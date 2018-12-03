Рособрнадзор: России нужна единая система оценки работы учителей

В России до сих пор нет единой системы оценки профессиональных компетенций учителей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на круглом столе, организованном партией "Единая Россия".

"Национальная система учительского роста, которая должна быть внедрена в 2024 году, предполагает формирование индивидуальных образовательных траекторий для каждого учителя, направленных на устранение его профессиональных дефицитов. Но как их выявить? Сейчас на федеральном уровне отсутствует такая технология, которая позволяет определить реальный уровень компетенции учителей", - отметил Сергей Кравцов.

По его словам, все страны, входящие в 10-ку лучших по качеству общего образования, такие технологии имеют и регулярно оценивают работу своих педагогов, их профпригодность. В России же аттестация зачастую проходит очень формально и не отражает того, насколько хорошо учитель владеет своим предметом, умеет ли работать с детьми.

"Наша задача - качественно и объективно оценить работу учителя и помочь ему. А часть педагогов действительно нуждается в предметной и методической переподготовке", - подчеркнул Сергей Кравцов.

Что касается последнего исследования Рособрнадзора, которое вызвало большой общественный резонанс, то Сергей Кравцов подчеркнул: оно еще не завершено, его результаты еще анализируются. Напомним, в нем участвовало около 20 тысяч педагогов из почти 70 регионов России. Они выполняли работы по девяти предметам, в том числе математике, русскому языку, обществознанию... В итоге оказалось, что половина учителей, которые писали работу по математике и информатике, с заданиями не справились.

"Подобные исследования мы начали проводить с 2015 года. Разработан единый подход к требованиям, обновлен инструментарий оценочных процедур, - рассказал Сергей Кравцов. - Всех учителей - участников исследования - мы попросили оставить о нем отзыв и оценить по 12 критериям. Большинство учителей положительно оценили технологию. Используя свои результаты, в рамках повышения квалификации они смогут восполнить свои дефициты".