Рособрнадзор: России нужна единая система оценки работы учителей

Новости

Оперативники ликвидировали наркопритон на востоке Москвы 12:43
Путин обсудит жизнь на селе 12:40
Курс рубля вырос к доллару и евро после подорожания нефти 12:37
Что ждет москвичей на акции "День без турникетов" 12:37
"Вседорожная" Lada Vesta получила уникальный цвет 12:35
Из-за дефекта в трубе 30 тысяч ростовчан остались без воды 12:34
Мать и двое детей погибли при пожаре под Брянском 12:27
Розздравнадзор заступился за врачей, отрезавших обе ноги пенсионерке 12:26
В Нарьян-Маре задержали похитителей пуха из птичьих гнезд 12:22
Прокуратура проверит инцидент в самолете с группой "Чайф" на борту 12:15
Временное потепление сменится заморозками в Москве 12:11
В Москве состоится церемония вручения премии "Звезда Театрала" 12:10
Нижегородский СК проверит информацию об угрозе коллекторов убить детей 12:08
Губернатор потребовал отставки главы Смоленска 12:04
В Тюмени из-за обрушения стены погиб рабочий 12:03
Умер актер и режиссер Виктор Гульченко 11:52
В Крыму осуждены три телефонных террориста 11:48
В России стартовал прием заказов на новый Mercedes-Benz GLE 11:45
Продюсер Пригожин продолжил выяснять отношения со Шнуровым в "стихах" 11:35
Вьетнам намерен отправить на орбиту исследовательский спутник 11:35
Депутат Рады рассказал о "большой беде" Украины 11:30
Высокопоставленный полицейский задержан в Воронеже за взятку 11:28
В Москве задержан похититель старинных фотоаппаратов 11:25
СМИ: Американец признался в покушении на Трампа 11:22
В Томске экстренно сел самолет с потерявшей сознание пассажиркой 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
03.12.2018 12:23
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: России нужна единая система оценки работы учителей

Текст: Ксения Колесникова
В России до сих пор нет единой системы оценки профессиональных компетенций учителей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на круглом столе, организованном партией "Единая Россия".
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"Национальная система учительского роста, которая должна быть внедрена в 2024 году, предполагает формирование индивидуальных образовательных траекторий для каждого учителя, направленных на устранение его профессиональных дефицитов. Но как их выявить? Сейчас на федеральном уровне отсутствует такая технология, которая позволяет определить реальный уровень компетенции учителей", - отметил Сергей Кравцов.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
В Рособрнадзоре рассказали, как сдать ЕГЭ без репетитора

По его словам, все страны, входящие в 10-ку лучших по качеству общего образования, такие технологии имеют и регулярно оценивают работу своих педагогов, их профпригодность. В России же аттестация зачастую проходит очень формально и не отражает того, насколько хорошо учитель владеет своим предметом, умеет ли работать с детьми.

"Наша задача - качественно и объективно оценить работу учителя и помочь ему. А часть педагогов действительно нуждается в предметной и методической переподготовке", - подчеркнул Сергей Кравцов.

Что касается последнего исследования Рособрнадзора, которое вызвало большой общественный резонанс, то Сергей Кравцов подчеркнул: оно еще не завершено, его результаты еще анализируются. Напомним, в нем участвовало около 20 тысяч педагогов из почти 70 регионов России. Они выполняли работы по девяти предметам, в том числе математике, русскому языку, обществознанию... В итоге оказалось, что половина учителей, которые писали работу по математике и информатике, с заданиями не справились.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Васильева защитила учителей, которые не прошли тест по математике

"Подобные исследования мы начали проводить с 2015 года. Разработан единый подход к требованиям, обновлен инструментарий оценочных процедур, - рассказал Сергей Кравцов. - Всех учителей - участников исследования - мы попросили оставить о нем отзыв и оценить по 12 критериям. Большинство учителей положительно оценили технологию. Используя свои результаты, в рамках повышения квалификации они смогут восполнить свои дефициты".

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор Реформа образования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Курс рубля вырос к доллару и евро после подорожания нефти
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми высокими и низкими зарплатами
Изобретателя бифидока объявили в международный розыск
Американские самолеты-разведчики несколько часов кружили у Крыма
Посольство РФ оценило данные об участии британцев в спецоперации на Украине