части первой статьи 3906 настоящего Кодекса;

7) прекратить производство по кассационным жалобе, представлению, если после передачи кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции поступило ходатайство о возвращении или об отзыве кассационных жалобы, представления.

2. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела. Дополнительные доказательства судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации не принимаются.

3. Указания судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации о толковании закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело.

Статья 39016. Определение судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации

1. В определении судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации должны быть указаны:

1) наименование и состав суда, вынесшего определение;

2) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место вынесения определения;

3) дело, по которому вынесено определение;

4) наименование лица, подавшего кассационные жалобу, представление о пересмотре дела в кассационном порядке;

5) фамилия и инициалы судьи, вынесшего определение о передаче кассационных жалобы, представления с делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, за исключением определений по делам, указанным в статье 39013 настоящего Кодекса;

6) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий;

7) содержание обжалуемых судебных постановлений;

8) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления;

9) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми суд руководствовался.

2. При оставлении кассационных жалобы, представления без удовлетворения суд обязан указать мотивы, по которым доводы жалобы, представления отклоняются.

3. Копии определения судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления, направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня вынесения определения в окончательной форме.

Статья 39017. Вступление в законную силу определения судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенного по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления

Определение судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления, вступает в законную силу со дня его вынесения.";

н) статью 391 признать утратившей силу;

100) пункты 1, 2 и 5 части второй статьи 3911 признать утратившими силу;

101) в части первой статьи 3913:

а) в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

б) в пункте 3 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные постановления, которые обжалуются;";

102) пункт 5 части первой статьи 3914 изложить в следующей редакции:

"5) надзорные жалоба, представление поданы на судебные акты, не указанные в части второй статьи 3911 настоящего Кодекса.";

103) часть 3 статьи 3915 изложить в следующей редакции:

"3. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации и до истечения срока подачи надзорных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене данного определения и о передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Время рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде Российской Федерации при исчислении данного срока не учитывается.";

104) пункт 1 статьи 3917 изложить в следующей редакции:

"1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место вынесения определения;";

105) пункт 1 части первой статьи 3918 изложить в следующей редакции:

"1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место вынесения определения;";

106) пункт 2 статьи 39113 изложить в следующей редакции:

"2) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место принятия постановления;";

107) статью 394 изложить в следующей редакции:

"Статья 394. Подача заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам

1. Заявление, представление о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам подаются сторонами, прокурором, другими лицами, участвующими в деле, в суд, принявший эти постановления. Указанные заявление, представление могут быть поданы в течение трех месяцев со дня появления или открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра судебного акта, а при выявлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, - со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. В случае, если наличие обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, выявлено при рассмотрении кассационных жалобы, представления или надзорных жалобы, представления, трехмесячный срок подачи заявления, представления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам исчисляется со дня получения копии определения об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, определения об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.";

108) пункт 7 статьи 395 изложить в следующей редакции:

"7) пунктом 5 части четвертой статьи 392 настоящего Кодекса, - со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.";

109) в статье 4172:

а) в наименовании слова "Подведомственность и подсудность" заменить словом "Подсудность";

б) в части первой слово "Подведомственность" заменить словом "Подсудность", слова "судам Российской Федерации" исключить;

110) в части второй статьи 418 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

111) в пункте 3 части второй статьи 419 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

112) часть вторую статьи 423 изложить в следующей редакции:

"2. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подается в районный суд по месту жительства или адресу должника либо, если его место жительства или адрес неизвестны, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства. По соглашению сторон третейского разбирательства заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда может быть подано в районный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в районный суд по месту жительства или адресу стороны третейского разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.";

113) в пункте 4 части второй статьи 424 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

114) часть пятую статьи 427 после слов "решения третейского суда" дополнить словами "или об отказе в выдаче такого исполнительного листа";

115) абзац первый части первой статьи 428 изложить в следующей редакции:

"1. Исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления судебного постановления в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, если исполнительный лист выдается немедленно после принятия судебного постановления. Исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя и по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно судом. Для направления судом исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета заявление взыскателя не требуется.";

116) в статье 431 слова "штрафу в размере до двух тысяч пятисот рублей" заменить словами "судебному штрафу в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса";

117) часть вторую статьи 439 после слов "статьей 173" дополнить словами ", главой 141".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 170) следующие изменения:

1) в части второй статьи 125 слово "подведомственностью," исключить;

2) в части первой статьи 126 слово "подведомственностью," исключить.

Статья 12

В части 1 статьи 11 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14) слово "подведомственностью" заменить словом "подсудностью".

Статья 13

В части 1 статьи 52 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2011, N 50, ст. 7343; 2015, N 41, ст. 5629) слово "подведомственны" заменить словом "подсудны".

Статья 14

В пункте 2 части 5 статьи 151 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14, ст. 1658; N 52, ст. 6963; 2014, N 30, ст. 4223; 2016, N 52, ст. 7491; 2017, N 24, ст. 3478; N 31, ст. 4827; 2018, N 18, ст. 2572) слова "вступившее в законную силу" исключить.

Статья 15

В наименовании статьи 4 Федерального закона от 1 декабря 2006 года N 199-ФЗ "О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 49, ст. 5089) слова "и подведомственность" исключить.

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2009, N 1, ст. 14; N 39, ст. 4539; 2011, N 29, ст. 4287; N 30, ст. 4573, 4574; N 49, ст. 7041, 7067; N 50, ст. 7352; 2012, N 31, ст. 4322, 4333; 2013, N 14, ст. 1657; N 30, ст. 4039; N 52, ст. 7006; 2014, N 11, ст. 1099; N 19, ст. 2331; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 29; N 10, ст. 1411; N 27, ст. 3945; N 48, ст. 6706; 2016, N 1, ст. 13; N 27, ст. 4207; 2017, N 1, ст. 33; N 22, ст. 3070; N 31, ст. 4785; 2018, N 11, ст. 1583) следующие изменения:

1) в пункте 5 части 3 статьи 61 слова "юридический адрес" заменить словами "адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес";

2) в пункте 3 части 2 статьи 8 слова "место государственной регистрации и юридический" исключить;

3) в пункте 3 части 2 статьи 9 слова "место государственной регистрации и юридический" исключить;

4) в пункте 5 части 1 статьи 13:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) для граждан - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания, а для должника также - дата и место рождения, место работы (если они известны), один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, также идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен);";

б) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) для организаций - наименование и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес (если он известен), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен);";

5) часть 2 статьи 24 после слов "иных обеспечительных мер" дополнить словами ", мер предварительной защиты";

6) часть 6 статьи 36 после слов "на основании определения суда об обеспечении иска," дополнить словами "о применении мер предварительной защиты по административному иску,";

7) часть 4 статьи 47 после слов "исполнительному документу об обеспечительных мерах," дополнить словами "мерах предварительной защиты,";

8) пункт 4 части 5 статьи 112 дополнить словами ", мерам предварительной защиты".

Статья 17

В части 6 статьи 15 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2017, N 30, ст. 4445) слово "подведомственны" заменить словом "подсудны".

Статья 18

В части 1 статьи 1528 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2015, N 27, ст. 3950) слово "подведомственны" заменить словом "подсудны".

Статья 19

Внести в статью 3 Федерального закона от 23 июня 2014 года N 154-ФЗ "О создании судов Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3360) следующие изменения:

1) в части 4 слова "разграничения подведомственности" заменить словом "подсудности";

2) в части 5 слова "разграничения подведомственности" заменить словом "подсудности".

Статья 20

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; N 27, ст. 3981; 2016, N 1, ст. 45; N 7, ст. 906; N 15, ст. 2065; N 23, ст. 3293; N 26, ст. 3889; N 27, ст. 4156, 4236; 2017, N 14, ст. 1998; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3071; N 31, ст. 4823; N 50, ст. 7551; 2018, N 1, ст. 5; N 30, ст. 4548; N 31, ст. 4854) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 1 дополнить пунктами 22 и 23 следующего содержания:

"22) о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено;

23) о признании информационных материалов экстремистскими;";

2) в пункте 2 части 2 статьи 5 слово "шестнадцати" заменить словом "четырнадцати";

3) часть 1 статьи 16 после слова "решения," дополнить словами "судебные приказы,";

4) главу 1 дополнить статьей 161 следующего содержания:

"Статья 161. Переход к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства

1. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, другие - в порядке административного судопроизводства, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

2. При предъявлении в суд искового заявления, содержащего несколько требований, одни из которых подлежат рассмотрению по правилам административного судопроизводства, а другие - по правилам гражданского судопроизводства, если их раздельное рассмотрение возможно, судья разрешает вопрос о принятии требований, подлежащих рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

3. Если иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, подсудны данному суду, вопрос об их принятии к производству разрешается судьей в соответствии с законодательством о гражданском судопроизводстве на основании засвидетельствованных им копий искового заявления и соответствующих приложенных к нему документов.

4. Если иные предъявленные в суд требования, подлежащие рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, не подсудны данному суду, судья возвращает исковое заявление в части таких требований в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 настоящего Кодекса.

5. Суд, установив в ходе подготовки административного дела к судебному разбирательству или судебного разбирательства по административному делу, что оно подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства.";

5) в статье 17 слова "и арбитражных судов" исключить;

6) в статье 19 слова "Подведомственные судам административные" заменить словом "Административные", после слов "настоящего Кодекса," дополнить словами "а также дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, подсудных арбитражным судам,";

7) в статье 22:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Подача административного искового заявления по месту жительства, адресу административного ответчика";

б) в части 3 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

8) в статье 23:

а) в части 1 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

б) в части 2 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

в) в части 4 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

г) в части 5 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

д) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Административное исковое заявление о немедленном отстранении члена участковой избирательной комиссии, комиссии референдума от участия в работе комиссии, немедленном удалении наблюдателя, иного лица из помещения для голосования подается в суд по месту нахождения комиссии.";

9) в статье 24:

а) в части 3 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

б) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. Административное исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими может быть подано в суд по месту обнаружения, распространения данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство.

32. Административное исковое заявление о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, подается в суд по адресу административного истца или по адресу, месту жительства административного ответчика.";

10) в статье 26:

а) в части 1 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

б) в части 2 слова "о зачете излишне уплаченных ранее сумм, вытекающий из административных дел о взыскании обязательных платежей и санкций," исключить;

11) в статье 27:

а) часть 1 дополнить словами "общей юрисдикции или арбитражному суду";

б) в пункте 1 части 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес", слова "месту его нахождения" заменить словами "его адресу";

в) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Если при рассмотрении административного дела в суде общей юрисдикции выявилось, что оно подлежит рассмотрению арбитражным судом, суд общей юрисдикции передает дело в арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено законом.";

г) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. О передаче административного дела в другой суд общей юрисдикции или арбитражный суд либо об отказе в передаче административного дела в соответствующий суд выносится определение, которое может быть обжаловано. Передача административного дела в другой суд общей юрисдикции или арбитражный суд осуществляется по истечении срока обжалования этого определения, а в случае подачи частной жалобы, представления - после вынесения определения суда об оставлении жалобы, представления без удовлетворения.";

д) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "Административное дело, направленное из одного суда общей юрисдикции или арбитражного суда в другой суд общей юрисдикции или арбитражный суд, должно быть принято к рассмотрению судом, в который оно направлено.";

12) в статье 28:

а) часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) перехода к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства.";

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "Решение вопроса о принятии административного искового заявления к производству, отложение судебного разбирательства, рассмотрение заявления о применении мер предварительной защиты по административному иску и совершение иных процессуальных действий в случаях, не терпящих отлагательства, одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости не являются заменой судьи.";

13) в статье 29:

а) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Если иное не установлено настоящим Кодексом, административные дела в суде апелляционной инстанции рассматриваются коллегиально в составе трех судей.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Рассмотрение административных дел в судах кассационной и надзорной инстанций осуществляется судом в составе судьи-председательствующего и не менее двух судей.";

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. В случае, если настоящим Кодексом судье предоставлено право единолично рассматривать административные дела и совершать отдельные процессуальные действия, судья действует от имени суда.";

14) в статье 37:

а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) взыскатель и должник по административным делам о вынесении судебного приказа;";

б) пункт 4 дополнить словами "либо привлекаемые к участию в судебном процессе для дачи заключения по административному делу";

15) часть 5 статьи 39 признать утратившей силу;

16) в статье 40:

а) часть 1 после слов "уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации" дополнить словами ", органы местного самоуправления, иные лица", после слов "законных интересов" дополнить словами "других лиц,";

б) в части 2 слово "органы," исключить;

в) часть 6 признать утратившей силу;

17) в части 5 статьи 45 второе предложение исключить;

18) часть 5 статьи 47 признать утратившей силу;

19) часть 7 статьи 54 изложить в следующей редакции:

"7. От имени общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, имеет право выступать в суде уполномоченный на это участник такого объединения или представитель, которому участники объединения доверили ведение административного дела в суде.";

20) в статье 55:

а) часть 1 дополнить словами "либо ученую степень по юридической специальности";

б) в части 2 слова "участие которых в судебном процессе не предусмотрено федеральным законом" заменить словами "участие которых в качестве представителей в судебном процессе запрещено федеральным законом";

21) в статье 56:

а) в части 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. В доверенности, выданной представляемым лицом, или ином документе должно быть специально оговорено право представителя:";

пункт 1 дополнить словами ", на подписание и подачу мировому судье заявления о вынесении судебного приказа";

пункт 8 после слова "актов" дополнить словами "по новым или";

в пункте 10 слова "к взысканию" заменить словами "к исполнению";

б) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

"4. В случае участия адвоката в качестве представителя по назначению суда он вправе совершать от имени представляемого им лица процессуальные действия, предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 6, 8, 9 части 2 настоящей статьи.

5. Лицо, участвующее в деле, выдавшее доверенность на ведение дела в суде и впоследствии отменившее ее, обязано незамедлительно известить об отмене суд, рассматривающий дело.";

22) в статье 57:

а) в части 3 слова "служебное положение, а также учредительными и иными документами" заменить словами "статус и факт наделения их полномочиями";

б) часть 6 дополнить словами "(при ее наличии)";

23) в части 2 статьи 62:

а) абзац первый после слов "оспариваемых ими нормативных правовых актов," дополнить словами "актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами,";

б) пункт 2 после слов "оспариваемым нормативным правовым актом," дополнить словами "актом, содержащим разъяснения законодательства и обладающим нормативными свойствами,";

24) в части 2 статьи 64 слова "решением суда" заменить словами "судебным актом", слово "им" исключить;

25) в части 2 статьи 66 слова "месте их нахождения" заменить словами "их адресе";

26) в пункте 2 части 2 статьи 86 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

27) в части 4 статьи 89 слова "о применении" заменить словами "об отмене";

28) часть 2 статьи 92 дополнить предложением следующего содержания: "В сроки, исчисляемые днями, включаются только рабочие дни, за исключением сроков совершения судом, лицами, участвующими в деле, и другими участниками судебного процесса процессуальных действий по административным делам, предусмотренным частью 2 статьи 213, главами 24, 28, 30, 31, 311 настоящего Кодекса.";

29) дополнить статьей 941 следующего содержания:

"Статья 941. Приостановление процессуального срока

1. Течение срока рассмотрения и разрешения административного дела приостанавливается одновременно с приостановлением производства по делу.

2. Со дня возобновления производства по делу течение срока рассмотрения и разрешения административного дела продолжается.";

30) дополнить статьей 942 следующего содержания:

"Статья 942. Продление процессуальных сроков

Назначенные судом процессуальные сроки могут быть продлены им.";

31) в статье 96:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Судебное извещение, адресованное организации, направляется по ее адресу. Судебное извещение, адресованное организации, может быть направлено по адресу ее представительства или филиала, если они указаны в учредительных документах.";

б) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: "Документы, подтверждающие размещение судом на официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанных сведений, включая дату их размещения, приобщаются к материалам дела.";

32) в статье 101 слова "месту нахождения" заменить словом "адресу";

33) часть 1 статьи 109 после слов "Верховного Суда Российской Федерации," дополнить словами "кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции,";

34) статью 111 дополнить частями 21 и 22 следующего содержания:

"21. Судебные издержки, понесенные заинтересованными лицами, участвовавшими в деле на стороне, в пользу которой принят судебный акт, могут быть возмещены указанным лицам, если их фактическое процессуальное поведение способствовало принятию данного судебного акта.

22. Если заинтересованное лицо обжаловало судебный акт и в удовлетворении его жалобы отказано, судебные издержки, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением соответствующей жалобы, могут быть взысканы с заинтересованного лица.";

35) дополнить статьей 1141 следующего содержания:

"Статья 1141. Разрешение вопросов о судебных расходах

1. Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением административного дела в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть подано в суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела.

2. Пропущенный по уважительной причине срок подачи такого заявления может быть восстановлен судом.";

36) часть 4 статьи 117 изложить в следующей редакции:

"4. О применении мер процессуального принуждения, предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 статьи 116 настоящего Кодекса, суд выносит определение в виде отдельного судебного акта, которое может быть обжаловано отдельно от решения суда. В определении указываются лицо, в отношении которого оно вынесено, адрес, место жительства или место пребывания этого лица, основания применения меры процессуального принуждения, иные необходимые сведения, в том числе предусмотренные частью 1 статьи 199 настоящего Кодекса.";

37) в части 2 статьи 1233:

а) в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

б) в пункте 8 слова "если она имеет имущественный характер," исключить;

38) часть 2 статьи 1235 изложить в следующей редакции:

"2. Судебный приказ выносится без проведения судебного разбирательства и судебного заседания по результатам исследования судьей представленных доказательств.";

39) в части 1 статьи 1236:

а) в пункте 1 слово "производства" заменить словом "дела";

б) в пункте 3 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

40) в статье 125:

а) в пункте 2 части 2 слова "место их нахождения" заменить словом "адрес", слова "наименование или" исключить;

б) часть 8 дополнить предложением следующего содержания: "При этом копии административного искового заявления и приложенных к нему документов могут быть направлены лицу, участвующему в деле, обладающему государственными или иными публичными полномочиями, посредством официального сайта соответствующего органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа либо организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

41) в части 1 статьи 126:

а) пункт 4 после слов "высшего юридического образования" дополнить словами "или ученой степени по юридической специальности";

б) пункт 5 после слов "высшего юридического образования" дополнить словами "или ученой степени по юридической специальности";

42) в статье 128:

а) в части 1:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) заявление подлежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях либо не подлежит рассмотрению в судах;";

пункт 2 после слов "другого лица" дополнить словами ", неопределенного круга лиц или публичных интересов";

б) в части 2 слова "направляется указанному лицу" заменить словами "вручается или направляется административному истцу вместе с административным исковым заявлением и приложенными к нему документами";

43) в пункте 1 части 3 статьи 135 слова "заинтересованным лицам;" заменить словами "заинтересованным лицам. В случае, если административное исковое заявление и приложенные к нему документы поданы в суд в электронном виде, они направляются административному ответчику и заинтересованному лицу посредством размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам процесса (далее также - в режиме ограниченного доступа), и (или) указанным лицам сообщается о возможности ознакомления с такими документами и изготовления их копий в суде;";

44) в части 2 статьи 137 слова "По ходатайству сторон, их представителей суд" заменить словом "Суд";

45) статью 138 дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В предварительном судебном заседании может быть разрешен вопрос о передаче дела, принятого судом к своему производству, в другой суд общей юрисдикции или арбитражный суд.";

46) в статье 141:

а) часть 2 после слов "председателем суда" дополнить словами ", заместителем председателя суда, председателем судебного состава";

б) дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

"3. Срок, на который административное исковое заявление было оставлено без движения в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не включается в срок рассмотрения и разрешения административного дела, но учитывается при определении разумного срока судопроизводства.

4. В случае перехода к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства, изменения основания или предмета административного иска течение срока рассмотрения и разрешения административного дела начинается сначала.";

47) часть 6 статьи 142 после слова "апелляционной" дополнить словами ", кассационной или надзорной";

48) в пункте 2 части 4 статьи 150 слова ", при этом рассмотрение административного дела откладывается" исключить;

49) в статье 151:

а) в наименовании слово "прокурора," исключить;

б) часть 1 признать утратившей силу;

50) в части 5 статьи 152 второе предложение исключить;

51) часть 3 статьи 157 дополнить предложением следующего содержания: "В случае признания административным ответчиком административного иска и принятия его судом принимается решение об удовлетворении заявленных административным истцом требований.";

52) в статье 170 слова "для заключения по делу представителю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, участвующему в судебном разбирательстве в соответствии с частью 7 статьи 243 настоящего Кодекса, прокурору, участвующему в судебном разбирательстве в соответствии с частью 7 статьи 39 настоящего Кодекса" заменить словами "для заключения по делу прокурору или лицу, дающему заключение по административному делу";

53) в части 2 статьи 177 слово "пять" заменить словом "десять";

54) пункт 4 части 4 статьи 180 изложить в следующей редакции:

"4) нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, а также обоснования по вопросам, указанным в части 6 настоящей статьи. В мотивировочной части решения суда могут содержаться ссылки на постановления и решения Европейского Суда по правам человека, решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации, обзоры судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения единства судебной практики и законности.";

55) в части 11 статьи 182 слова "в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам процесса (далее также - в режиме ограниченного доступа)" заменить словами "в режиме ограниченного доступа";

56) в статье 184:

а) в части 2 второе и третье предложения исключить;

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Вопросы об исправлении описок, опечаток, явных арифметических ошибок в решении суда рассматриваются судом в десятидневный срок со дня поступления соответствующего заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. В случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте его проведения.";

57) пункт 1 части 1 статьи 194 изложить в следующей редакции:

"1) если имеются основания, предусмотренные частью 1 статьи 128 настоящего Кодекса;";

58) пункт 1 части 1 статьи 199 дополнить словами ", номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции";

59) в статье 202:

а) в части 1 слова "первой инстанции" исключить, слова "решения суда" заменить словами "судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Возражения в отношении определения суда, не подлежащего обжалованию отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела (включая протокольное определение), могут быть изложены при обжаловании данного акта.";

60) в части 1 статьи 206 второе предложение дополнить словами ", за исключением периода, на который суд удалялся в совещательную комнату";

61) в статье 208:

а) в части 3 слово "может" заменить словом "могут", слова "а также" исключить, после слов "глава муниципального образования," дополнить словами "а также в случаях, предусмотренных федеральным законом, иные лица,";

б) часть 9 после слов "суде автономного округа," дополнить словами "апелляционном суде общей юрисдикции, кассационном суде общей юрисдикции,";

62) в пункте 1 части 2 статьи 209 слова "4 и 8" заменить цифрой "9";

63) в статье 214:

а) в пункте 2 части 2 слова "Принятие судом отказа от административного иска не препятствует обращению в суд иных лиц, полагающих, что оспариваемым нормативным правовым актом затрагиваются или нарушаются их права, свободы и законные интересы." исключить;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Прекращение производства по административному делу об оспаривании нормативного правового акта по основаниям, указанным в пунктах 3, 5, 6 части 1 статьи 194 настоящего Кодекса и пункте 2 части 2 настоящей статьи, не препятствует обращению в суд иных лиц, полагающих, что оспариваемым нормативным правовым актом затрагиваются или нарушаются их права, свободы и законные интересы.";

64) статью 219 дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Если настоящим Кодексом или другим федеральным законом не установлено иное, административное исковое заявление об оспаривании бездействия органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа либо организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего может быть подано в суд в течение срока, в рамках которого у указанных лиц сохраняется обязанность совершить соответствующее действие, а также в течение трех месяцев со дня, когда такая обязанность прекратилась.";

65) в статье 226:

а) часть 3 признать утратившей силу;

б) в части 5 слова "частях 1 и 3" заменить словами "части 1", слова "судебных приставов-исполнителей" исключить;

66) статью 230 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Решение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации может быть оспорено административным истцом в течение десяти дней со дня получения им копии соответствующего решения.";

67) в части 1 статьи 236 слово "(обращению)" и слово "(обращении)" исключить;

68) часть 5 статьи 239 дополнить предложением следующего содержания: "Избирательная комиссия, комиссия референдума вправе обратиться в суд с административным исковым заявлением об отстранении члена участковой избирательной комиссии, комиссии референдума от участия в работе комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах.";

69) в части 4 статьи 240 слово "обжалуемого" заменить словом "оспариваемого";

70) в статье 241:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Административное исковое заявление о немедленном отстранении члена участковой избирательной комиссии, комиссии референдума от участия в работе комиссии, немедленном удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования рассматривается не позднее дня, следующего за днем его поступления.";

б) в части 3 слова "в течение двух месяцев" заменить словами "в течение одного месяца";

71) в части 6 статьи 244 первое предложение изложить в следующей редакции: "Решения суда о включении гражданина в список избирателей, немедленном отстранении члена участковой избирательной комиссии, комиссии референдума от участия в работе комиссии, немедленном удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования подлежат немедленному исполнению.";

72) части 5 и 7 статьи 249 признать утратившими силу;

73) в статье 252:

а) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции:

"2) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подающего административное исковое заявление о присуждении компенсации, с указанием его процессуального положения, адреса или места жительства, наименования или фамилии, имени, отчества (при наличии) ответчика и других лиц, участвующих в деле, их адреса или места жительства;";

б) в части 3 слова "2 и 4" заменить словами "2 и 5";

74) пункт 1 части 3 статьи 260 изложить в следующей редакции:

"1) апелляционным судом общей юрисдикции - на решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов;";

75) часть 2 статьи 261 изложить в следующей редакции:

"2. Частная жалоба, представление на определение, указанное в части 1 настоящей статьи, рассматриваются апелляционным судом общей юрисдикции, за исключением частной жалобы, представления на определение Верховного Суда Российской Федерации, которые рассматриваются Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.";

76) в статье 262:

а) часть 1 дополнить словами ", а также иными лицами, наделенными федеральным законом правом на обращение в суд с таким заявлением";

б) в пункте 1 части 3 цифру "8" заменить цифрой "9";

77) в части 1 статьи 263 слова "одного месяца" заменить словами "двух месяцев";

78) дополнить главой 271 следующего содержания:

"Глава 271. Производство по административным делам о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено

Статья 2651. Предъявление административного искового заявления о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено

1. С административным исковым заявлением о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено (далее также - административное исковое заявление о признании информации запрещенной), вправе обратиться прокурор, иные лица, которым такое право предоставлено законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

2. Административное исковое заявление о признании информации запрещенной подается в районный суд по адресу административного истца либо по адресу или месту жительства административного ответчика.

Статья 2652. Требования к административному исковому заявлению о признании информации запрещенной и документам, прилагаемым к данному заявлению

1. Форма административного искового заявления о признании информации запрещенной должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1, 8 и 9 статьи 125 настоящего Кодекса.

2. В административном исковом заявлении о признании информации запрещенной должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 9 части 2 статьи 125 настоящего Кодекса, а также:

1) в случае установления лица, действия которого послужили поводом для подачи указанного административного искового заявления, - административного ответчика сведения, предусмотренные пунктом 3 части 2 статьи 125 настоящего Кодекса;

2) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено;

3) обоснование доводов об отнесении информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено, с указанием соответствующих норм права;

4) в случае, если доступ к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", ограничен, сведения, необходимые для получения доступа суда к такой информации;

5) сведения о соблюдении досудебного порядка признания информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, в случае, если такой порядок установлен законом.

3. К административному исковому заявлению о признании информации запрещенной прилагаются документы, указанные в пунктах 1, 3, 5, 6 части 1 статьи 126 настоящего Кодекса. Документы, прилагаемые к административному исковому заявлению о признании информации запрещенной, могут быть представлены в суд в электронной форме.

4. Судья возвращает административное исковое заявление о признании информации запрещенной в случае, если административным истцом не соблюден предусмотренный законом досудебный порядок признания информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

5. Судья отказывает в принятии к производству административного искового заявления о признании информации запрещенной, если указанные в нем доменное имя, указатель страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" включены в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".

Статья 2653. Подготовка к судебному разбирательству административного дела о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено

1. При подготовке административного дела к судебному разбирательству судья определяет круг лиц, участвующих в деле, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение. В случае выявления таких лиц суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания. В случае установления лица, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления о признании информации запрещенной, суд привлекает его к участию в деле в качестве административного ответчика.

2. К участию в рассмотрении административного дела о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, в качестве заинтересованного лица привлекается федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

3. Извещение о времени и месте рассмотрения административного дела о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, не позднее десяти дней до дня проведения судебного заседания размещается на интернет-портале Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" в порядке, установленном Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.

4. После возбуждения производства по административному делу о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, судья вправе принять меры предварительной защиты в виде ограничения доступа к данной информации. Указанные и иные предусмотренные федеральным законом меры могут быть приняты судьей по заявлению лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе.

5. Судья оставляет административное исковое заявление о признании информации запрещенной без рассмотрения, если административным истцом не соблюден предусмотренный законом досудебный порядок признания информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

6. Судья прекращает производство по административному делу, если указанные в нем доменное имя, указатель страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" включены в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".

Статья 2654. Судебные расходы по административным делам о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено

В случае, если лицо, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления о признании информации запрещенной, не установлено, судебные расходы, понесенные в связи с рассмотрением административного дела о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, относятся на лиц, которые их понесли, и не подлежат распределению судом.

Статья 2655. Решение суда по административному делу о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено

1. Решение суда по административному делу о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, должно отвечать требованиям, предусмотренным статьей 180 настоящего Кодекса.

2. В резолютивной части решения суда об удовлетворении административного искового заявления о признании информации запрещенной указываются доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

3. Копии решения суда направляются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, иным лицам, участвующим в деле, в порядке, установленном статьей 182 настоящего Кодекса.

4. Решение суда об удовлетворении административного искового заявления о признании информации запрещенной подлежит немедленному исполнению.";

79) дополнить главой 272 следующего содержания:

"Глава 272. Производство по административным делам о признании информационных материалов экстремистскими

Статья 2656. Подсудность административного дела о признании информационных материалов экстремистскими

Административное исковое заявление о признании информационных материалов экстремистскими может быть подано в районный суд по месту обнаружения, распространения данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство.

Статья 2657. Требования к административному исковому заявлению о признании информационных материалов экстремистскими

1. Форма и содержание административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими, подаваемого в отношении материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должны соответствовать требованиям, указанным в статье 2652 настоящего Кодекса.

2. Форма и содержание иного административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими должны соответствовать требованиям, указанным в части 1, пунктах 1, 3 - 5 части 2, части 3 статьи 2652 настоящего Кодекса. К такому административному исковому заявлению прилагаются письменные доказательства, в том числе документы и материалы, выполненные в форме цифровой и графической записи, полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, содержащие соответствующую информацию, или их копии.

Статья 2658. Особенности подготовки административного дела о признании информационных материалов экстремистскими к судебному разбирательству

1. При подготовке административного дела к судебному разбирательству судья определяет круг лиц, участвующих в деле, права и законные интересы которых может затронуть судебное решение. В случае выявления таких лиц суд привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного заседания. В случае установления лица, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими, суд привлекает его к участию в деле в качестве административного ответчика.

2. Извещение о времени и месте рассмотрения административного дела о признании информационных материалов экстремистскими не позднее десяти дней до дня проведения судебного заседания размещается на интернет-портале Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" в порядке, установленном Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.

3. Если лицо, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими, не установлено, к участию в рассмотрении административного дела привлекается Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации для дачи заключения по административному делу.

4. После возбуждения производства по административному делу о признании информационных материалов экстремистскими судья вправе принять меры предварительной защиты в виде ограничения доступа к данным материалам. Указанные и иные предусмотренные федеральным законом меры могут быть приняты судьей по заявлению лица, участвующего в деле, или по собственной инициативе.

Статья 2659. Судебные расходы по административным делам о признании информационных материалов экстремистскими

В случае, если лицо, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими, не установлено, судебные расходы, понесенные в связи с рассмотрением административного дела о признании информационных материалов экстремистскими, относятся на лиц, которые их понесли, и не подлежат распределению судом.

Статья 26510. Решение суда по административному делу о признании информационных материалов экстремистскими

1. Решение суда по административному делу о признании информационных материалов экстремистскими должно отвечать требованиям, предусмотренным статьей 180 настоящего Кодекса.

2. В резолютивной части решения суда по административному делу о признании информационных материалов экстремистскими, размещенных в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", должны содержаться сведения, предусмотренные статьей 2655 настоящего Кодекса.

3. Копии решения суда направляются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных организаций, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, иным лицам, участвующим в деле, в порядке, установленном статьей 182 настоящего Кодекса.

4. Решение суда об удовлетворении административного искового заявления о признании информационных материалов экстремистскими подлежит немедленному исполнению.";

80) в статье 266:

а) в части 1 слова "представителем территориального органа" заменить словами "территориальным органом";

б) в пункте 1 части 3 цифру "8" заменить цифрой "9";

в) в части 5 слова "пункте 1" заменить словами "пунктах 1, 5";

81) часть 3 статьи 267 изложить в следующей редакции:

"3. При поступлении административного искового заявления о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении судья незамедлительно решает вопрос о принятии административного искового заявления к производству, а в случае принятия заявления также незамедлительно решает вопрос о продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении на срок, необходимый для рассмотрения административного дела.";

82) в части 2 статьи 269 второе предложение изложить в следующей редакции: "Кроме того, в мотивировочной части решения суда, которым удовлетворено административное исковое заявление, должен быть обоснован конкретный срок пребывания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении, а в резолютивной части решения суда должно содержаться указание на этот срок.";

83) в статье 271:

а) в пункте 1 части 1 цифру "8" заменить цифрой "9";

б) в части 3 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1, 5";

84) в статье 272:

а) в части 1 первое предложение изложить в следующей редакции: "Вопрос о принятии к производству суда административного искового заявления, связанного с административным надзором, разрешается судьей незамедлительно.";

б) в части 7 слово "десяти" заменить словом "двадцати";

85) в статье 275:

а) в части 1 слова "представителем медицинской организации" заменить словами "медицинской организацией";

б) в части 3 цифру "8" заменить цифрой "9";

в) в пункте 4 части 4 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1, 5";

86) в части 3 статьи 276 первое предложение изложить в следующей редакции: "Судья незамедлительно решает вопрос о принятии к производству суда административного искового заявления о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке, а в случае принятия заявления также незамедлительно решает вопрос о продлении пребывания гражданина в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, на срок, необходимый для рассмотрения административного дела.";

87) в статье 277:

а) в части 3 слова "представитель медицинской организации, оказывающей" заменить словами "медицинская организация, оказывающая";

б) в части 5 слова "представителя медицинской организации" заменить словами "медицинской организации";

88) статью 279 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Решение суда по административному делу о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке подлежит немедленному исполнению.";

89) в статье 280:

а) в части 2 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1, 5";

б) дополнить частью 10 следующего содержания:

"10. Решение суда по административному делу о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке подлежит немедленному исполнению.";

90) в статье 281:

а) в части 3 цифру "8" заменить цифрой "9";

б) в пункте 5 части 4 слова "пунктом 1 части 1" заменить словами "частью 1";

91) часть 1 статьи 282 изложить в следующей редакции:

"1. Судья незамедлительно решает вопрос о принятии к производству административного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке.";

92) в статье 283:

а) в части 4 слова "или его законный представитель, представитель медицинской противотуберкулезной организации" заменить словами "его представитель, медицинская противотуберкулезная организация";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению и разрешению административного дела, если суд не признал их явку обязательной.";

93) статью 285 дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Решение суда по административному делу о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке подлежит немедленному исполнению.";

94) часть 1 статьи 2852 изложить в следующей редакции:

"1. При поступлении административного искового заявления судья незамедлительно разрешает вопрос о принятии его к производству.";

95) в части 2 статьи 286 первое предложение дополнить словами ", если иное не установлено федеральным законом";

96) в части 1 статьи 287:

а) в пункте 1 цифру "8" заменить цифрой "9";

б) в пункте 5 слова "если она имеет имущественный характер," исключить;

97) в части 1 статьи 289 слово "подачи" заменить словом "поступления";

98) в статье 291:

а) в абзаце первом слово "Административное" заменить словами "1. Административное";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного (письменного) производства административные дела, предусмотренные главами 24, 28 - 311 настоящего Кодекса.";

99) в статье 292:

а) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. В определении о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства суд устанавливает срок для представления сторонами в суд и направления ими друг другу доказательств и возражении относительно предъявленных требований, который должен составлять не менее пятнадцати дней со дня вынесения соответствующего определения. В определении о рассмотрении административного дела в порядке упрощенного (письменного) производства суд также устанавливает срок, в течение которого стороны вправе представить в суд и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, и который должен составлять не менее тридцати дней со дня вынесения соответствующего определения. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были представлены в срок, указанный в настоящей части. Период между датой окончания срока представления доказательств и возражений и датой окончания срока представления иных документов должен составлять не менее пятнадцати дней.";

б) в части 6 слова "со дня вынесения определения о рассмотрении дела в порядке упрощенного (письменного) производства" заменить словами "со дня истечения сроков, указанных в части 51 настоящей статьи";

в) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам административного судопроизводства, если установлено, что административное дело не подлежит рассмотрению в порядке упрощенного (письменного) производства, в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного (письменного) производства принят встречный административный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) порядок упрощенного (письменного) производства может привести к разглашению государственной тайны;

2) необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, а также провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц.";

100) главу 33 дополнить статьей 2941 следующего содержания:

"Статья 2941. Отмена решения суда по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства, судом, принявшим решение

Суд по ходатайству заинтересованного лица выносит определение об отмене решения суда, принятого им в порядке упрощенного (письменного) производства, и о возобновлении рассмотрения административного дела по общим правилам административного судопроизводства, если после принятия решения поступят возражения относительно применения порядка упрощенного (письменного) производства лица, имеющего право на заявление таких возражений, или новые доказательства по административному делу, направленные в установленный законом срок, либо если в течение двух месяцев после принятия решения в суд поступит заявление лица, не привлеченного к участию в деле, свидетельствующее о наличии оснований для отмены решения суда, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 310 настоящего Кодекса.";

101) в статье 296:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) апелляционным судом общей юрисдикции - на решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции;";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) апелляционным военным судом - на решения окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции;";

102) в статье 297:

а) в первом предложении слово "Апелляционные" заменить словами "1. Апелляционные";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, об оспаривании нормативного правового акта, принятого избирательной комиссией, либо нормативного правового акта по вопросам реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, принятое до дня голосования или в день голосования, подаются с использованием способов, позволяющих обеспечить их скорейшую доставку в суд, принявший решение.";

103) статью 298 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу о немедленном отстранении члена участковой избирательной комиссии, комиссии референдума от участия в работе комиссии, немедленном удалении наблюдателя, иного лица из помещений для голосования могут быть поданы в течение пяти дней со дня принятия судом решения.";

104) в статье 299:

а) в части 1:

в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на решение суда, которое обжалуется;";

б) часть 4 дополнить словами ", или документ, подтверждающий право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты государственной пошлины";

в) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: "В таком случае лицо, не обладающее государственными или иными публичными полномочиями, подающее апелляционную жалобу, вправе направить копии апелляционной жалобы и приложенных к ней документов лицам, участвующим в деле, обладающим государственными или иными публичными полномочиями, посредством официального сайта соответствующего органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

105) часть 1 статьи 300 изложить в следующей редакции:

"1. При подаче апелляционных жалобы, представления, не соответствующих требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 части 1, частями 2 - 7 статьи 299 настоящего Кодекса, судья не позднее чем через пять дней со дня поступления жалобы, а при подаче апелляционных жалобы, представления на судебные акты по делам, предусмотренным частью 2 статьи 213, главами 24, 28, 30, 31, 311 настоящего Кодекса, незамедлительно выносит определение, которым оставляет жалобу, представление без движения и назначает лицу, подавшему жалобу, представление, разумный срок для устранения недостатков жалобы, представления с учетом характера таких недостатков, а также места жительства или адреса лица, подавшего жалобу, представление.";

106) часть 2 статьи 301 изложить в следующей редакции:

"2. Апелляционные жалоба, представление возвращаются по просьбе лица, подавшего жалобу, представление, об их отзыве.";

107) в статье 302:

а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если апелляционная жалоба и приложенные к ней документы поданы в суд в электронном виде, суд первой инстанции направляет копии апелляционной жалобы и приложенных к ней документов лицам, участвующим в деле (если данные действия не были совершены лицом, подавшим апелляционную жалобу), посредством размещения их на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа и (или) указанным лицам сообщается о возможности ознакомления с такими документами и изготовления их копий в суде.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. По истечении срока обжалования, предусмотренного частью 1 статьи 298 настоящего Кодекса, суд первой инстанции направляет дело с апелляционными жалобой, представлением и поступившими возражениями относительно них в суд апелляционной инстанции.";

в) часть 5 дополнить словами ", за исключением случаев, в которых установлены сокращенные сроки подачи апелляционных жалобы, представления";

г) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. При подаче частной жалобы, представления прокурора на определение, которым не оканчивается производство по административному делу, в суд апелляционной инстанции направляется вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по соответствующим жалобе, представлению прокурора материал, состоящий из оригинала жалобы или представления прокурора и обжалуемого определения суда, а также из заверенных судом необходимых для их рассмотрения копий документов.";

108) в статье 305:

а) в части 1 слово "Верховный" заменить словами "Апелляционный суд общей юрисдикции, верховный", дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если апелляционная жалоба поступила в суд апелляционной инстанции до истечения срока ее подачи, срок рассмотрения апелляционной жалобы исчисляется со дня истечения срока подачи апелляционной жалобы.";

б) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: "Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, поступившие на рассмотрение в суд апелляционной инстанции после дня голосования, рассматриваются судом апелляционной инстанции в течение одного месяца со дня их поступления в суд апелляционной инстанции.";

в) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Апелляционные жалоба, представление на решение суда по административному делу о немедленном отстранении члена участковой избирательной комиссии, комиссии референдума от участия в работе комиссии, немедленном удалении наблюдателя, иного лица из помещений для голосования рассматриваются судом апелляционной инстанции не позднее дня, следующего за днем поступления апелляционных жалобы, представления в суд апелляционной инстанции.";

г) в части 7 слова "в двухмесячный срок" заменить словами "в течение одного месяца";

109) в статье 307:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, рассмотрение административного дела по апелляционным жалобе, представлению осуществляется коллегиально. При подаче апелляционных жалобы, представления на решение суда, принятое в порядке упрощенного (письменного) производства, административное дело рассматривается в суде апелляционной инстанции судьей единолично. Вместе с тем с учетом характера и сложности обстоятельств административного дела оно может быть рассмотрено в суде апелляционной инстанции коллегиально, о чем председателем суда, его заместителем, председателем судебного состава выносится определение.";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Заседание суда апелляционной инстанции открывает судья - председательствующий в судебном заседании, который объявляет, какое административное дело рассматривается, кем поданы апелляционные жалоба, представление и на решение какого суда, выясняет, кто из лиц, участвующих в деле, их представителей явился, устанавливает личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц, полномочия представителей, наличие у представителей документов, указанных в части 3 статьи 55 настоящего Кодекса, и разъясняет лицам, участвующим в деле, представителям их процессуальные права и обязанности.";

в) в части 8 слова "рассмотрения частных жалоб в порядке упрощенного производства" заменить словами ", предусмотренных настоящим Кодексом";

110) в части 2 статьи 308 слово "только" исключить;

111) пункт 3 статьи 309 дополнить словами ", или если решение суда первой инстанции принято в соответствии с частью 5 статьи 138 настоящего Кодекса, либо в случае нарушения правил о ведении аудиопротоколирования судебного заседания";

112) пункт 6 части 1 статьи 310 дополнить словами ", нарушения правил о ведении аудиопротоколирования судебного заседания";

113) в части 2 статьи 311:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. В апелляционном определении указываются:";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) номер дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место вынесения определения;";

в) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5) обстоятельства дела, установленные судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при вынесении определения; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле;

6) мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью или в части;";

г) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) выводы суда по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления.";

114) пункт 3 части 2 статьи 313 изложить в следующей редакции:

"3) на определения верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - апелляционным судом общей юрисдикции;";

115) в статье 315:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Рассмотрение частной жалобы, представления прокурора на определение суда первой инстанции, за исключением определений о приостановлении производства по административному делу, о прекращении производства по административному делу, об оставлении административного искового заявления без рассмотрения или об отказе в удовлетворении заявления, представления прокурора о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам (определения, которыми оканчивается производство по административному делу), осуществляется по правилам, установленным настоящей главой, без проведения судебного заседания в сроки, установленные статьей 305 настоящего Кодекса.";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Частные жалобы, представления прокурора на определения суда рассматриваются в апелляционном порядке судьями соответствующих судов единолично, за исключением случаев, когда обжалуемое определение вынесено коллегиальным составом суда.";

116) в статье 318:

а) в части 4 слово "судом" заменить словами "судьей суда";

б) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:

"2) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры в пределах своей компетенции - в соответствующий кассационный суд общей юрисдикции.";

117) в статье 319:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Кассационные жалоба, представление, подаваемые в кассационный суд общей юрисдикции, а также кассационные жалоба, представление, подаваемые в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации на судебные акты по административным делам, указанным в пунктах 7 - 11 части 1 статьи 20 настоящего Кодекса, подаются через суд, принявший решение. Суд, принявший решение, обязан незамедлительно направить кассационные жалобу, представление на судебный приказ, решение, апелляционное определение, кассационное определение или на иное определение, которым оканчивается производство по административному делу, вместе с административным делом в соответствующий суд кассационной инстанции. При подаче кассационных жалобы, представления на определение, которым не оканчивается производство по административному делу, в суд кассационной инстанции направляется вместе с описью всех имеющихся в деле документов сформированный по соответствующим жалобе, представлению прокурора материал, состоящий из оригинала жалобы или представления прокурора и обжалуемого определения суда, а также из заверенных судом необходимых для их рассмотрения копий документов.";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Кассационные жалоба, представление, подаваемые в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации на судебные акты по административным делам, подсудным районным судам и гарнизонным военным судам, а также по административным делам, указанным в пунктах 1 - 6, 12 - 15 части 1, части 2 статьи 20 настоящего Кодекса, подаются непосредственно в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Кассационные жалоба, представление подаются:

1) на вступившие в законную силу судебные приказы, определения мировых судей; на вступившие в законную силу решения, апелляционные и иные определения районных судов; на вступившие в законную силу решения и определения по административным делам, указанным в пунктах 1 - 6, 12 - 15 части 1, части 2 статьи 20 настоящего Кодекса, апелляционные и иные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов; на апелляционные и иные определения апелляционных судов общей юрисдикции, за исключением определений по административным делам, указанным в пунктах 7 - 11 части 1 статьи 20 настоящего Кодекса, - в кассационный суд общей юрисдикции;

2) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов; на апелляционные и иные определения окружных (флотских) военных судов; на апелляционные и иные определения апелляционного военного суда - в кассационный военный суд;

3) на вступившие в законную силу решения и определения районных судов, если указанные судебные акты были обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции; на вступившие в законную силу решения и определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов по административным делам, указанным в пунктах 7 - 11 части 1 статьи 20 настоящего Кодекса; на вступившие в законную силу решения и определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов по административным делам, указанным в пунктах 1 - 6, 12 - 15 части 1, части 2 статьи 20 настоящего Кодекса, если такие судебные акты были обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции; на апелляционные и иные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, если такие судебные акты были обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции; на апелляционные и иные определения апелляционных судов общей юрисдикции по административным делам, указанным в пунктах 7 - 11 части 1 статьи 20 настоящего Кодекса; на апелляционные и иные определения апелляционных судов общей юрисдикции по другим делам, если такие определения были обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции; на кассационные и иные определения кассационных судов общей юрисдикции, за исключением кассационных определений, которыми не были изменены или отменены судебные акты мировых судей или вынесенные по результатам их обжалования судебные акты, - в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации;

4) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов, если указанные судебные акты были обжалованы в кассационный военный суд; на вступившие в законную силу решения и определения окружных (флотских) военных судов, вынесенные при рассмотрении административных дел по первой инстанции; на апелляционные и иные определения окружных (флотских) военных судов, если такие определения были обжалованы в кассационный военный суд; на апелляционные и иные определения апелляционного военного суда - в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.";

118) в статье 320:

а) в части 1:

в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

в пункте 3 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные акты, которые обжалуются;";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) указание на то, в чем, по мнению лица, подавшего жалобу, представление, состоят основания для отмены или изменения обжалуемых судебных актов;";

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Лица, не обладающие государственными или иными публичными полномочиями, подающие кассационную жалобу в электронном виде, вправе направить копии кассационной жалобы и приложенных к ней документов лицам, участвующим в деле, обладающим государственными или иными публичными полномочиями, посредством официального сайта соответствующего органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае, если кассационная жалоба и приложенные к ней документы поданы в суд в электронном виде, суд кассационной инстанции вправе направить копии кассационной жалобы и приложенных к ней документов лицам, участвующим в деле, обладающим государственными или иными публичными полномочиями, посредством размещения их на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа и (или) сообщить лицам, участвующим в деле, о возможности ознакомления с такими документами и изготовления их копий в суде.";

в) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Кассационные жалоба, представление и прилагаемые к ним документы могут быть поданы в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

г) в части 8 слово "судом" заменить словами "судьей суда";

119) статью 321 изложить в следующей редакции:

"Статья 321. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу

1. Кассационные жалоба, представление возвращаются без рассмотрения по существу, если:

1) кассационные жалоба, представление не отвечают требованиям, предусмотренным пунктами 1 - 5 и 7 части 1, частями 3 - 6 статьи 320 настоящего Кодекса;

2) кассационные жалоба, представление поданы лицом, не имеющим права на обращение в суд кассационной инстанции;

3) пропущен срок обжалования судебного акта в кассационном порядке и в кассационных жалобе, представлении отсутствует просьба о восстановлении этого срока или в его восстановлении отказано;

4) поступила просьба об отзыве кассационных жалобы, представления;

5) кассационные жалоба, представление поданы с нарушением правил подсудности, установленных частью 2 статьи 318, статьями 319, 3271 настоящего Кодекса;

6) кассационная жалоба не оплачена государственной пошлиной и в кассационной жалобе не содержится ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины либо об уменьшении ее размера или освобождении от ее уплаты или в удовлетворении данного ходатайства отказано.

2. Кассационные жалоба, представление возвращаются по основаниям, предусмотренным пунктами 2 - 5 части 1 настоящей статьи, без рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции. Кассационные жалоба, представление возвращаются по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 части 1 настоящей статьи, в течение двадцати дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции, если обстоятельства, служащие основанием для возвращения, не были незамедлительно устранены лицом, подавшим кассационные жалобу, представление, после направления ему уведомления о необходимости устранения данных обстоятельств.";

120) в статье 322:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 322. Сроки разрешения вопроса о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Кассационные жалоба, представление, поданные на вступившие в законную силу судебные акты в кассационный суд общей юрисдикции, при отсутствии оснований для их возвращения в течение двадцати дней со дня поступления передаются для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. При этом судья кассационного суда общей юрисдикции вправе вынести определение о приостановлении исполнения обжалуемого судебного акта до окончания производства в суде кассационной инстанции при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или ходатайстве.";

в) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Кассационные жалоба, представление на судебные акты по административным делам, указанным в пунктах 7 - 11 части 1 статьи 20 настоящего Кодекса, поданные в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, при отсутствии оснований для их возвращения в течение двадцати дней со дня поступления передаются для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.";

г) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Кассационные жалобы, представления, поданные в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации на судебные акты по иным административным делам, при отсутствии оснований для их возвращения изучаются судьей в порядке, предусмотренном статьей 323 настоящего Кодекса, в срок, не превышающий двух месяцев, если административное дело не было истребовано, и в срок, не превышающий трех месяцев, если административное дело было истребовано, не считая времени со дня истребования административного дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской Федерации.";

121) статью 323 изложить в следующей редакции:

"Статья 323. Изучение кассационных жалобы, представления судьей Верховного Суда Российской Федерации

1. Кассационные жалоба, представление, поданные в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с правилами, установленными статьями 318 - 320 настоящего Кодекса, на судебные акты по административным делам, указанным в части 21 статьи 322 настоящего Кодекса, изучаются судьей Верховного Суда Российской Федерации.

2. Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает кассационные жалобу, представление по материалам, приложенным к жалобе, представлению, либо по материалам истребованного административного дела. В случае истребования административного дела судья вправе вынести определение о приостановлении исполнения обжалуемого судебного акта до окончания производства в суде кассационной инстанции при наличии просьбы об этом в кассационных жалобе, представлении или ходатайстве.

3. По результатам изучения кассационных жалобы, представления судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение:

1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных актов в кассационном порядке, предусмотренные частью 1 статьи 328 настоящего Кодекса. При этом кассационные жалоба, представление, а также копии обжалуемых судебных актов остаются в суде кассационной инстанции;

2) о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

4. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции и до истечения срока подачи кассационных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене данного определения и передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Время рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде Российской Федерации при исчислении данного срока не учитывается.

5. Поданные в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации или в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации кассационные жалоба, представление в случае передачи их для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции направляются соответственно в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации или в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.";

122) статью 324 изложить в следующей редакции:

"Статья 324. Отказ в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Верховного Суда Российской Федерации

1. Судья Верховного Суда Российской Федерации, установив по результатам изучения кассационных жалобы, представления отсутствие оснований, указанных в части 1 статьи 328 настоящего Кодекса, выносит определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

2. Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании должно содержать:

1) номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место вынесения определения;

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;

3) наименование или фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, подавшего кассационные жалобу, представление;

4) указание на судебные акты, которые обжалуются;

5) мотивы, по которым отказано в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

3. В случае, если при рассмотрении кассационных жалобы, представления будет установлено, что имеется обстоятельство, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, в котором указывает на возможность пересмотра обжалуемого судебного акта по новым обстоятельствам.

4. На определение об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании не могут быть поданы кассационные жалоба, представление, надзорные жалоба, представление.";

123) статью 325 изложить в следующей редакции:

"Статья 325. Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения судом кассационной инстанции

1. Определение судьи Верховного Суда Российской Федерации о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции должно содержать:

1) номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место вынесения определения;

2) фамилию и инициалы судьи, вынесшего определение;

3) сведения, указанные в части 2 статьи 127 настоящего Кодекса;

4) наименование или фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, подавшего кассационные жалобу, представление;

5) указание на судебные акты, которые обжалуются;

6) изложение содержания административного дела, по которому приняты судебные акты;

7) мотивированное изложение оснований для передачи кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции;

8) предложения судьи, вынесшего определение.

2. На определение судьи Верховного Суда Российской Федерации о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции не могут быть поданы кассационные жалоба, представление, надзорные жалоба, представление.";

124) в части 1 статьи 326 слова "определения о передаче кассационных жалобы, представления с административным делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции" заменить словами "определения, содержащего информацию о дате и времени судебного заседания суда кассационной инстанции,";

125) статью 327 изложить в следующей редакции:

"Статья 327. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления в судебном заседании суда кассационной инстанции

1. Кассационные жалоба, представление рассматриваются в судебном заседании суда кассационной инстанции с заслушиванием доклада судьи этого суда, участвующего в рассмотрении административного дела.

2. В судебном заседании принимают участие лица, участвующие в деле, их представители, иные лица, подавшие кассационную жалобу, если их права, свободы и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным актом.

3. В случае, если прокурор является лицом, участвующим в рассмотрении дела, в судебном заседании принимает участие:

1) Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные специализированные прокуроры в пределах своей компетенции или их заместители либо по их поручению должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации - в кассационном суде общей юрисдикции;

2) Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместители либо по их поручению должностные лица органов прокуратуры Российской Федерации - в Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации и Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

4. При докладе судьи излагаются обстоятельства административного дела, содержание судебных актов, принятых по административному делу, доводы кассационных жалобы, представления.

5. Лица, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, если они явились в судебное заседание, вправе дать объяснения. Первым дает объяснения лицо, подавшее кассационные жалобу, представление.

6. При рассмотрении кассационных жалобы, представления все вопросы решаются судом кассационной инстанции большинством голосов судей, участвующих в рассмотрении.

7. Кассационные жалоба, представление, поданные в кассационный суд общей юрисдикции, а также кассационные жалоба, представление, поданные в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, указанные в части 1 статьи 319 настоящего Кодекса, рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления. В случае, если кассационные жалоба, представление поступили в суд кассационной инстанции до истечения срока их подачи, срок рассмотрения кассационных жалобы, представления исчисляется со дня истечения срока подачи кассационных жалобы, представления. Кассационные жалоба, представление, поданные в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, указанные в части 11 статьи 319 настоящего Кодекса, рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения судьей Верховного Суда Российской Федерации определения о передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании.

8. В связи с особой сложностью административного дела срок, установленный частью 7 настоящей статьи, может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего административное дело, председателем суда, но не более чем на четыре месяца.

9. Результат рассмотрения кассационных жалобы, представления объявляется в судебном заседании суда кассационной инстанции. О вынесенном кассационном определении сообщается лицам, участвующим в деле.";

126) дополнить статьей 3271 следующего содержания:

"Статья 3271. Особенности кассационного производства, связанные с пересмотром вступивших в законную силу судебного приказа, судебного акта по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства, определения, которым не оканчивается производство по административному делу

1. Вступившие в законную силу судебные приказы, судебные акты по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства, определения, которыми не оканчивается производство по административному делу, и вынесенные по результатам их обжалования судебные акты могут быть обжалованы в порядке кассационного производства по правилам, предусмотренным настоящей главой, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, в кассационный суд общей юрисдикции и в случае рассмотрения обжалуемого судебного акта кассационным судом общей юрисдикции - в Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Федерации или Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

2. Кассационные жалоба, представление на судебный акт, указанный в части 1 настоящей статьи, рассматриваются судьей суда кассационной инстанции единолично без проведения судебного заседания в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления. С учетом характера и сложности административного дела, а также доводов кассационных жалобы, представления и возражений относительно кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле, могут быть вызваны в судебное заседание.

3. По итогам рассмотрения кассационных жалобы, представления в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, судьей суда кассационной инстанции выносится кассационное определение, копия которого направляется или вручается лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня вынесения.";

127) статью 328 изложить в следующей редакции:

"Статья 328. Основания для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке

1. Основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли или могут повлиять на исход административного дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

2. Основаниями для отмены или изменения судебных актов в кассационном порядке кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов, изложенных в обжалованном судебном акте, обстоятельствам административного дела, неправильное применение норм материального права, нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если оно привело или могло привести к принятию неправильного судебного акта.

3. Судебный акт подлежит безусловной отмене кассационным судом общей юрисдикции в случаях, указанных в части 1 статьи 310 настоящего Кодекса.";

128) в статье 329:

а) пункт 2 части 1 после слов "соответствующий суд" дополнить словами "с указанием при необходимости на обязанность рассмотреть дело";

б) в части 2 слова "а также интересы физического лица по административным делам, перечисленным в главах 28 - 31 настоящего Кодекса," заменить словами "а также по административным делам, указанным в главах 28 - 311 настоящего Кодекса,";

129) статью 330 изложить в следующей редакции:

"Статья 330. Кассационное определение

1. По результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления кассационный суд общей юрисдикции, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации и Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации выносят кассационные определения.

2. В кассационном определении должны быть указаны:

1) наименование и состав суда, вынесшего кассационное определение;

2) номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место вынесения кассационного определения;

3) административное дело, по которому вынесено кассационное определение;

4) наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, подавшего кассационные жалобу, представление;

5) содержание обжалуемых судебных актов;

6) выводы суда по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления;

7) мотивы, по которым суд пришел к своим выводам, и ссылка на законы, которыми суд руководствовался.

3. Кассационное определение подписывается судьями, рассматривавшими административное дело в кассационном порядке.";

130) статью 331 изложить в следующей редакции:

"Статья 331. Вступление в законную силу кассационного определения, определения суда кассационной инстанции

Кассационное определение, определение суда кассационной инстанции вступают в законную силу со дня их вынесения.";

131) пункты 1, 2 и 5 части 2 статьи 332 признать утратившими силу;

132) в части 4 статьи 333 слово "судом" заменить словами "судьей суда";

133) в статье 334:

а) в части 1:

в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

в пункте 3 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные акты, которые обжалуются;";

б) в части 6 слово "судом" заменить словами "судьей суда";

134) часть 1 статьи 335 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) надзорные жалоба, представление поданы на судебные акты, не указанные в части 2 статьи 332 настоящего Кодекса;";

135) часть 4 статьи 337 изложить в следующей редакции:

"4. Председатель Верховного Суда Российской Федерации, его заместитель вправе не согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации и до истечения срока подачи надзорных жалобы, представления на обжалуемый судебный акт вынести определение об отмене данного определения и передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Время рассмотрения этих жалобы, представления в Верховном Суде Российской Федерации при исчислении данного срока не учитывается.";

136) в статье 338:

а) в абзаце первом слово "Определение" заменить словами "1. Определение";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место вынесения определения;";

в) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. В случае, если при рассмотрении надзорных жалобы, представления будет установлено, что имеется обстоятельство, предусмотренное пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, в котором указывает на возможность пересмотра обжалуемого судебного акта по новым обстоятельствам.";

137) пункт 1 части 1 статьи 339 изложить в следующей редакции:

"1) номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции, дату и место вынесения определения;";

138) пункт 2 статьи 343 изложить в следующей редакции:

"2) номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции, дата и место принятия постановления;";

139) в статье 346:

а) пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:

"7) пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, - со дня опубликования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации. В случае, если наличие обстоятельства, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 350 настоящего Кодекса, выявлено при рассмотрении кассационных жалобы или представления, надзорных жалобы или представления, трехмесячный срок подачи заявления, представления исчисляется со дня получения заявителем копии определения об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, определения об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации;";

б) в части 4 слово "ходатайство" заменить словами "заявление о восстановлении пропущенного срока", слова "рассматривается судом" заменить словами "подается в суд";

в) в части 5 слова ", если исчерпана возможность для обращения в суд апелляционной и кассационной инстанций" исключить;

140) в статье 347:

а) в части 2:

в пункте 2 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

в пункте 3 слова "место нахождения" заменить словом "адрес";

в пункте 4 слова "номер административного дела суда, в который подано заявление" заменить словами "номер административного дела, присвоенный судом первой инстанции";

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "При этом копии заявления, представления и приложенных к ним документов могут быть направлены лицу, участвующему в деле, обладающему государственными или иными публичными полномочиями, посредством официального сайта соответствующего органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".";

141) часть 3 статьи 348 дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если заявление, представление и приложенные к ним документы поданы в суд в электронном виде, они направляются лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа и (или) указанным лицам сообщается о возможности ознакомления с такими документами и изготовления их копий в суде.";

142) статью 353 дополнить частями 32 и 33 следующего содержания:

"32. В заявлении о выдаче исполнительного листа о взыскании денежных средств или ходатайстве о направлении такого исполнительного листа для исполнения должны быть указаны следующие сведения о должнике и взыскателе:

1) для физических лиц - один из идентификаторов (страховой номер индивидуального лицевого счета; идентификационный номер налогоплательщика; серия и номер документа, удостоверяющего личность; серия и номер водительского удостоверения; серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для индивидуального предпринимателя также - дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;

2) для юридических лиц - идентификационный номер налогоплательщика.

33. При отсутствии возможности указать сведения, предусмотренные пунктом 1 части 32 настоящей статьи, лицо, участвующее в деле, вправе ходатайствовать об истребовании их судом. В данном случае, а также в случаях, если исполнительный лист на взыскание денежных средств направляется судом для исполнения без заявления или ходатайства лица, участвующего в деле, сведения, предусмотренные пунктом 1 части 32 настоящей статьи, запрашиваются судом. При этом срок ответа на запрос составляет не более пяти дней со дня поступления соответствующего запроса в федеральный орган исполнительной власти, орган государственного внебюджетного фонда, в распоряжении которых находятся запрашиваемые сведения.".

Статья 21

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, определяемого в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 года N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции".

Президент Российской Федерации В. Путин